Осенний «Добрый урожай» от компании «Уралхим»

В Кировской области стартует «Добрый урожай – Осень». Ежегодная акция от филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в этом году проходит уже во второй раз. Компания вновь подарит женщинам-садоводам региона 120 тонн удобрений.

Решение о проведении в 2021 году двух акций – весной и осенью – было принято еще в сентябре 2020 года. Таким образом в компании «Уралхим» решили дополнительно поддержать людей старшего поколения в период пандемии.

В рамках осенней акции женщины девяти муниципальных образований Кировской области возраста 55+ получат специальное удобрение, наиболее эффективное для подкормки почвы именно в осенний период. Диаммофоска (NPK 10:26:26) содержит важнейшие для растений питательные элементы и может применяться на всех типах почв и под все культуры.

«Седьмой год подряд мы успешно проводим акцию «Добрый урожай». Мы решили предложить жительницам Кировской области еще и осеннее удобрение для увеличения плодородности почв приусадебных участков. Эта акция станет реальной поддержкой наших дорогих женщин в период пандемии», – прокомментировал Анатолий Шаблинский, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Впервые акция «Добрый урожай» была проведена в 2016 году. В 2021 году помимо известково-аммиачной селитры весной почти 40 тысяч женщин Кировской области получат еще и азотно-фосфорно-калийное удобрение для осеннего внесения в почву. В общей сложности садоводам и огородникам региона компания "Уралхим" передаст в этом году более 240 тонн удобрений для добрых урожаев.