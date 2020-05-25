Отец - ас, сын – моряк. Истории двух ветеранов ВМФ, пошедших по стопам отцов

Сотни раз приходилось писать о ветеранах-моряках. Интересная биография, увлекательная, но тяжелая служба. У них много оптимизма, даже несмотря на возраст. А еще - умение хранить память о своих родных (кто-то тоже служил на флоте). Для меня, как журналиста, много лет пишущего на военные темы, такие качества всегда важны: значит, не исчезают традиции «морских волков», множатся и продолжаются не только в их рассказах, на торжествах. Еще реликвиями становятся различные документы, фотографии, которые в семейных альбомах тоже передаются из поколения в поколение.

Хотя и прошел святой для всех праздник День Победы, но нынешний год - особенный, объявленный Годом памяти и славы. На днях ветеран-пограничник ВМФ Юрий Малых предложил материалы о двух покорителях морских рубежей, чьи отцы мужественно воевали.

Душа компании

Один из них - Юрий Васильевич Загарских, активист общественной организации «Ветераны ВМФ». Однако в морском сообществе его знают и уважают и за другие качества. На всех праздничных мероприятиях подводник, старшина первой статьи в отставке, еще и заводила и прекрасный запевала. Ветераны знают: он из ансамбля песни и пляски Северного флота. И убеждены: когда по какой-либо, естественно, уважительной причине Юрия Васильевича нет на застолье, то не хватает того, что делает компанию благодаря задорным, бравым песням еще теснее и дружнее.

Юрий Васильевич гордится тем, что родился в семье боевого советского офицера, прошедшего дорогами войны и служившего после ее окончания в военной авиации. У Василия Ивановича Загарских было три дочери, а Юра - самый младший сын, появившийся на свет 14 мая 1948 года. Мама, Анна Афанасьевна, по образованию педагог, перед войной окончила Кировское педучилище. В Риге работала инструктором в Сталинском райкоме партии.

Отца часто перебрасывали из гарнизона в гарнизон. Естественно, жена и дети переезжали на новое место службы вместе с главой семьи. Детство Юрия прошло в Литве, в городе Вильнюсе. Там он пошел в школу, окончил четыре класса.

Отец демобилизовался из рядов Вооруженных сил в звании майора. Поскольку он был родом из села Совье Слободского района, а мама - из села Плелое Кумёнского, то они переехали в родную область, в Киров. Василий Иванович трудился в различных учреждениях областного центра, а мама сначала работала директором кулинарного училища, а затем руководителем кафе «Комета».

В небе - штурмовики!

Отец Юрия Загарских перед войной окончил Ленинградское лётное училище, получил специальность. В годы Великой Отечественной войны летал на штурмовиках и пикирующих бомбардировщиках Пе-2.

Далеко за пределами частей гремела слава о летчиках-асах. Рассказы и легенды об их мужестве и отваге передавались из уст в уста. Штурмовики наносили меткие бомбовые удары по железнодорожным эшелонам, танкам, аэродромам, артиллерии врага, переправам, утюжили траншеи противника, вели разведку.

Офицер В.И. Загарских показал себя стойким, храбрым, самоотверженным летчиком. На его счету было немало героических сражений в небе с фашистами. За героизм, проявленный еще на Халкин-Голе, он был награжден орденом Боевого Красного знамени, а за доблесть в годы Великой Отечественной войны - медалями.

По стопам отца

А какой путь в ВМФ был у Юрия? Он, рожденный у берегов седой Балтики, воспитанный на героическом военном прошлом своего отца и родственников, с рождения оказался морским романтиком. Уже в Кирове пришел на станцию юных техников в кружок судомоделирования, которым руководил Всеволод Сергеевич Кибардин. Под его руководством Юра изготовил сначала модель яхты, а затем - подводной лодки.

В середине 1960-х, после четырех лет службы на Северном флоте, вернулся в родной дом двоюродный брат Юрий Михайлович. Подросток с огромным интересом слушал его рассказы о море, о кораблях, об испытаниях, которые выпадают на долю матросов... Конечно, Юрий запомнил напутствие своего родственника: «Пойдешь служить - просись на флот. Придешь на флот - стремись на подводную лодку».

