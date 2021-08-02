Паспорт без штампов о браке и о детях

Россиянам разрешили не указывать в паспорте информацию о заключённом браке, о наличии детей младше 14 лет и о действующем загранпаспорте. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ранее действовавшему Положению о паспорте гражданина РФ, в основной документ, удостоверяющий личность, необходимо было вносить сведения о регистрации гражданина по месту жительства и о снятии его с регистрационного учёта, о воинской обязанности, информацию о регистрации или о расторжении брака и данные о детях, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также сведения о ранее выданных паспортах и загранпаспортах.

Подчёркивалось, что данные о детях вносятся территориальными органами Министерства внутренних дел по месту жительства и заверяются подписью долж­ностного лица и печатью данного отделения МВД.

В соответствии с новым постановлением кабинета министров обязательными остались только первые два пункта. Остальные сведения граждане смогут вносить в паспорт по собственному желанию. В таком же формате в основном документе можно указать сведения о группе крови и о резус-факторе, а также об ИНН.

Помимо этого, документом устанавливается новый порядок выдачи паспортов. С 1 июля 2022 года на оформление основного документа должно будет уходить не более пяти рабочих дней. Раньше эта процедура занимала от 10 до 30 дней в зависимости от места жительства. По новым правилам это не будет иметь значения.

Портрет по штампам

«В советское и постсоветское время по наличию в паспорте гражданина определённых штампов можно было составить довольно полный его портрет. Ведь там, помимо отметки о прописке, можно было найти информацию о наличии детей, о за­ключённых браках и о разводах, о наличии и о номере заграничного паспорта, об отношении к воинской обязанности, а одно время даже о группе крови. Последняя отметка, кстати, спасла не одну жизнь, ведь понимание, кровь какой группы требуется человеку, способно в разы повысить эффективность медицинской помощи, - считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. - Однако со временем штампы объявили пережитком прошлого, да и базы данных развивались стремительно. И если раньше многие предприимчивые граждане частенько заливали паспорта чернилами или вовсе их теряли, чтобы впоследствии получить чистые документы, то сегодня количество обязательных отметок в основном документе гражданина сведено к минимуму. Известны планы и вовсе перейти на пластиковую карточку, вся информация на которой будет занесена в электронном виде».

Большинство граждан дисциплинированно соблюдали «штамповый» режим и проставляли соответствующие отметки при разводах, заменах паспорта, заключении новых браков и т.п. Хотя были и такие, чей паспорт отставал от вихрей личной жизни.

«Инициатором развода был муж, - рассказывает одна из читательниц «Российской газеты». - После того я полтора года не могла дойти до ЗАГСа и поставить штамп о разводе. Всё это время по паспорту оставалась замужней и была одна. А как только дошла и поставила печать, то и любимый появился, и муж стал проситься обратно. Видимо, есть какая-то магия в этих штампах».

Подводные камни

Но на сегодняшнем этапе, по словам юриста, отмена штампа о семейном положении добавит хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимо­стью. Ведь для ее юридической чистоты требуется учитывать интересы «второй половины» продавца. И если объект был приобретен во время брака, то не исключено, что бывшая супруга (супруг) предъявит претензии на продаваемый или уже проданный объект. «Так что придется теперь юристам и нотариусам чаще обращаться к государственным базам данных. Поэтому путь к пониманию семейного статуса гражданина станет чуть длиннее», - отмечает Соловьев.

Нотариусы поясняют, что отмена привычного штампа в паспорте может стать проблемой при оформлении сделок с недвижимым имуществом только для тех, кто заключает договор в простой письменной форме и не знает, какие документы необходимо проверить.

Как подчеркнули в Федеральной нотариальной палате (ФНП), в работу нотариуса по удостоверению сделок с недвижимым имуществом новые правила никаких изменений не внесут. Как раньше, так и сейчас нотариусы проводят целый комплекс проверочных действий, осуществляют полную правовую экспертизу сделки. В частности, проверяют не штампы в паспорте, а документы, выдаваемые органами ЗАГС. Также делают запросы и в сам ЗАГС.

