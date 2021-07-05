Партии определились с кандидатами от Кировской области в новый состав Госдумы

17 июня в России был дан старт предвыборной кампании в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. Соответствующий указ в этот день подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту указа, выборы состоятся 19 сентября. А со дня его публикации все политические партии должны выдвинуть своих кандидатов.

Как оказалось, основные парламентские партии были готовы к началу нового электорального цикла и в сжатые сроки провели съезды, на которых определились со своими выдвиженцами. А вот как у них это получилось, читайте ниже.

Ставка на известность, адмресурс и богатство?

Первой провела свой предвыборный XX съезд «Единая Россия». Он состоялся 19 июня. Гвоздем его стало выступление Президента РФ Владимира Путина, который сразу поломал все предвыборные расклады (если таковые имелись), предложив собственный вариант первой пятерки общефедеральной части списка кандидатов на выборы в Госдуму РФ.

В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Всего «Единая Россия» включила в список более 600 кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва. Они разбиты на 57 региональных групп. 49 руководителей субъектов РФ возглавили территориальные группы по своим регионам. Не обошла эта участь и Кировскую область.

Как сообщает сайт партии, в региональный список от Кировской области вошли её губернатор и одновременно секретарь Кировского реготделения «Единой России» Игорь Васильев, член Общественной палаты РФ Мария Бутина, главный врач Станции скорой медицинской помощи г. Кирова Сергей Одношивкин и руководитель Кировского реготделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Матвей Машковцев.

Всего от «Единой России» на выборы пойдут 219 кандидатов по одномандатным округам. В кировских одномандатных округах по выборам в Госдуму представлены действующие федеральные депутаты Рахим Азимов (105-й округ) и Олег Валенчук (106-й округ).

И Азимов, который представляет «Уралхим», и Валенчук (холдинг «Спутник») - люди совсем не бедные. Сын последнего еще не так давно демонстрировал кировчанам в соцсетях свое благосостояние (за что те его безмерно «полюбили»). Так что с финансированием избирательной кампании вопросов у них не будет. А там уж люди станут решать, отдавать за них свой голос или нет.

Какую идею опошлили!

24 июня состоялся XVIII съезд КПРФ. На нем коммунисты определились со списками кандидатов на предстоящие выборы в Государственную думу РФ. Федеральный список возглавил бессменный председатель коммунистической партии Геннадий Зюганов. На второй строчке оказалась действующий депутат Госдумы - космонавт Светлана Савицкая. «Проходную» тройку замкнул кандидат в президенты России на выборах 2018 года Павел Грудинин.

Всего в списке значатся 15 кандидатов, среди которых есть даже писатель и телеведущий Сергей Шаргунов. Кировчане могут помнить его в связи с присуждением ему в 2014 году региональной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Сформированы также 36 региональных групп кандидатов и выдвинуты кандидаты по всем 225 одномандатным округам.

Региональная группа № 25 объединила две области - Кировскую и Нижегородскую. Первым номером в ней значится Владимир Блоцкий. Он действующий (пока) депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам. На прошлые выборы Блоцкий шел вторым номером в региональной группе № 28 (Нижегородская область). Занять думское кресло ему удалось после отказа от него первого номера в списке - бывшего депутата Госдумы Александра Тарнаева.

Блоцкий - юрист по образованию, возглавляет Ассоциацию отечественных рыбопромышленников. Он входит в российский список журнала «Форбс», его состояние оценивается в 301,65 млн. рублей. Как пишет тот же «Форбс», в 2019 году бизнесмен и депутат «удвоил свой доход - заработал 290 млн. рублей после 135 млн. в 2018-м. С 2013 года владеет жилым домом в Великобритании площадью 312 квадратных метров и прилегающим земельным участком - 1050 квадратных метров». Общая сумма декларированного дохода Владимира Блоцкого за 2020 год составила 284 млн. 360 тыс. рублей, его супруги - три милллиона 837 тысяч.

Включение Блоцкого первым номером в региональную группу, возможно, поможет коммунистам решить проблему с финансированием избирательной кампании, но, как нам представляется, полностью дискредитирует «левую идею».

Под вторым и третьим номерами идут первые секретари региональных отделений КПРФ - Сергей Мамаев (Кировская область) и Владислав Егоров (Нижегородская область).

Ниже располагаются известный в прошлом спортсмен Камиль Джамалутдинов и менее известный, но идущий также от Кировской области директор ООО «Экрус-Строй» из Марий Эл Алексей Семейщев.

Кстати, и Мамаев, и Джамалутдинов занимались боксом, поэтому можно сказать: «Два боксёра примут бой».

Определились коммунисты и с одномандатными округами. По 105-му пойдет Сергей Мамаев, а по 106-му (возможно) - Алексей Семейщев.

Лидеры остались прежними

XXXIII съезд ЛДПР, который прошел 25 июня, также утвердил список кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва.

В общефедеральную часть списка, согласно решению партии, вошли 15 кандидатов. Возглавил группу лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За ним следуют глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы, замглавы Высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов.