Так всё и случилось. В ноябре 1967 года после окончания Кировского политехникума Юрия Загарских призвали на воинскую службу, и он попал именно туда, куда советовал брат. Зима прошла в учебном отряде Северодвинска. Не заметил, как за изучением устройства субмарины, усвоением науки по наведению крылатых ракет на цель, штудированием воинских уставов, строевыми занятиями на плацу, очисткой амбулакрума (плаца для маршировки) от снега пролетело время и наступил час знакомиться с экипажем подводного корабля.

В мае попал на новенькую, только что пришедшую с завода, дизельную лодку. Команда была укомплектована опытными, побывавшими в морской пучине старослужащими. Корабль незамедлительно ушел на боевую службу в Северную Атлантику.

Первое автономное плавание Юрия Загарских продолжалось 90 суток. У каждого на лодке всегда есть несколько обязанностей, которые надо выполнять ответственно, с особым усердием. Это правило знали и усваивали все сослуживцы. За участие в учениях «Океан-100» в 1970 году Юрия наградили медалью «За воинскую доблесть».

- Уже 50 лет прошло с того времени, как я вернулся на гражданку. Но, как и все другие подводники, горжусь, что я служил в ВМФ, и не встречал подводника, который бы сожалел о годах, проведенных на субмарине, - говорит Юрий Загарских.

41-й, мотострелковая, Сталинград…

Еще об одном офицере ВМФ, о котором также поведал наш постоянный читатель Юрий Павлович Малых.

Капитан третьего ранга Валентин Георгиевич Игошин - из тех людей, которых называют «дети войны». Родился 16 октября 1938 года в г. Котельниче. В 1941 году семья жила в Ленинграде. Началась Великая Отечественная война, и отца призвали на фронт. Валентин с матерью эвакуировались в деревню Муха. Отсюда родом были родители. Деревня стояла на живописном берегу реки Вятки.

Вот что рассказывает Валентин Георгиевич:

- Мы, дети войны, всегда будем вспоминать наших отцов, павших на полях сражений и огромной ценой - ценой жизни приблизивших день Победы. Мой отец, Георгий Васильевич Игошин, уроженец села Макарье Котельничского района, ушел на фронт в 1941 году.

Воевал в 5-й гвардейской мотострелковой бригаде. Участвовал в самой жестокой и кровопролитной Сталинградской битве в январе 1943 года. Как известно, там были суровые условия: 32 градуса мороза, обжигающий ветер дул в лицо, не утихали снежные метели. На открытых участках степи пронизывало до костей. Укрыться и согреться было негде. Бойцы гибли не только в бою, но и от лютых морозов. В Сталинградской битве противник использовал всю мощь вермахта.

Пространство над степью заполнялось треском, ревом моторов, грохотом, взрывами снарядов и бомб. Земля смешивалась с небом, стонала, была готова расколоться. Стоял кромешный ад. Люди глохли, кричали, а некоторые теряли рассудок. Гибли сотни, тысячи солдат, терялись без вести. В таких боевых экстремальных условиях даже награждать сражавшихся не было возможности.

Ожесточенные бои шли днем и ночью. Солдаты и офицеры стойко выполняли приказ Сталина: «Ни шагу назад!» Красноармеец Игошин, а было ему тогда 33 года, погиб 6 января 1943 года в районе хутора Алёшкин.

Слёзы на обелисках павших

- В деревню Муха Котельничского района, где мы жили у бабушки и дедушки после эвакуации из Ленинграда, пришла похоронка. Мама стала вдовой. Я остался сиротой и дал клятву по-детски: «Стану военным и буду бить немцев за отца», - продолжает Валентин Игошин.

Сейчас подвиги воинов отражены в Книгах Памяти, на обелисках, мемориалах, сохранились в наших сердцах. Вот и прах моего отца, Георгия Васильевича, вместе с прахом погибших однополчан (160 человек) находится в братской могиле хутора Алёшкин. На обелиске написано: «Пройдут века, но благодарные потомки никогда не забудут подвиги бесстрашных защитников Сталинградской битвы 1942 - 1943 годов».

К печати подготовил Александр Широков.