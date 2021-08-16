Отсюда уходят поезда, сюда же они прибывают. К юбилею Кировского железнодорожного вокзала

Фото: vgorodekirove.ru

60 лет назад, в августе 1961 года, открыли новое здание Кировского железнодорожного вокзала ст. Киров-1. Тогда же создали отдельную котельную и багажное отделение. Преобразившийся вокзал изменил не только свой облик, но и привокзальную площадь.

Я с детства любил наш железнодорожный вокзал. И с нетерпением ждал, когда снова окажусь вместе с родителями в этом удивительном, шумном, загадочном здании. Разглядывал многоликих, мечущихся пассажиров - с чемоданами и сумками. Помню, как мы часто заглядывали в привокзальный буфет, где по нынешним меркам ничего особенного и не продавали - лимонад, вареную курочку, да бутерброды с селедкой. Но сама атмосфера, долгожданный настрой (почти ресторан!) надолго оставались в детской памяти.

А кто же не бывал в привокзальных киосках с дорожными продуктовыми наборами?! В пакетах, как правило, находились огурец, помидор, отварное яйцо и кусочек наивкуснейшей колбасы, какую в провинции в те годы было не сыскать.

Впрочем, у железнодорожного вокзала станции Киров-1 есть и своя, давняя история. С некоторых ее фактов (они имеются в музее ж/д транспорта) и начнем.

По высочайшему указанию

В 1895 году российский император подписал Указ о начале строительства железной дороги от Перми до Котласа через Вятку. Работы по ее сооружению у г. Вятки торжественно начали 19 августа 1895 года. Здание вокзала было заложено весной 1897 года. Большую роль в этом важном для нашего края событии сыграл С.Ю. Витте, бывший в то время министром финансов. Он добился, чтобы из казны выделили средства на постройку «железки» длиной 812 вёрст.

В государственном архиве Кировской области сохранилось несколько документов, отражающих это событие: телеграмма C.Ю. Витте губернатору Вятского края от 4 мая 1895 г. с поздравлением по случаю начала строительства Пермь-Котласской железной дороги; доклад городского головы с предложением о присвоении С.Ю. Витте звания почётного гражданина г. Вятки и решение городской думы от 17 мая 1895 г. о ходатайстве «пред его императорским Величеством об утверждении С.Ю. Витте этого звания, как государственному деятелю, много способствовавшему развитию северо-восточного края России, лишенного удобных путей сообщения».

21 октября 1897 года вокзал «Вятка» принял первых пассажиров. В этот день в 7 часов

30 минут открылась касса для продажи билетов на пассажирский поезд Вятка - Глазов.

В 9 часов состав отошел от перрона.

Год за годом

Еще из истории: во время гражданской войны работа железной дороги и вокзала сильно изменилась, сюда прибывали отряды красноармейцев и революционных матросов. На станции Вятка-I останавливались агитационные поезда, проводили революционные митинги, на которых агитаторы призывали граждан выступить в защиту революции. Линию Вятка - Петроград признали военносрочной.

Особая страница в жизни железнодорожного вокзала - его работа в годы Великой Отечественной. В самом ее начале более 100 предприятий, учреждений и учебных заведений из западной части СССР, городов Москвы и Ленинграда эвакуировали в Кировскую область, большинство - в Киров и прилегающие к нему окрестности.

С вокзала уходили поезда с воинскими частями, сформированными в Кировской области, уезжали отряды добровольцев. Перед отправкой на привокзальной площади проходили митинги (там стояли памятники Ленину и Кирову).

В тяжёлые послевоенные 1946 - 1947 годы на вокзал приезжала походная кухня - бесплатно раздавали кашу. Люди за черпаком горяченького собирались отовсюду, так как испытывали нужду. Местные власти старались их поддержать.

В ресторан - отдохнуть!