Туда также вошли глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, депутат Госдумы Василий Власов, замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, депутаты Госдумы Андрей Луговой, Дмитрий Свищев и Валерий Селезнёв, депутат Государственного совета Адыгеи Каплан Панеш. Кроме того, в списке депутат Госдумы пятого созыва Аркадий Свистунов, советники лидера ЛДПР Станислав Наумов и Владимир Кошелев, профессор, депутат Госдумы четвертого созыва Иван Мусатов.

В общей сложности в список партии вошло 219 человек по 58 региональным группам.

Региональная группа № 58, которая объединила Кировскую область и Удмуртию, представлена действующим депутатом Госдумы Кириллом Черкасовым, заместителем председателя Законодательного собрания Кировской области Владимиром Костиным, руководителем депутатской фракции ЛДПР в Государственном совете Удмуртии, председателем постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимуром Ягафаровым, депутатом совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» шестого созыва Александром Захариковым и референтом Центрального аппарата ЛДПР Иваном Мотоусовым.

По одномандатным округам кандидаты также известны. По северному округу № 105 идет Кирилл Черкасов, по южному округу № 106 - Владимир Костин.

С претензией на лидерство

Последней провела свой, 11-й по счету, предвыборный съезд социалистическая партия «Справедливая Россия - За правду». На нем лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал вывести объединенную партию на вторую строчку в списке самых значимых парламентских сил.

Федеральный список включает в себя 307 кандидатов в составе общефедеральной и региональной частей с разбивкой на 36 региональных групп.

В общефедеральную часть федерального списка вошли председатель партии Сергей Миронов, его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.

В региональной части Кировскую область эсеры объединили, так же как жириновцы, с Удмуртией.

Как сообщается на сайте партии, региональный список возглавил действующий депутат Госдумы Вадим Белоусов. Вторым в списке идет главврач кировской Инфекционной клинической больницы Олеся Редькина, третьим - руководитель отделения партии в Удмуртии и фракции в госсовете республики Фарид Юнусов. В списке из девяти кандидатов есть еще два представителя Удмуртии - депутат Совета депутатов Селтинского района Владимир Овсянников и председатель регионального отделения «Молодёжи СР» Виталий Козырев. Кировчан представляют нынешние городские депутаты Надежда Сураева и Альберт Бикалюк, а кроме того, действующий депутат Заксобрания области Павел Дорофеев.

На съезде также проголосовали за выдвижение кандидатов по 223 одномандатным избирательным округам. Их тоже включили в список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва. У нас по 105-му (северному) пойдет Альберт Бикалюк, а по 106-му (южному) - Надежда Сураева.

Заметки на полях

В заключение позвольте привести пару чисто оценочных суждений.

Если сравнивать региональные списки всех четырех парламентских партий, то нельзя не обратить внимание на присутствие там людей совсем не бедных, а прямо говоря - богатых. Но если это не вызывает никакого вопроса к буржуазным партиям (к каковым помимо ЛДПР можно отнести и «Справедливую Россию»), то для людей, называющих себя коммунистами, борцами за права трудящихся, это не может быть оправдано. «Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте», - говорил в таких случаях известный персонаж.

Из всех четырех списков, на мой взгляд, предпочтительней выглядят региональные кандидаты от «Справедливой России». В них больше популизма, чем богатства. И это стало особенно заметно после объединения эсеров с прилепинцами. Хотя присутствие в списке Вадима Белоусова, против которого было возбуждено уголовное дело за самую крупную в истории России взятку, сильно подрывает их шансы.

Немногим уступают им элдэпээровцы. И если бы они нашли достойную замену Кириллу Черкасову, который за весь свой срок сидения в Госдуме, по-моему, ничем значимым в Кировской области не отметился, то они могли бы потягаться с эсерами на равных, а может, и взять над ними верх.

А вот по одномандатным округам ситуация менее однозначна. Во всяком случае, по одному из них, где от «Единой России» идет Олег Валенчук. Последний, так же как Черкасов, очень мало светился в родной для него области. Ну не считать же большим благодеянием высадку саженцев в «садах Победы» и бесплатную раздачу семян садоводам. А ведь ему будут противостоять и Надежда Сураева (счастливая наследница агрохолдинга «Кировский молочный комбинат»), и нынешний зампред Заксобрания региона Владимир Костин, который, на мой взгляд, блестяще проявил свои парламентские способности, работая в этом созыве областных депутатов.

Зато почти нет интриги в 105-м одномандатном округе. Рахим Азимов многим в нашей области известен своей благотворительностью. Чья тут заслуга - его самого или его команды пиарщиков, сказать не могу. Но то, что помощь от Азимова шла все пять лет, в достаточном объеме и именно туда, где она была более всего необходима, - факт. И сказать, что Сергей Мамаев составит ему достойную конкуренцию, просто язык не поворачивается. Альберт Бикалюк и даже Черкасов на фоне Азимова также выглядят бледно.

Иван ТРОФИМОВ.