Как отмечает член комиссии ФНП по методической работе, нотариус Александр Сагин, Конституционный суд РФ указал на то, что единственными подтверждающими брачно-семейные отношения документами являются свидетельство о регистрации (расторжении) брака, свидетельство о рождении ребенка. Так что, есть или нет штамп в паспорте, с юридической точки зрения дело второстепенное.

Совместной собственностью супругов является недвижимость, приобретенная в период брака не по безвозмездным сделкам (таким, как дарение или наследство). Александр Сагин напоминает, что супруги вправе изменить режим совместной собственности, в том числе в отношении недвижимого имущества, заключив брачный договор.

В связи с новыми правилами могут возникнуть сложности у родственников, которые захотят попасть, например, в реанимацию. Так, жену к мужу, лежащему в реанимации, могут пустить только после официального подтверждения брака. И вряд ли врачи в больнице будут самостоятельно искать такую информацию. Им надо людей спасать, а не родственные связи устанавливать.

Можно, конечно, носить с собой ксерокопию свидетельства о браке или сфото­графировать свидетельство на телефон. Но в серьезных случаях это не поможет.

Отметка - не доказательство

Руководитель правового направления UFG Wealth Management Наталия Бутрина говорит, что семейное положение и наличие детей давно проверяют по другим документам и предъявления штампа в паспорте недостаточно: «Если мы говорим про правовые основания для того, чтобы, например, вступить в новый брак, показав паспорт с отметкой о разводе, то с юридической точки зрения этого недостаточно.

В целом подобные отметки уже давно носили скорее информационный характер. Бывают какие-то курьезные случаи, когда, например, у матери есть данные о детях в паспорте, а у отца их нет. Все-таки формально юридическим документом, который доказывал факт, что вы можете представлять своего ребенка, было свидетельство о рождении. И ваш паспорт - это просто для проверки, что именно вы указаны в качестве матери или отца конкретного несовершеннолетнего лица. Никакие отметки и прочее с точки зрения закона не учитывались.

То же самое касается выезда за рубеж с несовершеннолетними детьми. Пограничники не смотрят на штампы в паспорте о наличии детей. Они смотрят на нотариальное согласие той или иной стороны на выезд ребенка за границу. То или иное правовое событие, правовое положение того или иного лица должны подтверждаться соответствующим документом, выданным профессиональным сообществом. Это суды, нотариальные конторы или какие-то другие организации, например ЗАГСы, но ни в коей мере не штамп в паспорте.

По сложившемуся порядку и регламентам в тех или иных государственных структурах, в регистрирующих органах по недвижимости, в кадастровых палатах и так далее проверяют данные с помощью информации соответствующих органов.

Отметка о наличии ранее выданного паспорта ни в коей мере не может послужить выводом для чего-либо, допустим, при выдаче страхового или медицинского свидетельства. Всё это давно проверяется. И такой порядок уже сложился последние пять лет».

Всё в «цифре»

По мнению адвоката Игоря Трунова, обязательные штампы в паспорте - «это анахронизм, пережитки прошлого».

«Я вообще считаю, что хорошо будет, когда мы откажемся от системы паспортов и перейдем на пластиковые карты, которые встроены в компьютерные системы и по этой карте вся информация получается мгновенно», - сказал в комментарии «РИА Новости» специа­лист.

В 2021 году в России должны начать выдачу электронных паспортов. Это будут пластиковые карточки с основной информацией и с отпечатками пальцев. Предполагается, что москвичи смогут получить документ с 1 декабря, жители остальных регионов - не ранее лета 2023 года. «В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», - уточнили в МВД.

На первоначальном этапе планируется выдать не менее ста тысяч документов всем желающим с 14-летнего возраста.

Предполагается, что электронный паспорт даст возможность использовать государственные и коммерческие услуги, а при утере «паспорта-карты» документ можно будет легко заблокировать.

Разговор о том, чтобы завершить выдачу бумажных паспортов, поднимался и двумя годами ранее: в 2019-м на тот момент вице-премьер Максим Акимов заявил, что в 2022 году будет приостановлен выпуск бумажных паспортов.

По его словам, после того, как рос­сияне перейдут на электронное удостоверение личности, можно будет использовать бумажный документ без дополнительных обязательств.

Акимов также показал примерный вид нового паспорта. На первый взгляд он напоминает банковскую карту. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR-код, а также изображение владельца.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам СМИ.