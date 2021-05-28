Отдых от учебы. Ваше мнение!

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1 июня открывается первая смена в летних детских оздоровительных лагерях.

- В 2021 году в Кировской области планируют открыться 464 организации отдыха и оздоровления, 22 из них загородные лагеря, в них отдохнут свыше 56 тысяч детей, - сообщила замминистра спорта и молодежной политики региона Юлия Назарова. - Контрольно-надзорными органами проверены более 95% лагерей. На объектах отдыха и оздоровления будет принят полный комплекс санитарно-эпидемиологических мер.

Организованный летний отдых в этом году стал еще популярнее благодаря компенсации части цены путевки в лагерь из федерального бюджета.

Однако, судя по опросу ресурса «Авито услуги», примерно 35% родителей намерены отправить детей на лето в деревню или на дачу.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы отправляете этим летом ребенка в оздоровительный лагерь?

- Да, детям полезен активный летний отдых

- Нет, эпидемия COVID еще не закончилась

- Мой ребенок едет в деревню к бабушке

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса

Центр развития туризма Кировской области провел онлайн-конференцию, посвященную открытию летнего турсезона в регионе. Главной темой стали новые подходы по привлечению туристов.

Исполнительный директор Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция» Галина Гунина отметила, что для привлечения туристов важны благоустройство и событийные мероприятия.

— Важны и любовь к малой родине, желание сохранить свое поселение и его культурное наследие и оставить потомкам в достойном состоянии. Город, который любят жители, становится центром притяжения для туристов, — сказала Галина Гунина.

Участники конференции обсудили успешные практики музейного туризма и новые каналы продвижения турпродуктов. Особое внимание уделили непременному присутствию музеев в интернет-пространстве и продвижению турпродуктов в режиме онлайн.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Считаете ли вы Кировскую область привлекательной для туристов?

- Да, у нас много достопримечательностей и музеев – 20 голосов (55,6%)

- Нет, из-за неразвитой туристической инфраструктуры – 16 голосов (44,4%)

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