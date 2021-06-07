Отдых с кэшбеком. В Кировской области стартовала летняя оздоровительная кампания

Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, 1 июня состоялись заезды детей в лагерь «Гагарин» и в лагерь санатория «Митино». Вскоре к ним присоединятся «Юность», «Родина», «Соул Трэйн», «Алые паруса» и другие.

- К началу смен организации улучшили материально-техническую базу, организацию питания, условия размещения: обновили мебель и инвентарь, оборудование, сделали ремонт в помещениях, - сообщил и.о. министра спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов.

Коронавирус не пройдёт!

Всего в регионе планируют организовать отдых более 55 тысяч детей в лагерях. Это в 6,7 раза больше показателя прошлого года. Принять детей готовы 464 лагеря, в том числе 22 загородных и два в санаториях. В этом году заполняемость лагерей увеличена до 75 процентов. Массовые мероприятия и родительские дни по-прежнему запрещены. Персонал прошел гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинские осмотры.

- Результаты тестов на COVID-19 от детей не требуются. Принимать детей в лагерь будут при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, - сказал Георгий Барминов.

Он отметил, что персонал на каждую смену будут допускать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, полученного не ранее чем за три дня до выхода на работу. Рекомендовано привлекать к работе вакцинированных сотрудников или тех, кто имеет антитела.

И отдых, и учёба

Помимо традиционно проводимых спортивных смен, в лагерях региона запланированы лингвистические смены, смены, в которых дети расширят свои экологические знания, а также такие смены, как «Юнармейское лето-2021», в которых ребята освоят навыки туристской, строевой, медицинской, физической подготовки, получат полезные знания в области гуманитарных и технических наук, «Гагаринский старт» (здесь подростки не только расширят знания о достижениях российской космонавтики, но и освоят приемы работы с социально значимой информацией), «Летний блог», и многие другие.

В министерстве отметили, что центр «Вятские каникулы» стал партнером программы стимулирования поездок в детские лагеря. В ней уже принимают участие детские лагеря центра «Вятские каникулы»: «Белочка», «Берёзка», «Весна», «Живая вода», «Мир», «Орлёнок», «Строитель».

За первые дни работы программы продано более 130 путевок. Все путевки на первую, вторую и третью смены в лагерях центра забронированы, но еще есть возможность забронировать или приобрести место в лагере на четвертую или пятую смены. Цена путевки в лагеря центра «Вятские каникулы» - 18 тыс. 410 рублей, на смены с образовательной программой - 19 тыс. 500 рублей.

Кешбэк за путёвку

Родители активно покупают путевки в лагеря центра с кешбэком и делятся своими отзывами.

Напомним, что с 25 мая 2021 года стартовала программа кешбэка за путевки на детский отдых в детские стационарные лагеря, которая предполагает возврат за счет средств федерального бюджета до 50 процентов стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Обязательным условием является включение детского стационарного лагеря в реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

- Для получения возврата средств за путевку в детские лагеря нашего центра необходимо зарегистрировать банковскую карту «Мир» в программе лояльности на сайте privetmir.ru и обратиться в офис центра «Вятские каникулы» по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, 51, где клиенты получат подробную инструкцию по приобретению и оплате путевки, - подчеркнула исполняющая обязанности директора центра «Вятские каникулы» Алевтина Поляхова.

Полный список лагерей - участников программы доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря». Родители, которые приобрели путевки до старта программы (с 1 января по 25 мая), также смогут вернуть средства в размере 50 процентов уплаченной суммы.

- Программа даст возможность интересно провести летние каникулы наибольшему количеству детей нашего региона, - резюмировал Георгий Барминов.

280 миллионов на отдых

Как сообщает министерство финансов Кировской области, на организацию летнего отдыха детей из областного бюджета выделено 279,8 млн. рублей. Из них 107,9 млн. рублей пойдут на возмещение стоимости путевки в загородные летние лагеря региона для 13 тысяч детей. В этом году размер возмещения одного дня проиндексирован на уровень инфляции - с 415 до 450 рублей.

Для обеспечения бесплатным отдыхом 10,3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в социально опасном положении, выделено 99,1 млн. рублей.

