Паспорт на… могилу. Будут ли в Кирове брать «похоронный» налог?

Фото: gorodkirov.ru

К сожалению, из-за коронавируса в последнее время вырос спрос на места на кладбищах. И у людей появились даже опасения, что за использование мест захоронений будут брать налоги.

Встречаются такие сообщения в соцсетях. Насколько они достоверны? Алексей Ганзюк, главный специалист службы «Похоронное дело» в г. Кирове, опроверг это. А заодно ответил и на другие вопросы кировчан.

- Никаких налоговых обязательств за использование земли на муниципальных кладбищах граждане нести не будут,- подчеркнул Алексей Геннадьевич. - Это ничем не подтвержденные слухи.

- Некоторые горожане жалуются, что ритуальная служба отказывает в подзахоронении рядом с могилой близкого родственника.

- По федеральным законам размеры ограды должны быть два с половиной на два метра для покойного и близкого родственника. Хоронить рядом с могилой близкого человека не запрещено при наличии свободного участка в рамках ограды. В соответствии с законодательством надо только представить документ, подтверждающий родство, и свидетельство о смерти.

- А если прадедушка, например, умер очень давно и все документы утеряны?

- Нет никаких проблем восстановить их. Надо обратиться в архивы загсов. Там есть и свидетельства о рождении, браке и смерти любого гражданина. Это все быстро делается.

- И часто к вам обращаются с просьбами о подзахоронениях?

- Нередко, особенно в последнее время.

- Это, наверное, связано с тем, что на Новомакарьевском кладбище практически уже не хоронят?

- Все кладбища закрыты, кроме Огородников, Федякова и Новой Бахты.

- А где эти кладбища расположены?

- Огородники и Федяково неподалеку от Радужного, а третье кладбище - в районе Бахты.

- Они, к сожалению, далековаты от Кирова.

- Бахта - хорошее кладбище, а если брать расстояние от Проспекта Строителей, то никакой разницы нет, что на Макарье ехать, что в Бахту. Зато без пробок…

- Кстати, недавно, в родительский день, была я на Макарьевском кладбище и обратила внимание, что там появился новый красивый забор…

- Меценаты поставили. Спасибо им. Кладбище просто преобразилось!

- Особенно Почетная аллея. Туда-то еще хоронят?

- Если заслуженный человек, участник Отечественной войны, Герой Советского Союза, награжден орденами, медалями. Есть определенный список людей, достойных быть там похороненными.

- А на новых кладбищах тоже есть подобные Почетные аллеи?

- В Федяково, например, Почетная аллея открыта с 2013 года.

- Алексей Геннадьевич, говорят, скоро появятся и у могил паспорта?

- Просто на каждую могилу сейчас выдается удостоверение.

- А зачем оно?

- Чтобы человек соблюдал определенные правила, к примеру, оградки не увеличивал. Вон «аэродромы» какие на кладбищах! Чтобы каждый нес ответственность за свою могилку. А главное, чтобы порядок был на кладбищах. Чтобы не зарастали могилы бурьяном до пояса. По этому «паспорту» можно найти владельца захоронения, там указаны все его данные и занесены в базу. Кроме того, это необходимо, чтобы защитить участки от несанкционированных захоронений.

-Удостоверение платное? Цена вопроса?

- У нас все бесплатно!

- А почему на кладбищах закрыты въездные ворота? Это связано с эпидемией коронавируса?

- Нет, с эпидемиологической обстановкой это никак не связано. Согласно требованиям законодательства. проезд на кладбища разрешен только похоронным процессиям, автомобилям с людьми пожилого возраста и маломобильными гражданами. Для обеспечения проезда необходимо обратиться к смотрителю кладбища. Проход к местам захоронений не ограничен.

Интервью взяла

В. Георгиева.

P.S. Со всеми нормативно-правовыми актами, алгоритмом действий в случае смерти человека, контактной информацией и режимом работы учреждений можно ознакомиться в разделе «Похоронное дело» на сайте администрации Кироваhttps://www.mo-kirov.ru/gorozhanam/pokhoronnoe-delo/.