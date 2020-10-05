Опять не рассчитали? В новой кировской школе №25 не у всех учеников есть возможность пообедать

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Учебный год только начался. И было сразу понятно, что он будет не простым. Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток как на завершение прошлого учебного сезона, так и на начало нынешнего. И всё же в новый год кировские общеобразовательные учреждения входили с надеждой на улучшение ситуации. Как-никак, а школы вернулись к очной форме обучения, да и меры защиты должны сыграть свою роль.

Но надежды надеждами, а без эксцессов (и это было понятно всем) всё равно не обойтись. Только вот выстрелило не там и не так, как того ждали. В кировской школе № 25, которую открыли в этом году и с которой, казалось бы, проблем никаких быть в принципе не должно, родители учеников пожаловались на школьное питание. Хотя, как заверял их первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, все вопросы обеспечения там учеников завтраками и обедами решены.

Когда что-то пошло не так

Чистые Пруды - молодой и быстрорастущий микрорайон Кирова. Ежегодно туда переезжает немало кировчан, и в основном молодых. Как следствие, здесь высока потребность в социальной инфраструктуре - медицинской и образовательной.

Не так давно, в декабре 2019 года, там сдали в эксплуатацию новую школу. Она получила номер - 25. Сдали с помпой. На торжественном открытии, которое состоялось 1 сентября 2020 года, присутствовали первые лица региона и города.

Но еще до этого, в начале текущего года, школу показали полпреду в ПФО Игорю Комарову, который высоко оценил ее и сказал, «что средства вложены эффективно и оптимально».

Но вот шумиха улеглась, школа начала работать в обычном режиме, и выяснилось, что дела там обстоят далеко не так идеально, как до этого рассказывал первый заместитель председателя правительства области, курирующий социальный блок, Дмитрий Курдюмов.

Во-первых, как-то так получилось, что в школе, рассчитанной на тысячу учеников, сегодня учится в полтора раза больше ребят. Естественно, при этом говорить об обучении в одну смену никак не приходится. И это несмотря на то, что задачу обучения школьников в одну смену поставил Президент РФ Владимир Путин, а учебный процесс в школе № 25 изначально не предполагал второй смены.

Во-вторых, на областном родительском собрании, которое прошло в сентябре, выяснилось, что на всех учеников не хватает учебников. Целые классы их не получили («Вятский край» писал об этом в номере за 19 сентября 2020 года).

В-третьих, как сообщили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), «из-за большого количества учеников младшего возраста льготники из средних и старших классов не успевают поесть и остаются без положенного бесплатного горячего питания». Такие звонки от кировчан поступили на горячую линию ОНФ «Школьный завтрак».

Если первые две проблемы, как говорят в региональном министерстве образования, «решаются в рабочем порядке», то последняя заслуживает особого внимания, так как напрямую сопряжена с задачей, которую поставил перед регионами Президент РФ Владимир Путин: обеспечить младших школьников бесплатным полноценным горячим питанием.

Не успевают пообедать

В ОНФ пояснили, что к ним на горячую линию дозвонилось порядка десяти человек, чьи дети учатся в разных классах школы № 25. При этом часть этих детей получает обеды бесплатно, другая - питается за деньги. И все они сошлись в одном: проблема с питанием школьников есть, и выражается она в том, что не все ребята успевают поесть в отведенное на это время.

Как рассказали сами родители, по проекту школа была рассчитана на 1000 учеников, но фактически в нее приняли более 1500 человек. К примеру, одних только первых классов набрали 12, вторых - семь. Сейчас всем ученикам начальной школы положено бесплатное питание, но столовая просто не может вместить такое количество детей. Подростки из малообеспеченных семей, которые тоже имеют право на бесплатное горячее питание, вынуждены получать свои порции на раздаче, отдельные столы для них не накрывают. Однако из-за огромных очередей на входе в столовую многим просто не удается попасть внутрь. Обычные перемены в школе длятся всего 10 минут, но и на единственной 20-минутной перемене столовая тоже бывает переполнена. По словам родителей, в такой ситуации оказались несколько десятков льготников из средних и старших классов.

