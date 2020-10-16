Отравители воздуха. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: newsler.ru
Жители кировских микрорайонов Озерки и Коминтерн неоднократно жаловались на неприятный запах и задымление, особенно по ночам и в выходные дни.
Виновником запаха стали предприятия, разместившиеся на территории промплощадки по ул. Мостовой. Большинство из них занимаются сбором и переработкой лома черных и цветных металлов. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку ООО «Транском» и ООО «Энерго», в деятельности которых выявлены нарушения закона: отсутствие установленной санитарно-защитной зоны, отсутствие установок очистки газов.
Природоохранный прокурор направил в суд иск с требованием о приостановке деятельности вышеуказанных предприятий до устранения выявленных нарушений закона.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Нужно ли переносить промышленное производство за пределы городов?
- Да, это необходимо для соблюдения санитарных и экологических норм
- Нет, за городом тоже живут люди, им не нужны дым и ядовитые отходы
- Невозможно перенести работающий завод куда бы то ни было
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
Участниками проекта «Народный бюджет» в 2020 году стали 13 муниципальных образований Кировской области. Это Афанасьевское, Вахрушевское, Верхошижемское, Даровское, Лальское, Ленинское, Омутнинское, Опаринское, Оричевское, Советское городские поселения, а также Санчурский муниципальный округ, города Киров и Кирово-Чепецк.
Все инициативные предложения, выбранные местными жителями, будут реализованы в 2021 году. Каждый участник получит из областного бюджета грант в размере 1,5 млн. рублей на реализацию инициатив граждан, еще не менее 500 тыс. рублей предусмотрены в местных бюджетах.
В каждом муниципальном образовании будут созданы бюджетные комиссии из местных жителей, которые совместно разработают проект.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Готовы ли лично вы участвовать в распределении муниципального бюджета?
- Да, я уже участвую в проекте «Народный бюджет» - 9 голосов (23,7%)
- Нет, пусть этим занимаются избранные депутаты - 16 голосов (42,1%)
- Я не верю в такие проекты - 13 голосов (34,2%)
Статью о проекте «Народный бюджет» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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