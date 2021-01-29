«Оплачиваем проезд!» Ваше мнение!

В феврале 2021 года Региональная служба по тарифам Кировской области рассмотрит вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил на заседании профильного комитета Общественной палаты Кировской области руководитель РСТ Максим Михайлов.

- Предполагалось, что повышение тарифа на проезд произойдет с 1 февраля. Сейчас мы этот вопрос на месяц отложили в силу целого ряда причин. В середине февраля будет понятно, произойдет повышение с 1 марта или не произойдет, - пояснил Михайлов.

Сейчас перевозчики подают заявки на новый тариф. Если РТС примет по этому вопросу положительное решение, то цены на билеты в Кирове поднимут с 1 марта. Не исключено, что обсуждение данного вопроса могут вновь перенести.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы платить больше за проезд в общественном транспорте?

- Да, но если стоимость повысят не более, чем на 2-3 рубля

- Нет, при такой работе транспорта и действующая цена высока

- Готов, когда к нам запустят регулярный маршрут автобуса

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Подведем итоги предыдущего опроса

С 1 января 2021 года вступил в силу закон о ведении в России электронных трудовых книжек. Теперь работодатели вносят в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде.

До 31 декабря россияне могли выбрать, в каком формате они хотят видеть свою трудовую книжку. Тем, кто решил перейти на электронные носители, начальство должно выдать бумажные трудовые на руки. При этом выданная бумажная книжка сохраняет свою силу.

Однако по информации ПФР на 29 декабря 2020 года, из 58,1 млн. застрахованных лиц 34,9 млн. работающих россиян решили вести трудовую в бумажном виде и только 5,2 млн. трудящихся захотели пользоваться электронным форматом.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Вы перешли на электронную трудовую книжку?

- Да, и получил бумажную трудовую на руки - 12 голосов (34,3%)

- Нет, я не доверяю электронным документам – 15 голосов (42,9%)

- Я даже не слышал о таких нововведениях - 8 голосов (22,9%)

Читайте статью «Стаж учтут. И оцифруют» на стр. 4 этого номера «Вятского края».