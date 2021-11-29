«Откуда деньги, Зин?» После выборов у коммуниста Мамаева появился новый «Лексус»

«Считать деньги в чужом кармане нехорошо» - правило, которым многие из нас пользуются в повседневной жизни. Но оно применимо далеко не ко всем людям, которые нас окружают. Есть отдельные категории наших соотечественников, чьи доходы должны быть открытыми для всех. К таковым относятся, например, чиновники и депутаты (и не важно, муниципальные они, региональные или федеральные). Для них на уровне закона установлен ежегодный и публичный отчет о том, на какие средства они существуют. А потому обсуждать их достаток, как говорится, «сам Бог велел».

Накопил или подарили?

Редакции «ВК» стало известно о том, что депутат Законодательного собрания Кировской области, лидер фракции КПРФ Сергей Мамаев обновил свой личный автопарк. Если еще совсем недавно он «рассекал» по кировским улицам на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 150, то буквально на днях во дворе его дома в Советске появился новенький Lexus GX 460 (на фото), стоимостью, если верить автомобильным справочникам, от шести миллионов рублей.

Можно было бы пройти мимо этого факта. Как-никак Сергей Павлинович не работает в Заксобрании на освобожденной основе, а потому волен поступать, как ему хочется, и ни перед кем не отчитываться в своих делах (за исключением избирателей, естественно). Но он уже давно позиционирует себя как борец за права простых людей и разоблачитель коррупции во власти, а потому новая мамаевская иномарка вызывает много вопросов.

«ВК» уже не раз писал о том, что первый коммунист области неравнодушен к личному до­статку и особенно к дорогим автомобилям импортного производства. Согласно последней декларации о доходах (за 2020 год), в его собственности находилось два автомобиля - Toyota Land Cruiser и УАЗ «Патриот». Оба - внедорожники, и оба, если их приобретать «с нуля», стоят более миллиона (а «Тойота» вообще свыше трех). При этом его годовой доход указан немногим менее одного миллиона 400 тысяч.

Как заметил бывший соратник регионального секретаря КПРФ Анатолий Максименко, который помог приобрести Мамаеву на заре его политической карьеры первую иномарку - «Хонду», Сергей Павлинович уже давно «болен» импортными авто. Вот и новый «Лексус» вы­звал у него просто «детский восторг». По рассказу одного из советчан, он своими глазами видел, как главный кировский коммунист «бегал» вокруг автомобиля, чуть ли не приплясывая.

- То капот откроет, то багажник, то со стороны водителя в салон заглянет, то со стороны пассажира, - со смехом говорил очевидец. - Кругов пять нарезал, пока не успокоился.

Да и как ему не радоваться? Такую машину не каждый день приобретают. Вот только, задаются вопросом земляки первого секретаря, откуда у Мамаева деньги на столь шикарную «тачку»?

«Накопил», - ответит человек наивный и не заглядывавший в декларации о доходах Сергея Мамаева. Но если б он туда за­глянул, то обнаружил бы, что с 2018 г. годовой доход Сергея Павлиновича был немногим больше миллиона, а в 2017-м - вообще 190 тысяч. Чтобы накопить шесть с лишним мил­лионов, он должен был пять лет не пить, не есть, а только копить. Но ведь такого быть не могло. А значит, у Мамаева, можно предположить, были поступления, которые никем не учтены.

Есть и еще один вариант появления у него дорогой иномарки: «подарили». И тут вспоминается, что подобное уже случалось. Некогда состоявший во фракции КПРФ в ОЗС, а ныне руководитель депутатов от «Справедливой России» Дмитрий Русских в свое время за «символическую» цену «подогнал» Мамаеву почти новую «Тойоту Лэнд Крузер». Вот и в этот раз такое могло повториться. Осталось выяснить: кто этот щедрый «даритель»?

И еще вопрос: если это подарок, то в каком качестве он мог быть получен Мамаевым - как обычным «физлицом», просто по дружбе, или как руководителем областного отделения политической партии и фракции в ОЗС?

Конечно, депутаты (особенно региональные) - не госслужащие, и на них не распространяется запрет на получение дорогих подарков. Но, согласитесь, такое подношение очень похоже на «благодарность», и это вызывает определенные сомнения.

И потом, почему этот «подарок» (если это всё же таковой) Мамаев не пустил на нужды партии? Где забота об однопартийцах, о соратниках, которые создавали и создают партийный авторитет? А ведь районные секретари работают «за здорово живешь» и часто не имеют денег даже на цветы, которые возлагают к памятнику В.И. Ленина.

