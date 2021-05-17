«Отменять не нужно возвращать». Где поставят запятую в деле стипендий губернатора Кировской области?

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По нашим временам размер стипендии не играет решающей роли при поступлении выпускников школы в вуз. И хотя все говорят, что на нее нельзя даже выжить, однако из-за этого никто не отказался от получения высшего образования. Однако здесь всё далеко не так просто.

Есть специальности, на которые выпускники не хотят идти. Например, учителя школ. Не наблюдается очереди и среди тех, кто, получив диплом, желает ехать на работу в провинцию. И эти проблемы требуют решения. Одним из способов сделать это выступает «губернаторская стипендия».

В Кировской области она существовала, но вот уже пять последних лет её никому не платят. Но это не значит, что о «губернаторских стипендиях» забыли. Студенты-медики не так давно вновь напомнили областной власти, что было бы неплохо их вернуть.

Не стипендия, но поддержка

В начале апреля этого года «Вятский край» рассказал о встрече губернатора Кировской области Игоря Васильева со студентами Кировского государственного медицинского университета (КГМУ). Одним из вопросов, которые тогда подняли студенты, было возвращение «губернаторских стипендий». В ответ Игорь Васильев пообещал обсудить эту тему позже, вместе со всеми заинтересованными лицами как из числа студентов, так и областных чиновников. И он сдержал свое слово.

Накануне майских праздников глава региона встретился со студенческим активом КГМУ. Там же присутствовали первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов и ректор медуниверситета Лев Железнов.

Губернатор в очередной раз напомнил о достойном уровне вятского высшего образования, отметил, что гордится успехами студенческой молодежи из кировских вузов.

- Результатом достижений наших студентов является получение грантов на научные исследования и проекты, - сказал он. - Они завоевывают призовые места на престижных российских и международных соревнованиях и конкурсах, участвуют в волонтерской деятельности. Поэтому поддержке талантливой молодежи мы уделяем особое внимание.

В свою очередь студенты-медики рассказали о том, что их волнует и чем они живут сегодня. В частности, они поведали руководителям области о проводимой ими профориентационной работе, о содействии обучающимся из других стран, о научных достижениях и прочем. Понятно, что такая работа (если она к тому же успешна) должна поддерживаться, в том числе материально.

- Мы предлагаем рассмотреть возможность индивидуального поощрения студентов, особо отличившихся в различных направлениях внеучебной деятельности: науке, творчестве, волонтерстве и так далее. Тех, кто получают гранты и реализуют свои проекты, направленные на развитие региона, - внесла свое предложение студентка третьего курса КГМУ, председатель студенческого совета Ирина Щеголихина.

В ответ на слова студентки первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов напомнил, что «на сегодняшний день для студентов колледжей и вузов Кировской области действуют девять категорий стипендий». Они учреждены на уровне учебных заведений. Кроме того, поддержка студентам оказывается также на уровне региона и правительства страны.

- Такая форма материального стимулирования, безусловно, способствует сохранению интеллектуального, творческого и научного потенциала у учащихся, дает возможность расти профессионально и совершенствовать свои знания, позволяет стремиться к достижению еще больших результатов, - заключил Дмитрий Курдюмов.

Таким образом, как следует из слов первого зампреда, мер поддержки студенческой молодежи уже хватает и вводить дополнительно еще и «губернаторские стипендии» нет необходимости (тем более что ранее мы уже слышали из уст высокопоставленных чиновников ссылки на то, что «бюджет не резиновый», а в условиях пандемии и экономического спада эта фраза стала еще более актуальна).

И всё же студенты не ушли от губернатора не солоно хлебавши. Он не отпустил их с пустыми руками. Игорь Васильев предложил учредить в регионе специальный внебюджетный фонд, средства из которого будут направляться на поддержку особо талантливых студентов за успехи во внеучебной деятельности на благо региона.

- Стимулирование может быть в качестве разовых и системных выплат, в виде стажировок и практик, в виде возможности участия в наблюдательных программах и научных разработках, - сказал он. - Очень важно отслеживать дальнейшую деятельность благополучателей, не теряя их из виду после окончания вуза, их активность и стремление принести пользу региону.

И еще. Глава региона предложил участникам встречи самостоятельно определить те категории студентов, которые могут быть из этого нового фонда поощрены.

Программа работала эффективно

Тема возвращения «губернаторских стипендий» поднимается уже не первый раз. Ранее она неформально обсуждалась депутатами областного Законодательного собрания в связи с проблемой подготовки учительских кадров для вятских школ. В частности, в 2019 году после доклада министра образования Ольги Рысевой на пленарном заседании Законодательного собрания, на котором в том числе шла речь и о дефиците учителей в школах области.

