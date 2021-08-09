«Отъюбилеенный» фасад. Как идет подготовка к празднованию 650-летия города Кирова

«Масштабная» программа по празднованию юбилея областного центра, которое должно состояться в 2024 году, пока сводится к ремонту фасадов отдельных зданий города (ранее «ВК» уже писал об этом).

Но даже здесь, как выяснилось, есть проблемы. Главная из них, что региональный Фонд капитального ремонта, которому поручено организовать эти работы, со своей задачей не справляется. И есть большие сомнения, будет ли выполнено к юбилейной дате плановое задание.

Впрочем, нарекания к работе Фонда есть не только по этому поводу.

Цены ударили и по фасадам

Бывает польза даже от организаций, которые считаются бесполезными. В данном случае речь идет о региональной Общественной палате (ОПКО), которую на последнем пленарном заседании Законодательного собрания области несколько депутатов назвали «недееспособным придатком партии власти». Может, не в таких точно выражениях, но, по сути, так.

На этой неделе Центр общественного контроля в сфере ЖКХ (подразделение ОПКО), который представляли Сергей Улитин и Константин Ситчихин, решил проверить подготовку Кирова к юбилею. А поскольку программа такой подготовки касается исключительно фасадов отдельных городских зданий, то и общественники осмотрели два из них: одно, где ремонт уже сделан, а второе - где его сделать еще предстоит. Первое - по адресу Карла Маркса, 80; второе - Спасская, 53.

На свое контрольное мероприятие общественники пригласили представителей регионального министерства строительства и ЖКХ, Фонда капремонта и подрядных организаций. И, нужно отдать им должное, первые две структуры на это приглашение отозвались и прислали своих представителей. От Фонда был заместитель генерального директора Антон Чагаев, от министерства - начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов Алексей Юркин.

Осмотр отремонтированного фасада на Карла Маркса, 80, много времени не занял. Да и что там долго рассматривать? Свежая краска, положенная на фасад, нареканий пока не вызывает. Да и не должна их вызывать, поскольку малярные работы были завершены меньше года назад. Балконы, конечно, аккуратные и, можно сказать, даже красивые. Кованые витые ограждения радуют глаз. Вкупе с новой кровлей, дом вообще смотрится, как игрушка.

Так и хочется сказать: «Вот бы и другие, особенно по соседству с ним, были также отремонтированы». Вот только пожелания эти, как оказалось, могут таковыми и остаться. Ведь из 80 с лишним домов, внешний вид которых по плану нужно привести в порядок к кировскому юбилею, пока сделано всего ЧЕТЫРЕ. И это при том, что программа ремонта фасадов действует уже не первый год, а до юбилея осталось всего три года.

Как пояснил Антон Чагаев, проблемы с реализацией данной программы возникли из-за роста цен на стройматериалы, который произошел в этом году.

«Цены на материалы изменились с января этого года, и подрядчики столкнулись со сложностью реализации своих проектов, - пояснил представитель Фонда капремонта. - На те объекты, которые не были расторгованы, подрядчики не заходят. Электронные аукционы в виду низких цен их не устраивают. Сегодня мы ищем вариант выхода из этой ситуации, таким образом, чтобы можно было пересчитать сметы, предложить новые технические решения, которые позволили бы изменить стоимость работ и сделать их привлекательными для подрядчиков».

Вот только пока работы фактически встали. Из плана ремонта фасадов 2021 год практически выпал. И как Фонд капремонта будет нагонять упущенное время, пока не ясно. Да и сил у подрядчиков делать по 25 объектов в оставшиеся три года может не хватить. Так что, скорее всего, даже эта изрядно оскудевшая программа подготовки к юбилею Кирова может оказаться не реализованной.

И это далеко не единственная претензия, которая есть у кировчан к работе Фонда. Последний вот уже несколько лет подряд срывает планы по капремонту домов, хотя денег на его счету достаточно. Как сказал Антон Чагаев, сегодня на его счетах более двух миллиардов рублей.

Впрочем, представитель областного минстроя призвал не драматизировать ситуацию.

«Чтобы исправить ситуацию, Минстрой России подготовил проект постановления о внесении изменений, которое дает право увеличить стоимость контракта на выполнение работ до 25 процентов, - сообщил Алексей Юркин. - Сейчас такой проект находится на рассмотрении в правительстве России, в свою очередь правительство Кировской области поддержало принятие этого документа. Несмотря на это, работы по капитальному ремонту фасадов продолжаются, проводятся переговоры с подрядчиками и корректировки проектно-сметной документации».

Договорятся ли?

Однако проблемы роста заключения цен на стройматериалы и срыв контрактов далеко не единственные. При осмотре дома на улице Спасской, 53, выяснилось, что работники Фонда и подрядчики часто сталкиваются с нежеланием собственников квартир и помещений в том или ином здании допускать рабочих к своим балконам, или с отказом демонтировать самовольно возведенные конструкции.

