Особенности покупки жилья на вторичном рынке в Кирове

Покупка квартиры - дело непростое, особенно когда на рынке есть большое количество предложений. Чтобы разобраться в тонкостях рынка недвижимости и купить жилье с максимальной выгодой, необходимо определиться с тем, на каком сегменте покупать – на вторичном или первичном.

Рынок делится на две категории, или два сегмента. Первый – это первичный, то есть, жилье от застройщика. Это новые квартиры в ЖК, таунхасы, апартаменты и т. д. – то жилье, которое еще не было во владении.

Второй сегмент – это вторичный рынок, жилье, которое уже было во владении. Это могут быть как новопостроенные дома, так и недвижимость, которую можно отнести к старому жилому фонду - «хрущевки», «сталинки» и т. д. Большой выбор недвижимости вторичного рынка в Кирове можно посмотреть на сайте Etagi.com - https://kirov.etagi.com/realty/.

Выгоды от покупки жилья на вторичном рынке

На любом сегменте, как на первичном, так и на вторичном, есть свои преимущества. Так, например, вторичный рынок может предложить покупателю район с развитой инфраструктурой, что является немаловажным фактором при выборе места жительства. В социальную инфраструктуру входят такие объекты, как медицинские учреждения, школы, детские сады, супермаркеты, развлекательные и спортивные заведения, хорошая транспортная развязка, налаженная работа муниципального транспорта и т. д.

Еще одна важная особенность вторичного рынка – это расположение жилья практически в каждом районе. Поэтому покупатель может выбрать для себя любое удобное место жительства. На первичном рынке такого разнообразия нет, так как новостройки обычно строят в районах, удаленных от центра. Некоторые объекты недвижимости на вторичном рынке даже попадают под льготную ипотечную программу, но она распространяется только на жилье в сельской местности.

На что необходимо обратить внимание покупателю до заключения сделки

На рынке недвижимости есть много нюансов и лучше всего весь процесс покупки доверить специалистам. Они будут сопровождать клиента на всех этапах и защищать от необдуманных решений. Эксперты смогут проверить жилье на юридическую чистоту, так как оно может находиться под арестом, залогом или другим обременением. Покупатель также сможет получить информацию о самом продавце, имеет ли он право на продажу и нет ли за ним открытых судебных дел. Юридические вопросы также важны, как и состояние самого жилья, и могут дать дополнительную возможность для торга.