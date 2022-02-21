«Оплатите за проезд!» Киров готовится к повышению стоимости поездок в транспорте

Тема повышения цен на автобусные и троллейбусные билеты для Кирова не нова. Но каждый раз, когда перевозчики ее поднимают, публика приходит в неистовство: «Доколе!» В результате Региональная служба по тарифам Кировской области (РСТ) объявляет «хотелки» автобусников чрезмерными, но билеты всё же дорожают, хотя и не в заявленном масштабе.

Вот и на этот раз не произо­шло ничего необычного, чего мы ранее не видели. Недавно в РСТ обратилась группа из восьми транспортных компаний с предложением повысить тариф на проезд в общественном транспорте до 42 - 56 рублей (в зависимости от аппетитов перевозчика). В ответ кировчане начали показывать им жест с вращением указательного пальца у виска, а некоторые стали даже ехидно замечать: «А как же предстоящие выборы губернатора? Вдруг после такого мы неправильно проголосуем?» Выслушав обе стороны, РСТ, как всегда, взяла многозначительную паузу.

Что же на самом деле произошло и стоит ли кировчанам ждать очередного подвоха от тех, кто сочиняет и принимает тарифы, разбирался «Вятский край».

Есть выбор: бюджет или кошельки граждан

Нужно заметить, что право на утверждение новых тарифов имеет раз в год любая компания, чьи расценки подлежат регулированию. Нас ведь не удивляет, что ежегодно увеличивается стоимость электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды. Даже смыв унитаза и тот дорожает.

И почему таким правом не пользоваться перевозчикам? Тем более что цены на ГСМ, запчасти и прочее, что им нужно, растут, а пассажиропоток (как они сами говорят) падает. Вот и обращаются они в РСТ, которая «рулит» тарифами, за повышением оных.

В обоснование необходи­мости роста стоимости проезда транспортные предприятия указывают на изменение экономической обстановки. За ковидные 2020 - 2021 годы пассажиропоток снизился на 25 процентов. Накопленная ин­фляция за это время составила 14 процентов (а повышение цен на ряд иных показателей - ЖКХ, топливо - фиксируется выше чем 20 процентов). Указанные процессы привели к тому, что компании-перевоз­чики отказываются от обслуживания ряда маршрутов, у них наблюдаются проблемы с наймом персонала и с обслуживанием транспортного парка.

Понятно, что в случае повышения тарифов вырастет нагрузка на население. Но при сохранении существующих все проблемы только усугубятся. Во всяком случае, так считают те, кто подал заявку на изменение платы за проезд.

Впрочем, генеральный директор АО «Автотранспортное предприятие» (АТП) Денис Пырлог, который знает о ситуа­ции не понаслышке, считает увеличение стоимости проезда на общественном транспорте в тех пределах, что просят перевозчики, чрезмерной. Более того, он полагает, что роста тарифов вообще можно избежать.

- Что касается повышения стоимости проезда, то я, как и многие другие жители, против повышения, - прокомменировал он свою точку зрения специально для «Вятского края». - Но есть затраты перевозчиков, которые с каждым годом растут не по нашей воле. Должно быть, как и в других социальных сферах, два тарифа: тариф для населения и экономически обоснованный тариф. Разница между ними должна дотироваться из бюджета. Мое мнение - из федерального. К примеру, в нашем регионе так работают перевозки РЖД. Областной бюджет субсидирует разницу между тарифами. Общественным транспортом перевозится во много раз больше пассажиров ежегодно, почему его не дотируют? Что касается повышения в выборный год, то мне здесь сложно судить, но думаю, что, безусловно, любое повышение цен влечёт за собой негатив населения. Механизмов сдерживания роста стоимости проезда на самом деле немало. Я их уже неоднократно озвучивал: от нулевой ставки транспортного налога до нулевого акциза на топливо.

К тому же, как заметил руководитель АТП, пример субсидирования общественных автоперевозок есть в соседних ре­гионах. По такому пути идут в Казани, Перми, Нижнем Новгороде.

- В Татарстане, например, в период пандемии перевозчикам выделили один миллиард рублей, - добавил он.

К мнению Дениса Пырлога можно прислушаться, тем более что он знает экономику автоперевозок, как говорится, из первых рук. Но нельзя не вспомнить также, что АТП, которым он руководит, в начале прошлого года прикупило за свой счет новые «пазики». И главное здесь - «за свой счет». Не помешал это сделать «низкий» тариф? Может, руководителей других транспортных предприятий нужно отправлять на стажировку в АТП, чтобы они научились грамотно хозяйствовать?

Повышению быть?

А теперь риторический во­прос: кто верит в то, что наше областное правительство пойдет на субсидирование частных перевозчиков? Никто? Прискорбно. Но чиновников понять можно: если раздавать субсидии направо и налево - никаких денег не хватит.

Частники (будь то транс­портные компании, «Т Плюс» или иные предприятия) всегда хотят получить бюджетный кусок. И чем жирнее он будет, тем лучше. Затраты снижаются, прибыль растет (сегодня даже сами предприниматели говорят, что самый успешный бизнес - тот, который связан с бюджетным финансированием). Они как вымогатели: уступи им один раз - и они будут приходить с протянутой рукой вечно и требовать всё больше. Кировчане уже успели убедиться в этом на примере тарифов на тепло после заключения с Кировской теплоснабжающей компанией концессионного соглашения. Уже который год цены растут выше установленных пределов. Не получится ли так и с теми, кто работает на кировских маршрутах?