Путевки в санаторно-курортные организации планируется предоставить 1,6 тыс. детей, которые имеют медицинские показания для санаторно-курортного лечения. На эти цели предусмотрено 32,6 млн. рублей.

На оплату части стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организуемых областными и муниципальными учреждениями в каникулы, для 34,3 тыс. детей предусмотрено около 40 млн. рублей.

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей ведется в соответствии с постановлением правительства Кировской области от 10 марта 2018 года «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Кировской области».

Пресс-центр правительства Кировской области.

Часто задаваемые вопросы

- С какого возраста можно отправить ребенка в детский оздоровительный лагерь?

- В лагерях центра «Вятские каникулы» отдыхают дети в возрасте с семи до семнадцати лет.

- По какому принципу формируются отряды в лагерях центра «Вятские каникулы»?

- Отряды лагерей формируются по возрасту.

- Можно ли записать разновозрастных детей в один отряд?

- В один отряд дети могут попасть при условии, если разница между ними составляет не более двух лет. Свои пожелания можно высказать при покупке путевки или по телефону 8 (8332) 420-212 (отдел продаж центра «Вятские каникулы»).

- Как работает отдел продаж?

- Отдел продаж Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» работает с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-00 (обед - с 12-00 до 12-30). В сезон высокого спроса на покупку путёвок режим работы увеличивается. Для удобства родителей центр принимает оплату прямо на месте, как через внесение наличных средств в кассу, так и через оплату картами.

- Кто может получить субсидию на путевку?

- Субсидия предоставляется всем жителям Кировской области при наличии документов, подтверждающих проживание на территории региона. Полный перечень документов находится по ссылке: https://dol43.ru/trips/.

- Где брать справки для ребенка в лагерь?

- У ребенка должна быть в наличии медицинская справка о перенесенных инфекционных заболеваниях и сделанных прививках - ее можно получить в медпункте образовательной организации. За три дня до выезда необходимо получить справку у участкового педиатра, также с собой ребенок должен иметь ксерокопию страхового медицинского полиса. Все документы передаются вожатому или сопровождающему.

- Можно ли ребенку давать с собой в лагерь медикаменты?

- В лагерях центра «Вятские каникулы» работают лицензированные медпункты, оснащённые всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. Если состояние ребенка требует специальных медицинских препаратов, предупредите об этом вожатого и передайте лекарства ему или сопровождающему медицинскому работнику.

- Можно ли забирать ребенка из лагеря?

- В случае если вы хотите забрать ребенка на время из лагеря, необходимо поставить в известность вожатого и администрацию лагеря, подписать соответствующие документы. Если ребенок отсутствует в лагере более суток, то возвращение в лагерь возможно только при наличии новой справки о состоянии здоровья.

- Стоит ли давать ребенку деньги в лагерь?

- Можно дать небольшую сумму на покупку сувенирной продукции (брендированные футболки, браслеты с логотипом лагеря) строго в подписанном конверте, который мы рекомендуем хранить у вожатого. В целом на территории лагерей нет магазинов и ларьков, поэтому дети в деньгах не нуждаются.

- Можно ли поменять оплаченную смену на другую смену?

- Это возможно при наличии свободных мест на следующие смены. По данному вопросу следует обратиться в отдел продаж по телефону 8 (8332) 420-212.

- Что делать, если ребенок заболел перед отправкой в лагерь?

- Прежде всего необходимо сразу уведомить о сложившейся ситуации по телефону Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» 8 (8332) 420-212. Далее мы предлагаем следующие варианты решения проблемы:

• вы можете привезти ребенка самостоятельно в лагерь в течение всей смены;

• возможно перенести путевку ребенка на следующую смену (решение принимается индивидуально, при наличии свободных мест);

• вы можете вернуть деньги за путевку - если смена уже началась, деньги возвращаются за вычетом фактически понесенных затрат.

Для консультации по этому вопросу необходимо обраться в офис продаж по адресу: город Киров, Октябрьский проспект, д. 51, или по телефону 8 (8332) 420-212.

- Можно ли, чтобы ребенка по прибытии в Киров забрали другие родственники или знакомые?

- Да. Предварительно нужно написать заявление на имя директора лагеря с указанием Ф.И.О. и паспортных данных встречающего.