Опыт «Уралхима» в части социального партнерства отметили на региональном уровне
ОБЩЕСТВО
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал одной из принимающих площадок дня Законодательного собрания Кировской области в Кирово-Чепецке. Его тема — «Участие граждан и организаций в решении вопросов местного значения». В том числе обсудили опыт кирово-чепецкого предприятия как социального партнера города и региона.
Участниками мероприятия стали депутаты Законодательного собрания, члены правительства региона, руководство Кирово-Чепецка и представители крупнейших городских предприятий.
На совещании, которое прошло в учебном центре филиала «КЧХК», они обсудили социальное партнерство как один из основополагающих факторов развития территорий.
Роман Береснев, председатель Законодательного собрания Кировской области седьмого созыва:
Мы понимаем, что в стране на сегодняшний день не хватает инженерно-технических кадров. И это уже главный тренд, что подготовка детей как будущих профессионалов начинается с детского сада. В Удмуртии работает связка «детский сад – школа – техникум –вуз». Мы видим, что в Кирово-Чепецке это тоже уже реализовано. Причем здесь такие проекты реализует не одна компания, таких компаний уже несколько. Это действительно значимо с точки зрения развития кадрового потенциала нашей территории.
Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области:
Партнерство «Уралхима» с Кирово-Чепецком и районами Кировской области строится на системной основе. Компания регулярно оказывает поддержку в реализации социально значимых проектов в области, особенно в тех районах, от которых в областной парламент избраны депутаты — представители Компании.
Депутаты посетили социальные объекты Кирово-Чепецка, где партнерство с бизнесом и, в частности, с филиалом «КЧХК» ведется на протяжении уже многих лет. Так, в многопрофильном лицее гостям продемонстрировали новое оборудование и рассказали об образовательных проектах, реализуемых в том числе по итогам выигранных грантов от «Уралхима». В детском саду №1 при обустройстве корпоративных групп предприятия создается инновационная образовательная среда. Участники мероприятия побывали в культурно-обучающей ассоциации «Дружба», которая ведет образовательную и досуговую деятельность для взрослых и детей при поддержке филиала «КЧХК». На предприятии для депутатов организовали обзорную экскурсию по основным технологическим производствам.
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