Так, в доме на Спасской на первом этаже находится супермаркет «Системы «Глобус». Недавно его ремонтировали и сделали снаружи вентилируемый фасад из плитки. Согласно паспорту фасада, такое изменение внешнего облика здания не предусмотрено. Но строители также не вправе без согласия собственника эту плитку снять. Решать эту проблему должна городская администрация, но пока такая работа не ведется.

Опыт работы Фонда на других домах показывает, что далеко не каждый хозяин балкона соглашается на его ремонт. Даже тогда, когда это делается не за его счет. А в доме на Спасской таких балконов много. По словам Антона Чагаева, управляющая компания должна провести работу с гражданами заранее, чтобы к моменту начала работ никаких препятствий не возникало. Тем более, что законодательством предусмотрены штрафы в отношении тех собственников, которые не принимают необходимых мер для своевременного ремонта аварийных конструкций. Особенно таких, как балконов.

Таким образом, выполнение плана по ремонту фасадов зависит, ко всему прочему, от согласованной работы сразу трех организаций - Фонда капремонта, горадминистрации и УК. Вот только, как показывает практика, такое взаимодействие крайне редко идет «без сучка, без задоринки». А значит есть еще один повод для сомнений в своевременном выполнении плана ремонта фасадов.

На лифте с ветерком

В ходе проведенного активистами Общественной палаты мероприятия, была поднята еще одна тема, весьма чувствительная для жителей кировских многоэтажек, - замена лифтов. Организатором последней также выступает Фонд капремонта.

Как сообщил региональный минстрой, всего в областную программу капитального ремонта, рассчитанную на 30 лет, включены работы по замене 3053 лифтов, среди которых порядка 1000 лифтов, у которых истек 25-летний срок эксплуатации. В 2020 году было заменено 365 лифтов, которые отслужили нормативный срок эксплуатации. В 2021 году планируется заменить 228.

Ранее кировчане не раз жаловались на подрядные организации. В частности, было много нареканий на факты затягивания работ, отключения лифтов на продолжительный период времени, несвоевременный пуск новых подъемников.

Один из таких случаев был объектом «разбора полетов» со стороны реготделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). В декабре 2020 года жильцы дома по улице Солнечная, 31, пожаловались в ОНФ, что из-за замены лифтового оборудования они три месяца вынуждены пешком подниматься на верхние этажи девятиэтажки.

А совсем недавно в доме по Риммы Юровской, 11, произошло падение практически нового лифта с находящимся внутри человеком. Тема потом активно обсуждалась в социальных сетях. Именно этот случай заставил общественников посетить место событий, чтобы на месте разобраться в случившемся инциденте.

Как сообщили свидетели происшествия и жена пострадавшего, жилец с шестого этажа сел в лифт, чтобы спуститься на первый этаж. Однако, едва начав движение, кабинка перешла в режим падения. И только сработавшая система безопасности смогла остановить ее на четвертом этаже. Но даже такого краткого мига хватило, чтобы 60-летний мужчина испытал нешуточный стресс.

По версии представителя минстроя, этот случай скорее исключение, чем правило. Технические сбои бывают при работе любого, даже самого совершенного механизма.

«Падение лифта в шахте не было, оно исключено конструкцией всего лифтового оборудования, - пояснил Алексей Юркин. - Произошло самопроизвольное опускание лифта, после чего сработала система безопасности, лифт был зафиксирован. Сейчас выявлена проблема на станции управления лифта, ведутся работы с подрядной организацией для дальнейшего ремонта лифтового оборудования в рамках гарантийных обязательств».

Кстати, подрядчиком замены лифтов в этом доме выступала удмуртская компания «Техэнергострой», которая производила такие работы и в других домах. И пока это единственное нарекание к ней. Хотя так и тянет добавить - «из тех, что стали известны широкой публике». Ведь на мероприятие, которая провела Общественная палата, приглашали и представителей «Техэнергостроя», но никто от них так и не прибыл. Поэтому не случайно некоторые из присутствующих журналистов сделали вывод: «Значит, чувствуют за собой вину».

Интересна была и реакция проходящих мимо жильцов дома, живущих в соседних подъездах. Всех их занимал один и тот же вопрос - а не случится ли подобное и с их лифтом? Можно ли быть уверенным в качестве установленного у них оборудования? И Алексей Юркин, и Антон Чагаев поспешили заверить их в этом.

В заключение хотелось бы сказать, что указанный инцидент произошел в июле, а аварийный лифт сразу же был отключен. Однако прошел почти месяц. Подрядчик не спешит с гарантийным ремонтом. И люди, как и в случае с домом на Солнечной, о котором мы упомянули выше, вынуждены каждый день подниматься на верхние этажи «на своих двоих». А ведь среди них немало пенсионеров. Да и поднимаются чаще всего они не налегке, а с сумками из магазинов.

К сожалению, точный срок пуска этого лифта Алексей Юркин назвать не смог.

Иван ТРОФИМОВ.

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