РСТ не дает однозначного ответа на этот вопрос. После того как руководитель службы Максим Михайлов рассказал, что его ведомство получило предложения от восьми автотранспортных организаций Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, он взял тайм-аут:

«В настоящее время Ре­гиональная служба по тарифам Кировской области рассматривает заявки автопред­приятий».

- В соответствии с законодательством после поступления таких заявок Региональная служба по тарифам должна провести расчеты предложений, - сказал Максим Михайлов. - Подчеркну, расчет и установление тарифов осуществляются путем проведения экспертизы представленных материалов.

Но рассчитывать на то, что это рассмотрение не приведет к росту цен на проезд, не стоит. Нет для того объективных оснований. По словам руководителя РСТ, в заявках перевозчиков отражены цифры, полученные в результате расчетов, выполненных по методике Мин­транса России. О конкретных цифрах перевозчики не заявляли. Работа РСТ как раз и направлена на то, чтобы вывести конкретные цифры тарифа.

- Тариф учитывает только текущие неизбежные расходы перевозчика на оказание услуги, - обратил внимание Максим Михайлов. - В тарифе не закладывается инвестиционная составляющая - например, на обновление и модернизацию автотранспорта, на развитие предприятия.

Но даже при таком раскладе очевидно, что роста стоимости проезда не избежать. И тогда остается только гадать, будет ли билет стоить 28, 30 или все 40 рублей. Ведь не случайно на сайте правительства области для сравнения показана стои­мость общественного транспорта для граждан в соседних с нами регионах. «На сего­дняшний день стоимость проезда в Нижнем Новгороде составляет до 30 рублей за поездку; в Казани - до 35 рублей; в Самаре - до 35 рублей; в Уфе - до 29 рублей; в Пензе - до 32 рублей; в Перми - 33 рубля; в Сыктывкаре - до 30 рублей; в Архангельске - 34 рубля;

в Вологде - до 32 рублей», - указали для справки чиновники.

Впрочем, гадать нам долго не придется. Работа по экспертизе расчетных материалов, как сообщила РСТ, будет проведена в течение февраля-марта 2022 года. Таким образом, решение о целесообразности пересмотра тарифов будет принято уже в марте. И, думается, людям оно не понравится.

Кто услышит горожан?

И вот тут нельзя не вспомнить о том, что ныне действующий тариф на проезд в общественном транспорте был утвер­жден совсем недавно - в феврале 2020-го, то есть всего два года назад.

Тогда так же, как сегодня, автоперевозчики потребовали увеличения тарифа, и, что самое интересное, там тоже фигурировала цифра 52 рубля с человека (видимо, она имеет какой-то сакральный, скрытый от непосвященных смысл).

РСТ тогда тоже долго успокаивала людей, говорила, что они всё пересчитают и примут взвешенное решение. И сделали это - подняли тариф с 22 до 26 рублей. Не вдвое, как просили перевозчики, а на скромные четыре рубля. Облагодетельствовали, так сказать.

- Мы устанавливаем предельно максимальный уровень тарифа, - сказал тогда Максим Михайлов. - И сейчас он тоже предельно максимальный. Но никто не мешает автоперевозчикам возить по более низкой цене. К примеру, когда тариф составлял 22 рубля, я знаю, что некоторые перевозчики по области в ряде случаев возили по более дешевой цене - 21 рубль. На самом деле у них есть для этого возможность.

Говорил он это всерьез или просто неудачно пошутил, понять было нельзя. Да и рост тарифа на четыре рубля идет с каждой поездки, а не взимается раз в месяц. А для тех, кто ездит на автобусах или троллейбусах хотя бы два раза в день, это уже восемь рублей в минус из кошелька. Но ведь есть еще немало тех, кто добирается до работы с пересадками (в других городах, в Москве или Нижнем Новгороде, на такие случаи предусмотрен единый беспересадочный билет). В результате за месяц люди расходуют значительные суммы из семейного бюджета. А им кто восполнит потери?

Сегодня даже руководитель РСТ Максим Михайлов косвенно признал, что такой рост тарифа два года назад был «с запасом».

- Когда мы устанавливали тариф в 2020 году, то предполагали, что этот тариф позволит транспортным предприятиям работать на уровне без­убыточности, - высказался он. Но тут же добавил, что инфляция не стоит на месте, умолчав, впрочем, при этом о том, какой вклад в ее разгон вносит повышение тарифов на ЖКУ и прочее.

Жалуются автобусники на рост цен, и РСТ их слышит. Вот только не слышит она горожан, которые о росте цен знают гораздо больше. Они-то могут рассказать, как на двузначные цифры стали дороже картошка, овощи, крупы, молоко, молочные изделия, мясо и так далее. Даже статистика, в объективность которой сегодня мало кто верит, говорит, что инфляция в Кировской области за прошлый год выросла более чем на девять процентов. Однако нет того органа, который близко к серд­цу воспримет жалобы кировчан и учтет их требование о снижении тарифов. Нет у нас РСТ для граждан.

Сергей СМОЛИН.