- Наши дети остаются голодными по восемь-девять уроков! Мы жаловались классному руководителю, но никакой помощи не получили, - рассказали родители восьмиклассников. - Посоветовала быть понаглее и пробиваться, мол, кто не успел, тот опоздал. Но не будут же наши ребята расталкивать малышей! К директору тоже обращались - сказала, что это временные трудности, предложила потерпеть.

Из-за карантинных мер детям запрещено выходить из здания школы на переменах, поэтому поесть в расположенных рядом столовых или купить еду в магазинах им не удается. Родители предлагали учителям разрешать школьникам опаздывать на какой-либо урок или отпускать их на несколько минут раньше звонка, чтобы они успевали поесть в пустой столовой. Однако учителя выступили против, сославшись на то, что тогда дети не успеют освоить материал.

- С начала учебного года прошло уже три недели, а «временные трудности» так и не устранены, - прокомментировали в ОНФ то, что происходит в этой школе. - Дети вынуждены либо с боем пробиваться сквозь толпу, чтобы получить еду, либо оставаться голодными. Не будем забывать и про тех школьников, которые не являются льготниками и питаются платно. У них в такой ситуации и вовсе не остается шансов успеть купить себе обед. Мы направили обращение в департамент образования Кирова с просьбой совместно с руководством школы продумать пути решения проблемы. К примеру, можно выделить отдельные перемены только для питания детей из средних и старших классов или же, в крайнем случае, заменить для них бесплатное питание сухпайком.

Проблем нет и не было

Региональное министерство образования оперативно отреагировало на поступивший из ОНФ «сигнал». По поручению первого зампреда Дмитрия Курдюмова в школу выехали начальник департамента образования администрации города Кирова Александр Петрицкий, заместитель министра образования региона Елена Воронкина, ректор Института развития образования Кировской области Наталья Соколова, директора школ и представители родительского совета региона.

Однако тех «безобразий», о которых сообщил ОНФ, там не обнаружилось. Как сказал Александр Петрицкий, перемены для приема пищи в данном образовательном учреждении составляют от 15 до 20 минут, что соответствует установленным нормативам.

- В этом году во всех школах, в соответствии с рекомендациями по организации питания в текущей эпидемиологической обстановке, время перемен увеличено, - сообщил он. - Раньше они составляли 10 минут, сейчас для младших школьников это 20 минут, для ребят постарше - 15 минут. Сегодня мы увидели, что дети организованно приходят в столовую за накрытые столы. Есть ребята с пятого по одиннадцатый класс, которые питаются неорганизованно, они сами покупают себе еду, но при этом никаких очередей на раздаче нет. Потоки детей разведены - определено, в какую перемену какая параллель питается. Обеденный зал в этой школе составляет 300 мест, поэтому развести потоки обучающихся оказалось вполне реально.

Вторит городскому руководителю и директор школы № 25 Светлана Симакова. По ее словам, о жалобах родителей на питание она «слыхом не слыхивала».

- После 15 сентября мы провели опрос родителей, которые выразили свое отношение к организации питания, и получили только положительные отзывы, - сказала директор. - Не было ни одного обращения от родителей о том, что дети не успевают поесть за перемену. Про качество и вкус пищи отзывы тоже хорошие. Мы опрашивали и родителей школьников начального звена, и учеников пятого - одиннадцатого классов. Я сама прихожу в школу в семь утра и ухожу в шесть вечера, поэтому завтракаю и обедаю здесь. Многие наши учителя тоже питаются в школе, и мы всегда прислушиваемся и к их мнению - им тоже нравится еда.

Таким образом, эксцесс с родительскими обращениями на горячую линию ОНФ комиссия посчитала частным случаем. Более того, сам Дмитрий Курдюмов сказал, что любые проблемы чиновники от образования решают «компетентно и оперативно».

- Уже проведено несколько выездов в образовательные организации города Кирова, чтобы проверить поступающие сообщения и проконтролировать ход реализации федеральной программы по бесплатному горячему питанию, и эта работа будет продолжена и в дальнейшем, - заверил он.

Вот только в ОНФ «Вятскому краю» сообщили, что их сотрудники сейчас обзванивают тех родителей, которые обращались на горячую линию. Они хотят понять: как за такой короткий промежуток времени ситуация могла настолько сильно измениться? Волшебники, что ли, работают в органах управления областным и городским образованием?

Сергей СМОЛИН.