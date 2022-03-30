Ответственный бизнес: «Уралхим» направит 25 млн рублей на развитие Кирово-Чепецка

В Кирово-Чепецке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между МО «Город Кирово-Чепецк», правительством Кировской области и компанией «Уралхим». В этом году компания «Уралхим» и Правительство Кировской области направят по 25 млн рублей на решение целого комплекса социальных задач в Кирово-Чепецке.

Поддержку от предприятия город получает ежегодно. В 2016 году было выделено 50 миллионов рублей и затем – по 25 миллионов рублей каждый год. Изначально финансовая помощь в основном была направлена на ремонт дорог. В 2021 году было принято решение расширить комплекс вопросов, требующих поддержки со стороны бизнеса. Теперь акцент смещен на создание комфортных условий для жизни, отдыха и развития горожан.

«От того, насколько красивым и комфортным для жизни будет город, зависит и благополучие наших сотрудников. Помогать городу в желании обновляться, меняться в лучшую сторону – наша общая задача. Подписание подобных соглашений – успешная практика, которую мы планируем продолжать для дальнейшего развития Кирово-Чепецка», – прокомментировал и.о. директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Андрей Северюхин.

Благодаря финансированию активно развиваются общественные территории, обновляется дорожный фонд, преображаются тротуары и дворы. Ремонтируются и оснащаются образовательные учреждения, комплектуются группы в детсадах, ветеранские и общественные организации получают хорошую поддержку.

«Для нас социальное партнерство – это не только финансовая, но и консультационная поддержка, информационное сопровождение и участие специалистов компании в качестве экспертов. Финансовая помощь будет направлена на благоустройство городской среды, мы продолжим работу по реализации проектов 5-летнего плана. А также на обеспечение комфортных и безопасных условий в учреждениях образования и развитие гражданского общества», – прокомментировала глава города Кирово-Чепецка Елена Савина.

«Подписание соглашений с бизнесом стало традицией. Отдельно благодарю руководство компании за то, что компания продолжает выполнять все ранее взятые обязательства, направленные на поддержку местных инициатив, в сегодняшнее непростое время. Сегодня примеру «Уралхима» следуют и другие предприятия. Их поддержка позволяет направлять средства на решение именно тех проблем, что есть в муниципалитете», – прокомментировал председатель Правительства Кировской области Александр Чурин.