В Кировской области возрождают детский хоккейный турнир «Золотая шайба»

В декабре минувшего года спортивные чиновники и функционеры дали старт новому сезону турнира «Золотая шайба». Как пообещала министр спорта и молодежной политики Анна Альминова, всех болельщиков ждут незабываемые впечатления от соревнований.

В региональном минспорта надеются: проведение таких турниров поможет пробудить интерес подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, что является одной из основных задач нацпроекта «Спорт - норма жизни».

«Ты помнишь, как всё начиналось?»

Кто из мальчишек 1960 - 1970-х не помнит «Золотую шайбу». В то время название этого детского турнира не сходило с уст детворы, а уж те, кто смог принять в нем участие, считались, как нынче принято выражаться, «крутыми».

Хоккеем тогда бредили все - от детсадовцев до стариков. Честно признаюсь, даже у меня был комплект открыток с портретами игроков сборной СССР по хоккею, а нашим с отцом кумиром был наш земляк Александр Мальцев. До сих пор советский мультфильм «Шайбу! Шайбу!» остается самым ярким впечатлением моего детства.

«Золотая шайба» стала закономерным результатом этой повальной хоккейной эпидемии.

А началось это всесоюзное увлечение с ошеломляющего успеха нашей сборной на зимней Олимпиаде в Инсбруке (Австрия). Тогда, в далеком 1964 году, наши спортсмены наголову разгромили ведущие хоккейные державы (Канаду, Швецию, Чехословакию). С этого момента началось триумфальное шествие советского хоккея по ледовым аренам всего мира, закончившееся только с распадом СССР.

Возникновение турнира «Золотая шайба» уже обросло легендами.

«После триумфа на Олимпийских играх хоккеисты сборной СССР приехали в гости к журналистам популярнейшей в то время газеты «Пионерская правда», - приводит свою версию интернет-портал «Золотая шайба». - Легендарный хоккеист, игрок первой тройки сборной СССР Вениамин Александров подарил журналистам победную шайбу, заброшенную в финальном матче с канадцами. Кто-то воскликнул: «Золотая!..» А присутствующий на встрече юный хоккеист из дворовой команды одного из районов Москвы добавил: «Вот бы нам такую…» И вот 8 декабря 1964 года со страниц газеты «Пионерская правда» впервые прозвучал призыв: «На старт, друзья! Золотая шайба зовет!»

Потом идею проведения детских соревнований поддержал ЦК ВЛКСМ, а также многие спортивные, общественные, государственные организации. Примечательно, что штаб «Золотой шайбы» возглавил заслуженный тренер СССР, один из тренеров сборной команды Советского Союза Анатолий Владимирович Тарасов. Его имя сейчас носит турнир.

Говорят, что этот легендарный человек не гнушался искать талантливых ребят даже в дворовых командах. Он всегда подчеркивал, что большой спорт начинается с дворового хоккея.

Вся прелесть «Золотой шайбы» той начальной эпохи была как раз в этой «дворовости». В соревнования пробивались уличные команды, которые формировались «с бору по сосенке». «Ребята с нашего двора» гоняли шайбу где придется - лишь бы лед был. Это уже потом из них формировались детские и юношеские команды. А сколько выдающихся хоккеистов пришло в спорт с этих улиц и катков?

Через «Золотую шайбу» прошли многие именитые мастера своего времени. Среди них москвичи Владимир Крутов и Вячеслав Фетисов, а также уроженцы других городов: Сергей Капустин (Ухта, Коми), Борис Александров (Усть-Каменогорск, Казахстан), Николай Дроздецкий (Ленинград),

Сергей Бабинов (Челябинск), Сергей Макаров (Челябинск), братья Александр и Владимир Голиковы (Пенза), Игорь Ларионов (Воскресенск, Московская область), Сергей Шепелев (Нижний Тагил, Свердловская область), Виктор Жлуктов (Краматорск, Украина), Владимир Мышкин (Кирово-Чепецк, Кировская область).

Всё преходяще…

Многое с тех пор изменилось. Уже давно нет «великой хоккейной державы» - Советского Союза. Наша сборная по хоккею больше не радует своих болельщиков триумфами. Российские хоккеисты показывают блестящую игру только в чемпионатах НХЛ. Да и вообще, у многих россиян уже укоренилось впечатление, что хоккеисты больше озабочены зарабатыванием денег, нежели желанием с достоинством отстаивать честь своего Отечества. Хотя есть ли для них оно, это Отечество? Не превратилось ли в пустой звук?

