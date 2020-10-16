Отравители воздуха. Ваше мнение!

Фото: newsler.ru

Жители кировских микрорайонов Озерки и Коминтерн неоднократно жаловались на неприятный запах и задымление, особенно по ночам и в выходные дни.

Виновником запаха стали предприятия, разместившиеся на территории промплощадки по ул. Мостовой. Большинство из них занимаются сбором и переработкой лома черных и цветных металлов. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку ООО «Транском» и ООО «Энерго», в деятельности которых выявлены нарушения закона: отсутствие установленной санитарно-защитной зоны, отсутствие установок очистки газов.

Природоохранный прокурор направил в суд иск с требованием о приостановке деятельности вышеуказанных предприятий до устранения выявленных нарушений закона.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли переносить промышленное производство за пределы городов?

- Да, это необходимо для соблюдения санитарных и экологических норм

- Нет, за городом тоже живут люди, им не нужны дым и ядовитые отходы

- Невозможно перенести работающий завод куда бы то ни было

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Участниками проекта «Народный бюджет» в 2020 году стали 13 муниципальных образований Кировской области. Это Афанасьевское, Вахрушевское, Верхошижемское, Даровское, Лальское, Ленинское, Омутнинское, Опаринское, Оричевское, Советское городские поселения, а также Санчурский муниципальный округ, города Киров и Кирово-Чепецк.

Все инициативные предложения, выбранные местными жителями, будут реализованы в 2021 году. Каждый участник получит из областного бюджета грант в размере 1,5 млн. рублей на реализацию инициатив граждан, еще не менее 500 тыс. рублей предусмотрены в местных бюджетах.

В каждом муниципальном образовании будут созданы бюджетные комиссии из местных жителей, которые совместно разработают проект.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли лично вы участвовать в распределении муниципального бюджета?

- Да, я уже участвую в проекте «Народный бюджет» - 9 голосов (23,7%)

- Нет, пусть этим занимаются избранные депутаты - 16 голосов (42,1%)

- Я не верю в такие проекты - 13 голосов (34,2%)

Статью о проекте «Народный бюджет» читайте в субботнем номере «Вятского края».