Тогда в разговоре с корреспондентом «Вятского края» депутат Анатолий Чурин (ранее возглавлявший много лет региональный департамент образования) сказал, что было бы неплохо вернуть практику выплат «губернаторских стипендий». Они, с точки зрения народного избранника, доказали свою эффективность.

Впервые дополнительные меры поддержки студенческой молодежи («губернаторские стипендии») ввел в 2010 году бывший губернатор области Никита Белых. Он объяснял причину их введения необходимостью удержания кадров в регионе.

«Наиболее часто молодежь уезжает, когда выбирает вуз в другом городе, - писал он тогда в своем блоге. - Школьники, как правило, решения о переезде самостоятельно не принимают. После окончания вуза уже уезжают меньше, потому что формируются некоторые связи, кто-то обзаводится семьями и так далее. То есть с точки зрения удержания для нас самый проблемный возраст - выпускники школ. При этом очевидно, что там в рамках системы ЕГЭ возможность уехать, учиться в лучших вузах получают самые талантливые и одаренные дети. С целью удержать именно их мы и рассматривали и придумывали различные варианты».

Придуманная в то время система материальных стимулов предусматривала выплаты успешным выпускникам школ, отличникам учебы и абитуриентам, поступающим на дефицитные специальности (в первую очередь - педагогические).

Так, если учащийся по трем экзаменам набрал более 250 баллов, то ему начислялась премия в размере 2500 рублей. Достижение стобалльного результата хотя бы по одному предмету давало веское основание для оформления специальной ежемесячной стипендии в размере 4330 рублей.

Дефицитная же специальность обеспечивала преимущество соискателю губернаторской стипендии и шанс на получение именной выплаты в размере пяти тысяч рублей. Однако для этого требовалось подписать договор о том, что после завершения обучения выпускник обязательно отработает по специальности минимум три года.

«С 1 сентября она будет начисляться 226 студентам, - писал в 2010 году перед запуском проекта Никита Белых. - Знаю, что для многих ребят (особенно выпускников районных и сельских школ) стипендия стала одним из решающих факторов в решении продолжить образование в Кирове».

И такая система материального стимулирования учащейся молодежи (с небольшими корректировками) проработала в области почти до 2017 года.

До сих пор высоко оценивает действенность выплат «губернаторской стипендии» бывший министр образования Кировской области Александр Измайлов (он занимал этот пост с августа 2015-го по октябрь 2016 года). Он говорит, что отстаивал эту программу вплоть до своего ухода с поста министра, и сожалеет, что потом, уже после него, она закрылась.

- Эта программа была весьма эффективной, - говорит Александр Михайлович. - Я сейчас точно цифры не помню, но более 80 процентов ребят, которые получали эти выплаты, шли работать в наши школы. Важно, что она работала индивидуально и мотивировала студентов на дальнейшую профессиональную деятельность.

У нас нет, у других есть

Кировская область была не единственным регионом, где были введены «губернаторские стипендии». Они и сегодня выплачиваются в отдельных субъектах РФ.

Так, например, в Пермском крае на губернаторскую выплату может рассчитывать абитуриент, набравший на ЕГЭ количество баллов, превышающее определенный порог. Сумма выплаты при этом составляет примерно пять тысяч рублей.

В Астраханской области талантливая молодежь, обучающаяся в среднем специальном заведении, может рассчитывать на губернаторскую стипендию в размере 3500 рублей, а в вузе - 4500 рублей.

Размер губернаторской доплаты волгоградским студентам равняется 1500 рублям, а на её получение могут рассчитывать даже школьники и студенты первого курса. Зачастую поощрение связано с победой на конкурсе или в олимпиаде, в совокупности с отличной учебой.

В Свердловской области губернатор решил поощрить талантливую молодежь региона повышением стипендии с 750 рублей до 1500 рублей. Рассчитывать на денежную доплату может как школьник, так и студент среднего или высшего учебного заведения, проявивший себя в учебе или науке.

Челябинским студентам положена приличная выплата при наличии отличных показателей в учебе - 15 тысяч рублей. Правда, оформить ее смогут не более ста человек, да и выплачивается она только один раз.

Губернатор Самарской области поощряет своих самых успешных учеников и студентов, получающих только высокие отметки, стипендией в размере 10 тысяч 800 рублей. Выплата производится один раз в семестр, а число претендентов также ограничено сотней человек. А некоторые специальности предоставляют еще двумстам студентам право на получение аналогичных выплат.

Сергей СМОЛИН.