А годы шли. Вокзал, как и люди, менялся. Вот еще несколько картинок из его многоликой, долгой, но уже современной жизни…

Многие кировчане знают, что некогда стремились в вокзальный ресторан «Дорожный», куда попасть позволительно было лишь по «великому» блату. Зато сколько удовольствия!

Когда-то, работая в студенческих стройотрядах проводником, я непременно сюда заглядывал. Особенно привлекало меню: котлеты по-киевски, брезоль - такого в городских общепитовских столовых, конечно же, никто не видел.

Замечу, что для транзитных пассажиров здесь впервые ввели комплексные обеды. Теперь можно было поесть быстро и недорого. Ресторан проводил продажу, дегустацию блюд, дни национальной кухни. А по вечерам - и это я тоже помню! - в «Дорожном» играл оркестр.

О поезде «Вятка»

Не забыть и наш фирменный поезд. Когда-то и мне довелось на нем поработать проводником. «Фирмач» с перрона всегда провожали мелодией «Прощание славянки». Люди прощались, плакали, давали наказы.

Еще видел, как в прежние годы в столицу ездили за продуктами. Подумать только: в Кирове не было хорошей докторской колбасы и… овсяного печенья! Зато в Москве находили все.

Нам же, проводникам, приходилось открывать в полу люк, дабы пассажиры, нагруженные разной столичной снедью, могли положить масло, мясо, ту же колбаску. В вагонном «подполе» продукты, безусловно, хранились, как в холодильнике.

А когда поезд возвращался домой, на родной Киров-1, радовались: как говорится, в Москве - хорошо, а дома - лучше!

Почти наш, пекинский!

Через станцию Киров-1 проходил поезд Москва - Пекин. И о нем - разговор отдельный. Его ждали, пожалуй, все горожане, приезжали и из других городов и сел. И не потому, что хотелось посмотреть на китайцев. Просто в 1990-е годы они, наверно, становились главными «снабженцами» всевозможной одеждой - дешевыми куртками, кофтами, бижутерией и т.д.

Мне не раз по заданию редакции приходилось готовить репортажи о «поезде жизни». Торговля на перроне, разумеется, была запрещена. Сотрудники Кировского линейного отдела внутренних дел заранее оцепляли территорию вокруг поезда, людей едва ли не хватали за руки. Но куда там?! Разве остановишь наших вятских? Они прорывались мимо стражей порядка, хватали у проезжающих буквально все оптом, что из окон протягивали, запихивали дешевые шмотки под одежду, либо тут же надевали на себя и - деру!

Потом эти вещи оказывались на Центральном рынке, но уже, как понимаете, за более высокие цены.

И бомжи, и «лохотроны»

Не обходилось и без рассказов о множестве бомжей на вокзале, девицах легкого поведения, криминальных личностях. Приходилось писать и об этом - ведь репортажи с ж/д вокзала всегда получались жизненными, живыми.

А сколько горя приносили всевозможные вокзальные «лохотроны» - помните? Устанавливали тогда еще допотопные компьютеры, у которых группа подготовленных мошенников разыгрывала спектакль: вот, мол, только что выиграли огромную сумму, а начали-то с рубля. Простаки клевали на «халяву» и… проигрывали все деньги. Многие потом проливали слезы в дежурной части линейной милиции.

До встречи!

Но в юбилей лучше говорить о приятных моментах: о том, к примеру, что наш старый-добрый вокзал теперь не признать. Он обновился, сменил имидж: красивый внешний вид, уютные, а не жесткие, как прежде, кресла в залах ожидания, многочисленные кафе, киоски с сувенирами.

Собственно, о чем рассказывать, все равно снова окажемся там. И опять станем встречать поезда, провожать в путь-дорогу дальнюю родных и близких….

Повод прийти к нашему «железнодорожному другу» найдётся. Главное, что он по-прежнему ждет, встречает и все-все помнит. Да-да, он ведь живой и непременно отзовется нам радостными паровозными гудками - так ответит всем, как надежным, проверенным друзьям.

А. ВЯТКИН.