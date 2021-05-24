Оппозиция нашла альтернативный способ добиться прямых выборов кировского мэра?

Вокруг темы выборов городского руководства (и не только в областном центре) столько копий сломано, что их древками можно топить дом всю зиму. Шутка, конечно… Сначала боролись с двоевластием, теперь оппозиция требует вернуть прямые выборы главного кировского начальника.

В начале года не удалось провести такое решение через областное Законодательное собрание. Теперь будут собирать подписи жителей областного центра.

Как анонсировал глава кировского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Роман Боков, с 17 по 24 мая около горадминистрации Кирова будет работать пункт, где каждый желающий может оставить свой автограф в пользу возвращения избрания мэра путем всеобщего голосования кировчан.

«Мы искренне хотим изменить ситуацию и понимаем, что сделать это одним днем не получится, - пишет общественник. - Избираемый народом мэр - это не панацея, не волшебная палочка. Но это существенный и важный шаг в направлении развития гражданского общества. Жители Кирова заинтересованы в процветании города и вправе контролировать власть. Вправе ее выбирать».

В сообщении Романа Бокова, кроме того, указано, что обращение о прямых выборах мэра подпишут также депутаты городской думы, которые поддерживают эту инициативу.

«Вятский край» решил проверить, как работает пункт сбора подписей, и 18 мая наш корреспондент пришел к горадминистрации. Там он обнаружил палатку и двух молодых людей (юношу и девушку), которые предлагали прохожим оставить свой автограф в подписном листе. На момент прибытия там оказался и городской депутат Денис Ерохин (фракция ЛДПР). К тому времени он уже успел подписать предложенный ему документ.

Молодым человеком, который находился в палатке, оказался руководитель местного отделения партии «Яблоко» Александр Амосов. Он ответил на несколько вопросов.

- Почему для сбора подписей было выбрано именно это место?

- Здесь проходное место, хороший трафик. Один из основных перекрестков. И здесь уже был опыт получения согласования (на размещение палатки. - Авт.). Администрации здесь проще контролировать работу пункта.

- Насколько активно люди ставят подписи?

- У нас порядка 70 - 100 подписей в день. Плюс у нас еще 300 - 400 онлайнов (подписей, собранных через интернет. - Авт.).

- Какой контингент горожан чаще выражает свою поддержку прямым выборам?

- Срез в целом равномерный. Нет такого, чтобы превалировала одна какая-то возрастная категория. Когда стояли на набережной, там было больше молодежи и гостей Кирова. Здесь люди среднего возраста и пожилые.

- Кто из известных в Кирове людей уже подписал петицию или собирается это сделать?

- В основном это депутаты городской думы. Альберт Бикалюк, например, подписался. Денис Ерохин подпись оставил. Планирует это сделать Надежда Сураева. Другие депутаты от СР, ЛДПР. Партия «Яблоко» кировская это поддерживает.

Пока мы разговаривали, к палатке подошли несколько человек. Двое из них получили на руки подписной лист и оставили свой автограф. Так что в целом, думается, немало кировчан письменно подтвердят свое желание видеть всенародно избранного городского главу.

Вот только поможет ли изменение процедуры выборов главного кировского начальника изменить ситуацию в городе? Сделает ли это его чище? Избавит ли от коррупции? Думается, что ответ на эти вопросы будет отрицательным. Как заметил известный российский политолог Евгений Сатановский, «нам нужна не сменяемость, а вменяемость власти». И эта мысль вполне подходит и к тому, как будет избираться у нас мэр.

Иван ТРОФИМОВ.

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