Не радуют кировчан и успехи местных хоккейных команд. «Родина» (хоккей с мячом) никак не может выбраться из затянувшейся полосы неудач. Кирово-чепецкая «Олимпия» также не блещет игрой. А ведь именно эти команды должны подогревать у подрастающего поколения кировчан интерес к хоккею.

Вместе с гордостью за наших хоккеистов ушло в прошлое и повальное увлечение этим видом спорта. Сколько мальчишек сегодня ждут с нетерпением вечера, чтобы бежать с клюшкой во двор, погонять с друзьями шайбу? Единицы. А во скольких кировских дворах есть хоккейная коробка или каток?

Кировская горадминистрация, например, сообщает, что этой зимой в областном центре работает всего 20 катков, да и то шесть из них платные. И далеко не факт, что лед окажется свободным для хоккеистов. Обычно на таких катках больше любителей простого катания на коньках.

Если уж областной центр не может похвастаться наличием доступной хоккейной инфраструктуры, то что говорить о районах области. Хотя, возможно, с катками там дело обстоит проще: многие районные центры стоят на реках или поблизости имеется пруд. После замерзания они становятся естественным (хотя и не всегда безопасным) катком.

Спортивный инвентарь сегодня тоже далеко не всем по карману. Как говорит один мой знакомый, сегодня только игра в шашки не требует денежных затрат, а в занятия всеми остальными видами спорта нужно вкладывать деньги. И немалые. Что греха таить, есть много семей, которые не могут себе позволить такие траты.

Но бог с ними, с деньгами. Сегодня растет поколение, которое вообще не любит спорт. Его заменили компьютерные игры и кибертурниры. Они набирают популярность, тогда как игровые виды спорта теряют ее.

Есть ли будущее у «Золотой шайбы»?

Да, многое поменялось в нашей жизни. А вот турнир «Золотая шайба» продолжает жить. Он, конечно, сильно изменился, но сохранил главное - в нем участвуют детские команды и в нем есть место для дворового хоккея.

Как презентовала открытие нового сезона «Золотой шайбы» министр спорта и молодежной политики Анна Альминова, соревнования в нашем регионе пройдут в два этапа. Закончился муниципальный, с 15 января проходит региональный этап. Главная цель - пробиться в финал турнира, игры которого пройдут в Сочи в этом году.

Нужно сказать, что победители и призеры федерального уровня получают сертификаты на экипировку - до 1 миллиона рублей.

Все участники соревнований делятся на три возрастные категории: младшая - 10 - 11 лет, средняя - 12 - 13 лет и старшая - 14 - 15 лет. Все матчи пройдут на открытых хоккейных коробках.

Составной частью «Золотой шайбы» станет чемпионат среди дворовых команд на Кубок полномочного представителя Президента России в ПФО. Впервые он прошел в 2019 году в Нижнем Новгороде.

- В минувшем сезоне на этот кубок мы направляли свою студенческую команду, которая успешно выступила и заняла почётное второе место. Мы уверены, что в 2020 году наша команда также займёт достойное призовое место, - поделилась успехами на турнире Анна Альминова.

Еще одной составляющей будет женский хоккей. В Кировской области он представлен одной командой - «Ангелы». В 2019 году наш регион получил право проведения окружного этапа: женские команды из регионов ПФО съедутся в Кировскую область, чтобы определить сильнейших. Соревнования пройдут в апреле этого года.

Как сообщил председатель Федерации хоккея Кировской области Сергей Чурин, турнир «Золотая шайба» является самым массовым хоккейным событием в регионе. В нем участвует более сорока любительских команд со всей области. В этом сезоне в нем играют команды из Кирова, Зуевки, Фалёнок, Вятских Полян и других райцентров региона. На соревнования приедет больше 700 юных хоккеистов.

По словам главного судьи соревнований Игоря Малкова, с каждым годом количество команд, соревнующихся в региональном этапе, растёт. И если это правда, то цель, которую поставил Президент РФ Владимир Путин по вовлечению граждан в занятия физкультурой и спортом (в 2024 году таких должно быть 55 процентов), окажется вполне достижимой. А поддержка таких турниров, как «Золотая шайба», будет вполне оправданной.

Хотя есть и другое мнение. То, что сегодня происходит с «Золотой шайбой», напоминает ситуацию с пациентом, который попал в палату интенсивной терапии. Его подключили к искусственной вентиляции легких и другим системам жизнеобеспечения. Отключи их - и он в скором времени умрет.

Какое из этих утверждений в конечном счете оправдается, покажет время.

Сергей СМОЛИН.