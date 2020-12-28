Оплата вывоза отходов по весу. В Кировской области меняется система обращения с ТКО

В новогодние праздники прошлого года одинокий контейнер в нашем дворе чуть ли не утонул в мусоре. Из него выпрыгивали бродячие кошки, а вороны растаскивали вокруг объедки с праздничного стола. Кировчане опасаются, что и нынче в новогодье нас ждет мусорный коллапс.

Правда, с 1 января 2021 года в Кировской области кардинально меняется вся система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Что это даст жителям? За разъяснениями журналист «ВК» обратилась в региональное министерство охраны окружающей среды и АО «Куприт». Вот как прокомментировала нововведения министр Алла Албегова.

- Алла Викторовна, расскажите, пожалуйста, в чем заключаются эти изменения и как они отразятся на людях. Как будет учитываться количество собираемых отходов?

- С 1 января вводятся новые нормативы накопления коммунальных отходов и меняется система учета объема транспортируемых отходов, которые вывозятся мусоровозами на полигоны. Ранее этот учет осуществлялся по количеству и объему контейнеров, при этом контейнеры могли быть заполнены наполовину или еще меньше. С 1 января учет объемов транспортируемых отходов и соответственно их оплата будет осуществляться по массе принятых на полигоны отходов.

- Каковы новые нормативы накопления отходов?

- Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 2021 год разные для разных категорий. Но самое главное, они реальные, выведены на основании замеров отходов по четырем сезонам года по 45 категориям. Конечно, в первую очередь всех интересуют нормативы для граждан. В Кирове и Кирово-Чепецке для жильцов многоквартирных домов они составили 0,0642 кубометра на один квадратный метр общей площади в год и увеличились в среднем на пять процентов, для владельцев индивидуальных жилых домов - максимально на 19 процентов. Для остальных муниципальных образований норматив почти не изменился, увеличение составило три процента.

- Увеличение нормативов накопления отходов не приведет к росту платы граждан за вывоз мусора?

- Плата за эту коммунальную услугу с нового года не изменится.

- Новая система обращения с ТКО может решить проблему переполнения контейнерных площадок?

- Проблема переполнения контейнеров может решаться только комплексно. Это и контроль соблюдения графиков (своевременного вывоза отходов), и состояние мусоровозной техники, и наличие подъездных путей к контейнерной площадке. С нового года эти вопросы в городе Кирове целиком берет на себя региональный оператор. А с учетом того, что парк мусоровозов будет значительно обновляться, надеемся, нарушений графиков по причинам технических поломок не будет и ситуация изменится в лучшую сторону.

Проблема переполнения контейнерных площадок должна нормализоваться уже в 2021 году, так как расчеты с транспортирующими организациями будут осуществляться за массу вывезенных отходов независимо от количества контейнеров,

установленных в местах накопления. Кстати, органы местного самоуправления могут ставить дополнительные контейнеры, чтобы исключить захламление контейнерных площадок.

- Расскажите, пожалуйста, о новой редакции территориальной схемы. На каких объектах и где планируется разместить около 130 тысяч тонн отходов из города Кирова?

- Масса твердых коммунальных отходов, образуемых на территории города Кирова, в 2021 году составит 131,688 тысячи тонн, в том числе от населения 87,244 тысячи тонн.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, для размещения ТКО города Кирова предусмотрены полигон ТБО и ПО в городе Зуевка (57,2 тысячи тонн), полигон ТБО «Лубягино» (24,0 тысячи тонн), полигон ТБО посёлка Оричи (50,5 тысячи тонн).

- А строительство новых полигонов для коммунальных отходов не предусмотрено?

- В Шабалинском районе планируется строительство мусоросортировочной станции и межмуниципального полигона ТКО для размещения неутилизируемой части отходов. На первом этапе, в 2021 году, предполагается построить и ввести в эксплуатацию сам полигон. Он будет построен по современным технологиям, с применением геомембран и других средств защиты окружающей среды.

Создание мусоросортировочной станции в Шабалинском районе включено в национальный проект «Экология» и должно быть реализовано до 2024 года. В 2021 - 2022 годах будет закончена разработка проектной документации на строительство этой станции. Ее размещение планируется в непосредственной близости от полигона ТКО.

- Строительство мусорного полигона согласовано с местными жителями? Не получится ли в

результате как в Осинцах?

