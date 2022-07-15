Отдать «Медную гору» Татарстану? Ваше мнение!

Татарстан хочет присоединить к Кукморскому району республики горнолыжный комплекс «Медная гора» и спортшколу, которые находятся в границах Кировской области. Главной причиной стало то, что «там в основном занимаются дети из Татарстана». Взамен соседи предлагают другие смежные участки, сообщает «Коммерсантъ».

12 июля министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин заявил о намерении обратиться к властям Кировской области с предложением обмена.

Между тем, как сообщали в Росреестре, к началу 2022 года установлено 56,7% (1955,8 км) границы Кировской области: с Удмуртской Республикой, с Республикой Коми, Пермским краем и Нижегородской областью. Это четыре из девяти субъектов РФ, с которыми мы граничим. И Республика Татарстан пока в этом списке не значится.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Татарстан предлагает Кировской области обменяться участками земли. Согласны?

- Оба региона – субъекты РФ, о каких границах идет речь?

- Нет, никому не отдадим ни пяди вятской земли!

- Да, хотя бы бывшие вятчане лучше жить будут

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Качеством питьевой воды в Кировской области занимаются чиновники всех уровней.

Недавно главный федеральный инспектор Житенев собрал на совещание представителей Роспотребнадзора, прокуратуры, областного правительства и Совета муниципальных образований при участии руководителя кировского «Водоканала» и напомнил, что вопрос о снабжении населения качественной питьевой водой находится на контроле полпреда Президента РФ в ПФО. К этому его обязывает поручение главы государства.

У граждан, особенно в районах области, есть немало претензий к той воде, которую они пьют. И это при том, что с 2019 года в России работает федеральный проект «Чистая вода».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вас устраивает качество питьевой воды?

- Да, водопроводная вода у нас чистая – 8 голосов (34,8%)

- Нет, покупаем бутилированную воду – 11 голосов (47,8%)

- Да, у нас своя артезианская скважина – 4 голоса (17,4%)