«Крузак» как компенсация?

Кстати, как стало известно «ВК», «Тойота», на которой еще совсем недавно ездил Сергей Мамаев, также осталась в семье первого коммуниста области. Как говорят советчане, сейчас ею пользуется гражданский муж младшей дочери - Нины, отец его внука.

При этом, по словам источника «ВК» из Советска, зять Сергея Мамаева - и сам человек не бедный. До последнего времени он ездил по городу на автомобиле «Mерседес-Бенц Гелендваген», который по классу превосходит «Лэнд Крузер».

Возникло даже предположение, что «крузак» мог быть компенсацией «от папы» за буквально недавно проигранное его дочерью Ниной Сергеевной в районном суде дело о легализации пристроя к зданию на улице Ленина, 98, где сейчас располагаются магазин «Уржумка», офисные помещения и жилая часть с гаражом, в которой квартирует сама хозяйка здания («ВК» подробно рассказывал об этом ранее).

Еще в 2020 году Нина Ма­маева подала иск о признании собственности на это здание вместе со всеми улучшениями (возведением мансардного этажа, пристройкой дополнительных площадей и пр.), которые были сделаны ею без надлежащего разрешения со стороны администрации г. Советска.

Судебные заседания проходили в районном суде до 10 сентября этого года, когда было вынесено окончательное решение: «В удовлетворении исковых требований Мамаевой Нины Сергеевны к администрации МО «Советское городское поселение» о признании права собственности на реконструированный объект недвижимости - отказать».

В установленные сроки истица подала апелляцию. Но какое решение примет эта судебная инстанция - неизвестно. Если она оставит в силе решение районного суда, то это будет иметь катастрофические последствия для Нины Мамаевой и ее семьи.

Как сообщил мэр Советска Владимир Порубов, при таком раскладе последует иск с требованием снести все самовольно возведенные пристрои к зданию.

- Как суд решит, так мы и будем поступать, - сказал глава города. - В любом случае мы будем действовать в рамках закона и принятых судебных решений.

По словам мэра, к нему уже обращалась представитель Сергея Мамаева, но получила такой же ответ.

Совпадение? Едва ли…

Самое интересное в этой истории то, что новый «Лексус», каталожной стоимостью более шести миллионов, появился у Мамаева почти сразу же после недавно прошедших выборов.

Может быть, этот факт - просто совпадение, а может, и нет. Пока по этому поводу можно строить только догадки: «благодарность» за место в ОЗС или за проигрыш в округе? Или, действительно, накопил?

Так или иначе, рядовым коммунистам стоило бы задуматься по поводу того, кто вот уже много лет руководит областной партийной организацией. И даже не потому, что налицо буржуазное перерождение коммуниста, как сказали бы во времена советской власти (хотя и это не нужно сбрасывать со счетов), а прежде всего потому, что результаты работы обкома, в част­ности избирательные кампании под руководством Сергея Мамаева, становятся с каждым разом всё хуже и хуже.

Если по результатам выборов 2011 года КПРФ имела в ре­гиональном парламенте десять депутатов, то в 2016-м их было уже четыре, а нынче - вообще два. При этом семейство первого коммуниста области из года в год прирастает недвижимым имуществом, а парк иномарок становится больше и дороже.

Достоин ли такой руководитель доверия?

Аркадий ГОЛИКОВ.

P.S. Во время прошедшей избирательной кампании ряд федеральных изданий заинтересовались автомобильными пристрастиями видных российских коммунистов.

Например, Геннадий Зюганов, по данным портала «Журналистский контроль», имеет в своём автопарке автомобиль Volkswagen Touareg (в различных комплектациях он стоит от пяти миллионов до 5,5 миллиона рублей), а не так давно его дочь тоже купила себе машину немецкого концерна - Volkswagen Tiguan.

Возглавлявший список регио­нальной группы № 25 от Кировской и Нижегородской областей (в нее входил и Сергей Мамаев) Владимир Блоцкий задекларировал два автомобиля Porsche 2013 года выпуска - Porsche Cayenne и Porsche Panamera 4S. Новые машины этих моделей сегодня стоят в сумме около 15 миллионов рублей.

Как отмечает федеральное интернет-издание «RT на русском», в самой КПРФ, похоже, не видят в обладании дорогими автомобилями и недвижимостью за рубежом никаких противоречий с идеологией и принципами партии.

«Никакого противоречия нет. Фракция говорит о том, что расходы должны соответствовать

доходам. Если мои (средства. - RT) позволяют мне обладать автомобилем, то в чём вопрос», - заявил в комментарии RT депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий.