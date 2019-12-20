Открывается педмеддетсад? Ваше мнение!

Фото: regionorel.ru

Министр образования Кировской области Ольга Рысева заявила, что сейчас в очереди за путевками в детский сад в Кирове стоит более 400 детей медиков и педагогов. А первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, признал, что «вопрос обеспечения местами в детских садах является актуальным, проводится большая работа по его решению».

И решить проблему в Кирове должен отраслевой детсад на 230 мест для детей медицинских и педагогических работников. Курдюмов и Рысева уверенно заявляют, что его откроют уже в наступающем 2020 году. Более того, ещё один такой детсад хотят в перспективе открыть в другой части города.

«ВК» предлагает выбрать варианты ответа на вопрос:

Как вы относитесь к тому, что в Кирове откроют специальный детсад для детей медиков и педагогов?

- Положительно. Правительство области проявляет заботу о бюджетниках

- Отрицательно. Нужно решать проблему с детсадами для всех групп населения

- Отрицательно. Как они повезут детей со всех концов города в новый детсад?

- Не завидую сотрудникам детсада, где все родители – или врачи, или учителя…

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Подведем итоги предыдущего опроса

Совет Федерации выступил с предложением выровнять зарплаты учителей по всей стране, создав единую систему оплаты труда. Сейчас доходы учителей различаются в регионах в несколько раз.

Средняя зарплата учителя за январь — сентябрь этого года составила 40 337 рублей. Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке – 99 тыс. рублей, в Москве средний доход педагога составил 97,2 тыс. рублей, самая низкая зарплата у учителей Северной Осетии - 21,9 тыс. рублей. Чуть больше зарабатывают учителя в Кировской области. При этом учительское сообщество заявляет, что официальная статистика демонстрирует завышенные цифры.

Опрос показывает, что 59% россиян поддерживают инициативу сенаторов.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Должны ли быть одинаковыми зарплаты учителей во всех регионах России?

- Да, они работают по одним и тем же государственным программам – 32 голоса (62,7%)

- Нет, учителю должно быть стыдно жить богато в нищем регионе – 13 голосов (25,5%)

- Разве учителя работают за зарплату, а не за идею, не во благо страны? – 6 голосов (11,8%)

Статью «Зарплатный вопрос» читайте в субботнем номере «Вятского края»