- Проектная документация на межмуниципальный полигон в Шабалинском районе была разработана и утверждена в 2016 году. В соответствии с требованиями законодательства она дважды рассматривалась на общественных слушаниях, организованных администрацией Шабалинского района в 2014 и 2015 годах.

- Какова дальнейшая судьба полигонов в Костино и в Лубягино?

- По Костинскому полигону администрацией города разрабатывается проектная документация на его рекультивацию. После того как администрация представит проект с положительными заключениями государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы в министерство, мы направим заявку на выделение средств федерального бюджета на проведение работ. Реализация проекта запланирована в рамках федерального проекта «Чистая страна» начиная с 2022 года.

Полигон «Лубягино» будет эксплуатироваться в 2021 году до исчерпания его проектной вместимости.

С учетом того, что и полигон, и земельный участок под ним принадлежат АО «Куприт», общество и будет проводить его рекультивацию. Частично мероприятия по рекультивации полигона уже начаты в ходе его эксплуатации в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Пилотный проект

Наверное, чтобы не росли мусорные горы полигонов, давно пора вводить в области раздельный сбор мусора? Несколько лет назад в Кирове проводился такой эксперимент, и жители на него откликнулись.

- Пилотный проект по раздельному сбору мусора и сейчас продолжается, - говорит временный генеральный директор АО «Куприт» Эдуард Патрушев. - Он стартовал 1 июля в микрорайоне Радужный, жилом комплексе «Васильки» и деревне Лубягино. На площадках сбора ТКО были дополнительно установлены контейнеры для сбора пластика (оранжевый) и макулатуры (синий) с информационными табличками.

В июле и августе контейнеры вывозились два раза в неделю, среднее наполнение контейнеров было 50 - 60 процентов. В октябре и ноябре вывоз отходов производился один раз в неделю, наполняемость увеличилась до 90 - 130 процентов. На данный момент среднее соотношение сырья и мусора составляет 70 и 30 процентов, что неплохо, но еще недостаточно. Собранный раздельно мусор попадает на площадку, где специально обученные люди разделяют его еще на семь фракций (разные виды пластика, бумагу, картон). После этого мы его сдаем переработчикам.

За время работы пилотного проекта было реализовано несколько предложений по его оптимизации, проработанных совместно регоператором и рабочей группой, в которую вошли представители министерства охраны окружающей среды, общественные активисты. Раздельный сбор мусора - это наше будущее, и мы верим в этот пилотный проект. Во многих регионах России такие проекты действуют, и мы не хотим отставать. Региональный оператор открыт для предложений от общественников, активистов и всех неравнодушных кировчан. Принятые предложения нужно структурировать и внести в положение о пилотном проекте для дальнейшей совместной работы.

- А сейчас конкретно чем вы заняты?

- Сейчас мы активно решаем вопрос по приобретению новых контейнеров. Дело в том, что «Куприт» имеет возможность приобрести контейнеры в рамках одного процента от тарифа. В этом году уже была закуплена очередная партия и направлена в районы области. Кстати, для города Кирова мы приобрели дополнительно 1500 штук. В следующем году также планируем такую закупку.

- И всё же контейнеров не хватает. У нас во дворе всего один на три дома, и он вечно переполнен. Такая антисанитария вокруг.

- Есть такой момент, и будем его решать совместно, доводя до жителей города, что это ответственность «отходообразователей», которые владеют этими площадками. К примеру, управляющая компания, муниципальное образование, ТСЖ…

- Как говорят: «Спасение утопающих…»

- В любом случае ситуацию не пускаем на самотек, стараемся решить проблему с переполнением

контейнерных площадок.

- И новая система учета количества собираемых отходов может этому поспособствовать? В чем ее отличие от предыдущей?

- В том, что учет отходов не по контейнерам, а по весу, то есть по фактическому количеству отходов, которое мы вывезли. И мы будем знать, сколько у нас на самом деле образуется мусора. В результате можем принимать какие-то действенные меры, вплоть до раздельного сбора.

- А для чего вам нужен клиентоориентированный подход в работе?

- На своем сайте мы сделали обратную связь, и каждый житель города может обратиться к нам со своим предложением. Сейчас создаем горячую линию для оперативного ответа на вопросы. Наша цель - сделать Киров чище, а работу «Куприта» - прозрачней и эффективней.

Интервью взяла В. Георгиева.