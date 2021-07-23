Паспорт без штампов. Ваше мнение!

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В советское и постсоветское время по штампам в паспорте гражданина можно было составить довольно полный его портрет. Ведь там, помимо отметки о прописке, можно было найти информацию о наличии детей, заключенных браках и разводах.

Отныне гражданам России позволено самим решать, вносить ли в паспорт отметки о регистрации брака и о детях. Обязательными остаются штампы о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан.

Соответствующее право у россиян появилось после подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления Правительства РФ № 1205 от 15 июля 2021 года.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к отмене штампов о браке и наличии детей в паспорте гражданина РФ?

- Положительно. Это защищает мои персональные данные

- Отрицательно. Теперь будет раздолье для брачных аферистов

- Нейтрально. Скоро паспорт заменят на пластиковую карточку

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Администрация города Кирова вновь взялась за ларьки, киоски и павильоны. На этот раз готовится проект изменений в Правила внешнего благоустройства, которые касаются внешнего вида нестационарных торговых объектов. Сначала обсуждение новых правил шло в интернете, а 15 июля в мэрии прошли публичные слушания.

Речь идет об унификации внешнего вида киосков, расположенных на улицах Кирова. В ряде крупных городов принцип архитектурного единообразия НТО применяется давно. При создании кировского типового каталога учитывался опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Астрахани, Перми.

В ходе общественных слушаний поступил целый ряд предложений от предпринимателей и общественников. Далее проект изменений в Правила внешнего благоустройства представят на рассмотрение депутатам на заседании Кировской городской Думы.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вас устраивает внешний вид ларьков и павильонов в Кирове?

- Да, это вполне приличные торговые точки – 8 голосов (18,6%)

- Нет, необходимы более современные формы – 29 голосов (67,4%)

- Все киоски нужно убрать с улиц города – 6 голосов (14,0%)

Статью «В покое не оставят» читайте в субботнем номере «Вятского края»