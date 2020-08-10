Осужденный за мошенничество Яфаркин требует денег у администрации города Кирова

На уходящей неделе не­ожиданно напомнил о себе осужденный за мошенничество с участками земли у парка Победы в областном центре Леонид Яфаркин. И поводов для этого было целых два.

Напомним, окончательный приговор Яфаркину вынесли в июле 2020 года. Ему назначили наказание в виде пяти лет и семи месяцев лишения свободы и 500 тысяч рублей штрафа. Кроме того, он обязан возместить муниципальному образованию «Город Киров» ущерб, нанесенный в результате его действий. Сам предприниматель на суде свою вину не признал, его адвокаты просили снять все обвинения с их доверителя. И вот стало известно место, где Яфаркину предстоит провести ближайшие годы, - это колония в Омутнинском районе ИК-17. Как отмечают, наказание в этом исправительном учреждении отбывают так называемые первоходы, то есть те, кто имеет первую судимость. С учётом времени, проведённого под стражей и домашним арестом, «досиживать» в ИК ему осталось около четырёх лет.

Однако если эта новость была из разряда ожидаемых, то вторая сразу же приобрела оттенок скандальности. Выяснилось, что осужденный Яфаркин подал в Первомайский районный суд - тот самый, где некоторое время назад сам получил обвинительный приговор, - исковое заявление, в котором он обвиняет администрацию города Кирова в незаконном обогащении.

Первое судебное заседание должно было состояться во вторник, 4 августа, однако его перенесли на более поздний срок - как было объявлено, из-за неявки истца, то есть самого Яфаркина, который, как из­вестно, находится в заключении. Адвокаты осужденного предпринимателя отказались комментировать суть претензий своего клиента до проведения судебного слушания. При этом на сайте суда указано, что одним из участников дела является Зонова Валентина Сергеевна. По информации портала Свойкировский.рф, взятой из открытых источников, человек с таким же именем руководит ООО «8К», которое фигурировало в деле о махинациях с землями парка Победы.

Интересно, что окончательный приговор, вынесенный Кировским областным судом по­сле рассмотрения апелляции Леонида Яфаркина, оказался мягче первоначального, правда незначительно. Осужденному «скостили» пять месяцев.

В суде сторона обвинения попросила оставить приговор в силе, а адвокаты Яфаркина попросили снять все обвинения с клиента. По мнению защитников, в его действиях отсутствуют признаки состава преступления: «Несмотря на то что был совершён переход права собственности земельного участ­ка, это не было хищением или обманным приобретением. Действия Леонида Яфаркина не были направлены на безвоз­мезд­ное завладение». Кроме того, адвокаты обратили внимание суда на то, что их доверителю вменяется преступное деяние в составе группы лиц, однако ни одного другого члена этой группы следствие так и не назвало, равно как и не было доказано, по мнению защитников, наличие преступного сговора. Сам Леонид Яфаркин в последнем слове заявил сле­дующее: «Я занимаюсь бизнесом очень давно, руководил разными холдингами, и у меня нет даже штрафов ГАИ. Я вёл свою деятельность только в рамках закона. Пока я жив, я буду добиваться полного оправдания. Для меня имя важнее всего». По словам Яфаркина, уголовное дело против него - дело рук «недобросовестных сотрудников некоторых структур».

Однако у областной прокуратуры иное мнение. Представители этого ведомства заявили, что с 2006 по 2015 год Яфаркин вместе с неустановленными долж­ностными лицами из органов местного самоуправления организовал Кировским заводом охотничьего и рыболовного снаряжения покупку права собственности на земельный участок в районе парка Победы.

Осужденный сделал это путем обмана сотрудников администрации города Кирова и депутатов Кировской городской думы, а также при помощи злоупотребления доверием, отметили в прокуратуре. Потом осужденный продал землю кировской строительной компании, несмотря на то что участок земли не преду­сматривает какого-либо жилищного строительства. Этим действием он причинил МО «Город Киров» ущерб в размере 165 млн. рублей. Как видим, суд с этим мнением согласился.

Другие VIP-арестанты

Между тем в областном управлении Следственного комитета России продолжается расследование коррупционных уголовных дел, фигурантами которых являются высокопоставленные чиновники. «ВК» подробно рассказывал об обстоятельствах этих дел, и за то время, что прошло после наших публикаций, в жизни некоторых ВИП-арестантов также произошли изменения.

В конце июня Первомайский районный суд изменил меру пресечения бывшему главе Кирова и председателю Заксобрания Владимиру Быкову, арестованному по подозрению в получении взятки и мошенничестве. Вместо домашнего ареста Владимиру Васильевичу теперь назначен запрет определённых действий до конца следствия. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, такая мера может означать, в част­ности, запрет выходить из жилого помещения в определённое время, находиться в определённых местах, общаться с определёнными лицами, использовать средства связи (кроме звонков в полицию и другие экстренные службы).

Напомним, экс-глава областного центра был задержан в ноябре 2019 года, его подозревают в получении взяток в размере 7,8 и 1,5 млн. рублей. Позд­нее в отношении Быкова было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к мошенническим действиям при продаже земельного участка у парка Победы.

Меру пресечения изменили и еще одному высокопоставленному подозреваемому - бывшему министру информационных технологий и связи Юрию Палюху.

По версии следствия, осенью прошлого года в рамках выполнения нацпроекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги» подконтрольный Палюху Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления провел электронные аукционы на поставку специальных технических средств фото- и видеофиксации для обеспечения контроля за дорожным движением. В итоге техника была закуплена и оплачена, однако оказалась не соответствующей требованиям техзаданий. Разница в стоимости обошлась областному бюджету в 78 млн. рублей.

Юрия Палюха задержали 9 июня в служебной квартире в загородной резиденции областного правительства на Черном озере. Позднее в региональном следкоме назвали фамилию второго фигуранта по этому уголовному делу. Им ожидаемо оказался руководитель уже упоминавшегося Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управ­ления Дмитрий Поповенко. Причем Поповенко ранее также был подчиненным Палюха, во время их совместной работы в филиале Росреестра по Ростовской области.

Первоначально Палюх был арестован и помещен в СИЗО города Кирова, однако в конце июня Кировский облсуд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Адвокаты бывшего министра заявили, что их доверитель своей вины не признает, однако подчеркнули: ранее озвученная некоторыми СМИ информация о том, что он начал давать показания на неких неназванных чиновников в региональном правительстве, не соответствует действительности. При этом, по словам адвокатов, 51-й статьей Конституции Палюх не воспользовался.

Роман ПЕРМИНОВ.