«Партия власти» в Кировской области ещё более ограничила проведение массовых акций

Депутату областного Законодательного собрания Валерию Басюку (и примкнувшему к нему Виктору Медведкову - оба из фракции «Единая Россия») удалось «продавить» законопроект об ограничении места и времени проведения публичных протестных акций. На заседании регионального парламента, которое прошло на этой неделе, их предложение было принято в первом чтении. «За» проголосовало 36 депутатов, «против» - 11.

С идеей ограничения народных протестов Валерий Басюк носится не первый год. В марте 2019-го он уже вносил такое же предложение.

Тогда его обсудили на заседании Общественной палаты и нашли неприемлемым. Присутствовавший там уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов высказал свою озабоченность расширением ограничений.

- Я не увидел веских доводов, которые идут в пользу расширения этих запрещённых объектов, - сказал он. - Любой запрет без веских доводов, объективных предпосылок воспринимается обществом не очень положительно. На моей памяти я не видел, чтобы кто-то воспрепятствовал [деятельности органов власти]. По остальным вопросам надо упорядочить, так как все публичные мероприятия, как написано в 31-й статье Конституции, должны проходить мирно, законно, без всяких эксцессов.

Не остались в стороне от обсуждения проекта и представители «внесистемной» оппозиции, в частности «парнасовцы» (члены политической партии ПАРНАС). Их лидер Вадим Ананьин отмечал, что законопроект усложняет организацию акций и не соответствует федеральному законодательству и Конституции РФ. По его словам, если закон будет принят, то их партия «сразу же будет обращаться в суд с требованием отмены неконституционных норм этого закона».

Учитывая такую озабоченность со стороны общественности, региональные депутаты в тот раз не стали рассматривать эти ограничения.

Но вот ситуация резко изменилась. Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. В Белоруссии начались акции гражданского неповиновения несогласных с итогами выборов президента. На фоне этих событий вновь появился Басюк со своим законопроектом.

Проявил он себя при этом как талантливый манипулятор общественным мнением. Да и харизмой не обделен. И всё это в полной мере использовал при обсуждении новых ограничений на пленарном заседании Заксобрания. К тому же время второго захода со своим законопроектом он выбрал правильное. Потому и «дожал» депутатов.

Хотя оппозиция не сдалась и высказала единороссу всё, что думает о столь сомнительной, на их взгляд, инициативе. Например, зампред Заксобрания Владимир Костин посоветовал Басюку и его коллегам «не заниматься ерундой». Не менее жестко высказался и представитель эсеров Федор Сураев: «Вы хотите лишить нас конституционного права. Нагнетаете ситуацию. Вы кем себя возомнили вообще?»

А уж про коммунистов, которые встретили законопроект в штыки, и говорить нечего. Они чаще других выходят, по поводу и без, на всякие протестные акции.

Сергей Мамаев предложил вообще снять законопроект с рассмотрения, так как усмотрел в нем некие «двойные стандарты».

Гораздо более разумно прозвучали слова другого представителя фракции КПРФ Анатолия Чурина.

- Зачем заниматься глупостями? Давайте мы зуд этот прекратим и начнем заниматься нужными вещами, - сказал он. - Вы посмотрите на ситуацию в Хабаровске, Белоруссии. Если люди захотят выйти, никакие специально отведенные места не помогут.

И, на наш взгляд, он прав. Ограничивая возможность проведения санкционированных протестных акций, новый областной закон только стимулирует всплеск незаконной уличной активности.

Иван ТРОФИМОВ.