Память отменили? Кировские чиновники мешают установке памятника выпускникам КВАТУ

Недавно в региональном министерстве строительства, энергетики и ЖКХ сообщили, что отказались от идеи установки вертолёта Ми-24 на территории Дворца пионеров - Мемориал (ныне - Дворец творчества). Основанием для такого решения названо отрицательное мнение жителей Кирова.

По словам чиновников, горожане выступили против инициативы группы выпускников Кировского военного авиационно-технического училища (КВАТУ).

«Мнение горожан взято в работу»

Информация об отказе в установке памятника появилась на официальной странице регионального министерства в социальной сети «ВКонтакте» 26 ноября.

«Мнение горожан взято в работу: вертолёт у Дворца творчества - Мемориал в Кирове устанавливать не будут. Министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области сообщает, что после учёта мнения горожан принято решение об отмене установки авиатехники у Дворца творчества», - написали региональные чиновники. Сообщалось также, что, помимо отмены установки вертолёта, принято решение в целом изменить концепцию развития этой территории.

Вроде бы всё понятно. Вот и губернатор Кировской области Александр Соколов постоянно твердит о необходимости принимать важные решения по развитию общественных пространств основываясь на мнении людей. Однако не дает покоя вопрос: откуда чиновники взяли это самое «мнение горожан»?

Единственная площадка, на которой нам удалось обнаружить некое подобие дискуссии по этому вопросу, - сообщество «Строим Киров» (соцсеть «ВКонтакте»), в котором 19 ноября была сделана запись о начале работ по установке памятника вертолёту.

«Место в парке у Дворца пионеров, где будет установлен вертолёт Ми-24, огораживают забором», - написано на странице паблика. Информация была обнародована с пометкой (как сейчас называют - хештегом) #ВестникМилитаризма.

Комментариев к этой записи было немного, но мнения кировчан разделились почти поровну. Одни поддерживали строительство памятника, другие были против.

С учётом пожеланий офицеров

Для того чтобы понять, кто в этом споре прав, кто виноват, нужно вспомнить историю вопроса.

Впервые идея установки вертолёта Ми-24 на территории Дворца творчества прозвучала на заседании регионального отделения Россий­ского военно-исторического общества (РВИО) в феврале этого года. О ней рассказал представитель инициативной группы выпускников КВАТУ Василий Панин.

К тому времени, как сообщил Панин, сам вертолёт уже привезли в Киров из Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков. Он был в разобранном со­стоянии и находился на территории областного призывного пункта. Сборкой и подготовкой модели должна была заняться бригада из выпускников КВАТУ. И всё это офицеры оплачивали сами, ни копейки из бюджета не просили.

По мнению инициативной группы, памятник вертолёту стал бы знаковым объектом для всех, кого выпустило кировское военное училище. Да и в деле патриотического воспитания молодёжи сыграл бы свою роль.

Экс-губернатор Киров­ской области Игорь Васильев (по совместительству - глава реготделения РВИО) поддержал инициативу и согласился выделить для установки памятника участок на территории Дворца творчества. На территории бывшего КВАТУ тогда места не нашлось, так как предполагалось, что там будет находиться образовательный кластер.

Разрешение на установку инициаторы получили 26 мая, однако из-за длительного согласования открытие памятника решено было отложить до 20 августа. Но оно не состоялось ни 20 августа, ни позже. За весь этот период даже черновые работы по уста­новке вертолёта не велись.

Связано ли это напрямую с приходом нового областного руководства, утверждать трудно. Хотя смена правительства одного губернатора, Игоря Васильева, и назначение другого, Александра Соколова, своё влияние, несомненно, оказали.

И вот сегодня, со ссылкой на указание нового главы области о необходимости прислушиваться к мнению людей, установку памятника отменяют. Но ведь и прежнее тоже учитывало мнение людей. Да ещё каких.

Минстрой против губернатора?

Выпускники КВАТУ - люди заслуженные и уважаемые.

Само училище было открыто в 1979 году (первый набор составлял 420 курсантов), в год начала военного конфликта в Афганистане, и за время своего существования стало известным не только в Кировской области, но и по всей России. В него приезжали учиться юноши из соседних регионов и даже из союзных (после 1991 года - с приставкой «бывших») республик. В 2008 году состоялся последний выпуск училища (180 человек).

За время своего существования КВАТУ выпустило несколько тысяч офицеров. Среди них есть Герои Советского Союза и Герои России. Они участвовали в боевых действиях во многих горячих точках. Одним словом, у кировчан есть все основания гордиться этими людьми. Поэтому Ми-24 был воспринят не как памятник вертолёту, а как знак памяти и признательности всем выпускникам КВАТУ.

Совсем другая позиция у администраторов паблика «Строим Киров». 26 февраля они скопировали на своей странице «Открытое письмо архитекторов и градостроителей России против военных действий в Украине». Там же они сообщили, что сами подписали письмо «Оста­новить войну с Украиной». Напомним ещё раз, что публикация от 19 ноября об установке памятника вышла на странице «Строим Киров» под хештегом #Вест­никМилитаризма.

А спустя неделю стало известно о решении регионального министерства строительства, энергетики и ЖКХ.

Если областные чиновники решили прислушаться к мнению именно таких кировчан, то в сегодняшних реалиях это выглядит по меньшей мере странно. И в связи с этим есть пара вопросов. Во-первых, не означает ли отказ от установки памятника изменение статуса территории Дворца творчества - Мемориал как места, которое должно служить воспитанию патриотизма. Ведь если память о героях - выпускниках КВАТУ этому не служит, тогда что должно патриотизм воспитывать? И, во-вторых, свидетельствует ли это о том, что минстрой выступает на стороне противников СВО, в то время как губернатор области всячески подчёркивает свою поддержку наших бойцов на Украине, или это согласованная позиция?

Иван ТРОФИМОВ.

Комментарий

Руководитель инициативной группы выпускников КВАТУ по установке памятника вертолёту Ми-24 Василий Панин:

- Я об этом (об отмене установки вертолёта. - Ред.) ничего не знаю. Меня никто никуда не вызывал. Меня никто не уведомлял об отмене. У меня на руках есть разрешение, выданное на установку памятника. Я прошёл все экспертизы, в том числе проекта. У меня всё пройдено. Все документы в наличии. О планах отмены нужно спрашивать в минстрое, который опубликовал сообщение. К ним все во­просы. Пусть они официально напишут об этом. За подписью ответственного лица. С должностью и фамилией. Об этом должен, наверное, министр строительства официально объявить.