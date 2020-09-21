«Партия власти» опять на коне. Итоги муниципальных выборов в Кировской области

На минувшей неделе в России прошли выборы. Процедура голосования в связи с эпидемией была растянута на три дня и завершилась в воскресенье. В нескольких субъектах РФ выбирали губернаторов и депутатов региональных парламентов. Там была интрига, присутствовала межпартийная борьба, наличествовал определенный ажиотаж. В Кировской же области прошедшую электоральную кампанию в целом даже не заметили, несмотря на то что и у нас выборы прошли в Арбажском, Кикнурском, Верхнекамском, Малмыжском, Советском, Свечин­ском, Фалёнском, Котельнич­ском, Нагорском, Унинском, Тужинском и Яранском районах.

Однако даже на самых значимых из них осуществлялось только избрание депутатов районных дум, а все остальные касались вообще сельских поселений.

Нужно сказать, что активность и интерес россиян к выборам были низкими не только в Кировской области, но и в России в целом. Явка на избирательные участки лишь в небольшом количестве регионов перешагнула за 50 процентов. В основном же она ниже, где-то даже - значительно ниже. Так, на выборах губернатора Пермского края явка составила 26,82 процента, губернатора Костромской области - 21,99 процента, главы Республики Коми - 20,43 процента. А самая низкая явка отмечена на выборах в Смоленской области, там проголосовали всего 19,89 процента избирателей.

Последовавшие за прошедшим волеизъявлением народа комментарии разных политических партий показали, что каждая из них заявила о своей победе и об укреплении позиций в народных массах. Но это там, в Москве. А здесь, в Кировской области, оценка результатов оказалась более сдержанной.

Спрашивать мнение регионального отделения «Единой России» даже не приходится. На местных выборах одержали победу 57 ее кандидатов и 10 самовы­движенцев (и мы все знаем, что часть этих самовыдвиженцев являются скрытыми представителями «ЕР»). Таким образом, около 70% мандатов получили кандидаты от «правящей партии».

«Справедливая Россия», которая стала набирать обороты после значительного падения рейтингов местных коммунистов - главным образом из-за неконструктивной позиции Сергея Мамаева и из-за отсутствия у них других харизматичных фигур, вновь показала неплохой результат.

- Региональное отделение «Справедливой России» выдвинуло 34 кандидата, которые участ­вовали в выборах депутатов Арбажской, Кикнурской, Свечинской и Фалёнской окруж­ных дум, - прокомментировали в партии. - По результатам выборов было избрано 11 депутатов-справедливороссов.

А вот в региональном отделении ЛДПР недовольны результатами. Из всех мандатов партия получила только один, в Фалёнском районе, несмотря на то что выдвинула 31 кандидата.

- Это, конечно, недостаточно хороший результат, - сказал руководитель фракции ЛДПР в областном Законодательном собрании Владимир Костин. - Мы рассчитывали на большее. Очевидно, что нужно будет провести «работу над ошибками». Уже есть понимание, какую работу и над какими ошибками.

По версии представителя либерал-демократов, отрицательную роль (помимо внутренних причин) сыграло трехдневное голосование. Оно, считает Владимир Костин, дает больше возможностей для манипуляций в электоральном процессе. Кроме того, «Единая Россия» в очередной раз включила административный ресурс и влияла на голосование бюджетников. Как сказал руководитель фракции ЛДПР, противостоять этому можно лишь повышением активности граждан, привлечением большего их числа на избирательные участки.

Местные коммунисты также получили всего один мандат на прошедших выборах. И также в Фалёнском районе. Вот только кандидатов «мамаевцы» выдвинули всего четырех.

- Я ничуть не удивлен такими итогами, - прокомментировал ситуацию член фракции КПРФ в областном Законодательном собрании Анатолий Чурин. - Учитывая, что так мало кандидатов было выдвинуто, можно сказать, что позиции у партии на местах совсем слабые. Нет «скамейки запасных». И я на это не раз указывал.

По словам депутата, этому есть три причины. Во-первых, несмотря на бравурные отчеты Сергея Мамаева о росте партийных рядов, очевидно, что это не так. За весь 2019 год, сказал Анатолий Михайлович, в партию вступило только девять человек. Большая часть тех, кто составляет местные отделения КПРФ, люди преклонного возраста. Естественно, они не могут соревноваться на выборах с более молодыми представителями других партий.

- Я говорю это не в обиду нашим ветеранам, - сказал депутат.

Во-вторых, первый секретарь обкома КПРФ собрал вокруг себя группу людей по принципу личной преданности. И сегодня они задают тон в том числе и на выборах. Они проводят в жизнь решения руководителя парторганизации, какими бы абсурдными те ни были.

В-третьих, отрицательно на имидже партии сказывается непоследовательная позиция Сергея Мамаева в отношении действующей власти.

- Я много раз говорил Сергею Мамаеву, что критиковать нужно не отдельных ее представителей, а систему в целом, - сказал Анатолий Чурин.

Но, похоже, «первый коммунист области» к этому мнению не прислушался. И последний случай с бывшим вице-губернатором области Андреем Плитко, арестованным за взятку, лишний раз стал тому доказательством.

По мнению Анатолия Михайловича, прошедшие выборы - только цветочки, ягодки будут в 2021 году, когда пройдут выборы в областное Законодательное собрание. И если в региональном партийном руководстве ничего не изменится, то КПРФ на них покажет очень низкий результат.

Иван ТРОФИМОВ.