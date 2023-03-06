Открыватель Отечества. В Кирове прошли Пятнадцатые Петряевские чтения

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В конференц-зале библио­теки имени А.И. Герцена состоялась Всероссийская научная конференция «Пятнадцатые Петряевские чтения», посвящённая историку культуры, писателю, библио­филу Евгению Дмитриевичу Петряеву. Чтения прошли в год 110-летия со дня рождения просветителя и 35-летия со времени организации Первых Петряевских чтений.

От книги шёл к людям...

В уютном зале Герценки собрались учёные, краеведы, исследователи культуры Вятского края, ученики и продолжатели дела Петряева. Некоторые были знакомы с ним лично. К примеру, главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН доктор исторических наук, профессор Виктор Бердинских.

- Евгений Дмитриевич написал предисловие к моей первой книжке, - заметил он. - я очень его уважал, много с ним общался, особенно в последние годы его жизни.

Помню, когда я работала в научной библиотеке Кировского краеведческого музея, как-то в неё заглянул высокий человек в возрасте с удивительно молодыми голубыми глазами. Он поинтересовался трудами известных вятских учёных, редким экземпляром - «Вятская незабудка». Позже я узнала, что это был Евгений Дмитриевич Петряев.

- Да, масштабный был человек, - продолжает В. Бердинских. - По словам моего научного руководителя, это была «рыба крупная для Вятки». Приехав в Киров, я убедился, что это так. Все местные крае­веды были ему «по колено». Одним словом, энциклопедист, крупный учёный. Он от книги шёл к людям. Дочь его вспоминала, что гулять с ним в детстве было сущим наказанием: ни одного старца не пропустит. Расспрашивал их о старине, давно ушедших людях.

А как он выступал на клубе книголюбов, на краеведческих четвергах! Сплошная импровизация… Интеллектуальная, с иронией, речь. Слушать его было наслаждение. Книги не передают и десятой доли обаяния, очарования его устных выступлений. Это был своего рода театр, никто рядом с ним не стоял по мастерству монолога.

Евгений Дмитриевич был страстным любителем работы с книгой. Увлекался библиографией, много писем писал. Это помогало ему в краеведческих находках. Например, как он нашёл фотографию раннего Циолковского? Разыскал довоенный адрес Надежды Спицыной - дочери известного археолога, а в ответ она прислала фото, где её отец вместе с юным Циолковским в гимназическом классе.

Как заметил научный руководитель конференции доктор исторических наук, профессор Михаил Судовиков, ему также доводилось бывать в доме Петряевых, в кабинете Евгения Дмитриевича. И его всегда поражали книжные стеллажи до потолка - в библиотеке учёного было более 10 тысяч книг. И сейчас около половины их находится на вечном хранении в Герценке. Личный же архив Петряева передан в Центральный государственный архив Кировской области. С обзором его документов выступила Ирина Лупанова, начальник отдела научно-справочного аппарата. А сам Михаил Сергеевич рассказал об архиве семьи Огнёвых, дошедшем до нас благодаря неутомимому краеведу.

«Закрытых тем» не было

- В трудах Евгения Дмитриевича Петряева упоминается множество фамилий, связанных с литературной и культурной жизнью российской провинции, и среди них - имена нескольких представителей вятской семьи Огнёвых - Василия Ивановича, Николая Васильевича, Марии и Екатерины Николаевны.

В эпоху, когда жил и работал Е.Д. Петряев, было немало «закрытых тем», и то, что Огнёвы были священниками, а Николай Васильевич ещё и депутатом I Государственной Думы и сторонником Временного правительства, расстрелянным в Вятке в 1918 году, говорить было не принято.

Тем не менее «закрытые темы» Петряев не обходил стороной, об Огнёвых он знал немало, задавал вопросы жившим в Кирове сёстрам Марии и Екатерине и смог сохранить для потомков их семейный архив и часть биб­лиотеки.

В личном фонде Петряева в архиве хранится его переписка с сёстрами Огнёвыми, в которой упоминается и их брат Иван.

С Иваном Огнёвым (1894-1917) связана особая история. В годы Первой мировой войны он, после окончания физико-математического факультета Петербургского университета, добровольцем ушёл в армию, служил на Юго-Западном фронте, став первопроходцем в освоении тяжёлой русской авиации - бомбардировщика «Илья Муромец». К сожалению, судьба его трагична: в декабре 1917 года он скончался от ран, полученных в авиационной катастрофе... «Сколько слёз пролили мы о нём! Мало чего осталось от него: фотографии о его несчастном полёте и гибели; остались рисунки, кое-какие письма. И то всё надо искать и искать», - сообщала Екатерина Николаевна Огнёва Петряеву в июне 1976 года.

Письма и рисунки Ивана Огнёва, как бесценные свидетельства эпохи Первой мировой войны и жизни её героя, не могли остаться в забытьи, потому что о них знал Евгений Дмитриевич. Он сохранил архив Ивана Николаевича и историю семьи Огнёвых, как и других ярких деятелей прошлого, в чём и заключалось подвижничество этого замечательного учёного, писателя, краеведа.

Живая память

С докладом о письмах Аркадия Филева выступил Владимир Жаравин, ведущий архивист отдела использования архивных документов КПСС и общественных организаций Центрального государственного архива Кировской области, почётный архивист РФ. По словам ведущего конференции, судьбы Аркадия Филева и Евгения Петряева в чём-то перекликаются: обоим, например, приходилось основательно отвечать на письма краеведов, писателей и широкой читательской аудитории.

- С 90-х годов я на каждых Петряевских чтениях выступаю, потому что тема литературного краеведения для меня близка, - заметил Владимир Сергеевич пос­ле доклада. - И во многом продолжаю те направления, которые Евгений Дмитриевич начинал в своих работах. Это история краеведения, литературного процесса на Вятке…

- Можно сказать, что в этих вопросах Петряев - начало всех начал?

- Конечно, особенно когда литературой занимаешься, без него и дня не обходится. Открываешь его книги и смотришь, что он написал по тому или другому вопросу. Часто его указателем имён в конце издания пользуешься.

Недаром в предисловии к книге Евгения Петряева «Живая память» наш земляк, известный писатель Альберт Лиханов назвал автора «открывателем Отечества». «Как всякое честно, с любовью и радостью сделанное дело, работа Евгения Дмитриевича Петряева нравственна в высочайшем смысле этого слова», - считал Лиханов.

P.S. В конференции приняли участие учёные, краеведы, писатели, сотрудники учреждений культуры из девяти регионов России - Кировской, Вологодской, Пензенской, Томской областей, Удмуртской Республики, Пермского края, Респуб­лик Татарстан и Марий Эл, Санкт-Петербурга. К началу работы конференции вышел сборник с докладами и сообщениями её участников.

Вера Ануфриева.