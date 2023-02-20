Овраг Засора. Городская администрация презентовала проект благоустройства.

Овраг Засора можно назвать «визитной карточкой» Кирова. Немного есть городов, где прямо в центре имеется провал, рассекающий его на две части.

Овраг этот тянется от стадиона «Трудовые резервы» до Ботанического сада, пересекаемый построенными в своё время на насыпных дамбах улицами Казанской, Ленина, Свободы, Володарского и Карла Маркса.

Сегодня овраг Засора частично благоустроен, однако некоторые его участки всё ещё остаются во власти «дикой природы». К ним относится и овраг между улицами Ленина и Казанской. Но, судя по всему, администрация города решила всерьёз за него взяться.

Соревнуемся с Нью-Йорком?

Возобновление интереса городских чиновников к благоустройству оврага Засора произошло не случайно. До 650-летнего юбилея областного центра осталось меньше двух лет, и губернатор Соколов упорно ищет «точки роста», дабы показать себя перед кировчанами с лучшей стороны. Это с его подачи на Засору вновь обратили внимание.

Ещё в сентябре 2022 года губернатор, представители областной и городской власти провели как раз на том самом участке оврага субботник. Это было одно из первых мероприятий, на которых Соколов присутствовал в качестве полноправного главы региона. Он тогда отметил, что на территории можно было бы создать прогулочные зоны. И пожелание нового губернатора Вячеслав Симаков, который в тот период работал главой администрации в статусе «и.п.» (исполняющего полномочия), тут же принял к исполнению.

- На такой территории можно сделать немало активностей для кировчан: зоны для сноуборда, катания на «ватрушках», коньках и так далее, - сказал тогда сити-менеджер. - В ближайшее время определимся, как создать удобные лестничные сходы, и разработаем концепцию обустройства зимнего парка отдыха.

И здесь нужно отдать должное Вячеславу Симакову: он от своих слов не отступил. Уже в декабре прошлого года эту часть Засоры стали готовить к проведению благоустроительных работ. Начались они с обустройства технического проезда на территорию оврага. Был завезён грунт, создан относительно пологий спуск. Сейчас горожане используют его для катания на «ватрушках».

Но зима заканчивается, и возникает вопрос: что дальше? А дальше администрация уже приступила к формированию пакета документов для благоустройства оврага. Началом такой работы стала разработка проекта зонирования, озеленения и изменения внешнего облика территории.

15 февраля прямо на краю оврага этот проект представителям региональных СМИ в присутствии главы горадминистрации презентовала Анна Чибрина (известная кировчанам по проекту «Вятская кикимора»).

- Мы (инициативная группа. - Ред.) вышли на администрацию города и Первомайского района с предложением облагородить эту территорию, - сказала Чибрина. - Овраг находится в центре города, имеет историческую ценность. Жалко, что место такое пропадает. Мы хотим сделать это место максимально функциональным для того, чтобы в дальнейшем здесь могли проводить фестивали, конкурсы, концерты, а также иные мероприятия, связанные со спортом или с детьми. Хотим максимально нагрузить эту территорию полезностями и одновременно сделать её красивой. Будем менять русло ручья, создавать пространства для горожан.

По словам Анны Чибриной, здесь должны появиться амфитеатр, сценический комплекс, террасы и декоративные мостики. Планируется восстановить родник и выполнить озеленение всей территории с сохранением деревьев. Часть работ начнут в этом году, также будет подана заявка на конкурс «Город добрых соседей» по обустройству лестницы.

- Здесь исторически значимое место, и его необходимо превратить в общественное пространство с учётом требований к охранной зоне, - поддержал Анну Вячеслав Симаков. - Предложенная активистами концепция достойна внимания и поддержки. Будем помогать в её реализации. Есть разные способы: участие в грантовых конкурсах, привлечение инвесторов, муниципальное софинансирование.

Вячеслав Николаевич добавил, что в будущем рассмотрят благоустройство и других частей оврага для созда­ния единого общественного пространства.

Кто-то из присутствовавших на этой презентации даже фразу обронил: «Как Центральный парк Нью-Йорка, только в Кирове».

Гладко было на бумаге…

Прекрасные планы, прекрасный проект. Вот только, как говорил в свое время экс-губернатор Никита Белых: «Все мы научились рисовать красивые презентации, а реальные средства для воплощения задуманного есть?» И это не праздный вопрос. Ведь планов по благоустройству Засоры и ранее было хоть отбавляй, учитывая, что начали их строить еще в 1990-е.

Например, в 2011 году в двух заросших участках оврага между улицами Свободы и Большевиков (ныне Казанская) должны были появиться автостоянка, магазины, кафе, спортплощадка, танцзал, декоративный пруд, ручей с семью мостиками, детские кафе, пончиковая, газоны, декоративный кустарник. Но уже тогда у местных журналистов были сомнения насчет состоятельности таких планов.

В 2014 году тема благоустройства Засоры зазвучала вновь. На этот раз - в связи с утверждением на федеральном уровне программы подготовки к празднованию 650-летия Кирова. По задумке чиновников, в заросшем сорняками овраге должна появиться «уникальная рекреационная зона» с каскадами водоемов и культурно-оздоровительными объектами.

Как анонсировал тогда глава кировской горадминистрации Дмитрий Драный, овраг будет разделён на четыре части: первая, верхняя часть в будущем превратится в дендропарковую зону с музейным комплексом (зона между ул. Свободы и Володарского), ниже появятся два комплекса - физкультурно-оздоровительный и физкультурно-развлекательный центры, а на месте стадиона «Трудовые резервы» организуют несколько игровых площадок. На всё это потребуется 10 лет. В итоге к 650-летию города пять оврагов должны превратиться в единую зону отдыха.

Но «гладко было на бумаге...», а в реальности - ни денег, ни благоустройства.

В 2021 году, уже при губернаторе Игоре Васильеве и главе администрации Кирова Дмитрии Осипове, в бюджет города на 2021 год были заложены средства на проведение архитектурного конкурса по созданию ландшафтной территории оврага Засора в сумме 442 тысяч 100 рублей.

Интересно, что тогда сомнения в целесообразности таких расходов высказала глава Кирова Елена Ковалёва.

- Два года назад у нас проводился подобный конкурс по благоустройству другого парка, - сказала она. - Были отличные архитектурные решения, победителю выплатили деньги в виде премии, и что?

А действительно, каков был результат? Никакой. Во времена, когда городской администрацией «рулил» Илья Шульгин, это было по­чти нормой. Анонсировался громкий проект (например, оптимизации дорожного движения), проводился конкурс, заключался муниципальный контракт. За проделанную работу деньги подрядчику уплачивались сполна. Вот только на руках администрации оказывалась лишь стопка никчёмных бумаг с планами, воплотить в жизнь которые было нельзя.

Очень хочется верить, что сегодня сменились не только действующие лица в городской администрации, но и поменялось их отношение к делу. Пока Вячеслав Симаков не дал повода в этом усомниться. К тому же именно при нём, когда он возглавлял управление благоустройства и транспорта администрации города, был обновлён сквер имени 60-летия СССР и установлен светомузыкальный фонтан. Говорят даже, что Симаков и был инициатором всей этой затеи.

Кто дал оврагу имя

Почему же не дает спокойно жить кировским чиновникам этот овраг? Прежде всего потому, что место это действительно историческое.

По словам доцента ВятГУ и краеведа Светланы Дождевых, овраги в нашем городе - это главная особенность ландшафта. (Даже Михаил Евграфович Салтыков-Щед­рин, описывая Вятку, называл её «Крутогорском».) А Засора среди них - самый знаменитый.

Как считают местные историки, изначально по дну оврага протекала река Сора (Засора), давшая ему название. Это была настолько широкая и полноводная река, что идущую вдоль оврага улицу называли Монастырская набережная.

Но есть и другая версия: изначально овраг находился на краю города и местные жители сваливали туда мусор. Отсюда и имя у него такое.

Впервые Засору включили в городское пространство в конце XVIII века: река оказалась в черте города, через овраг решили проложить новые улицы: Казанскую, Вознесенскую (ул. Ленина), Царёвскую (ул. Свободы), Владимирскую (ул. К. Маркса). Для этого овраг начинают перекрывать деревянными мостами-дамбами. До сих пор мы ходим и ездим по тем линиям, которые пересекают Засору в регулярном плане 1784 года.

Овраг стал популярным местом среди горожан лишь на рубеже XIX - XX веков, хотя строиться вдоль него начали раньше. В котловине между улицами Ленина и Свободы в 1905 году возникло садоводство Антона Бенедиктовича Рудобельского. Всю территорию оврага он разбил на определенные зоны, умело используя особенности ландшафта. Построил дом, отапливаемые теплицы, парники, оранжерею.

В 1913 году Алексей Андреевич Истомин, подполковник в отставке, получив наследство, выкупил часть оврага Засора (на участке от нынешней ул. К. Маркса до ул. К. Либкнехта) рядом с отцовским домом. Пустую, заброшенную территорию Истомин превратил в частный ботанический сад с редкими видами растений и оригинальными садово-парковыми сооружениями. Этот сад существует и по сию пору.

На участке от реки Вятки до ул. Казанской в дореволюционное время был главный городской каток. В 1958 году тут открыли стадион «Трудовые резервы», на котором, спустя 10 лет произошла резонансная трагедия.

Город рос, и в результате Засора оказалась в центральной его части. Ну а поскольку и в советской время, и в 1990-е годы благоустроить его полностью у городской власти не получалось, то овраг зарос сорными растениями, стал прибежищем для бомжей и свалкой бытового мусора.

Сегодня мириться с этим стало нельзя. Особенно накануне 650-летия областного центра.

Ожидается, что на юбилейные торжества приедет немало туристов, а возможно, и федеральные чиновники высокого ранга. И что они увидят? Что прямо в центре столицы региона находится такое безобразие? Вот и начали участники «процесса» демонстрировать разные «активности». Фальстартов было уже достаточно. Пора бы стартовать по-взрослому.

Сергей СМОЛИН.