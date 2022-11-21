Опять искрит Искра. Люди в поселке неделю выживали без воды

Фото: gtrk-vyatka.ru

На очередной еженедельной планерке губернатор области Александр Соколов устроил «выволочку» главе Котельничского района Сергею Кудреватых за перебои в водоснабжении пос. Ленинская Искра.

- Вы знаете, что вода перестала поступать в дома в посёлке Ленинская Искра в воскресенье? - возмущался глава региона. - Я узнал об этом из соцсетей, а не от вас. Во вторник мы с вами разговаривали на эту тему, в среду к решению вопроса подключилось министерство, к вам пришла помощь, вам всё привезли, включая насос, приехали сотрудники «Водоканала», а вы бригаду отправили обратно, потому что темнеть стало. Это что такое? Как вы могли допустить такое! Делаю вам официальное замечание. Работа неудовлетворительная.

И, казалось бы, Соколов все правильно сказал, правильно сделал, что «вставил фитиля» местным чиновникам, которые «мышей не ловят». Вот только глава региона забыл, что еще летом, в июле, обещал жителям посёлка отремонтировать систему водоснабжения до зимы, чтобы пройти сезон без аварий.

Аварию устранили

О том, что в Ленинской Искре опять нет воды, стало известно 9 ноября. В сообществе «Типичный Котельнич» (социальная сеть ВКонтакте) появилась запись: «Уважаемые руководители Котельничского района! 5 дней у нас, в Ленинской Искре, нет воды, а вы даже водовозку нам не прислали! Это как надо не любить людей?! Вы хоть не позорьтесь, водовозку найдите и пришлите! Укажите время подвоза воды и места, где её встречать».

Уже 10 ноября на аварию отреагировало региональное министерство строительства, энергетики и ЖКХ. Оно направило в посёлок специалистов кировского «Водоканала». Те должны были обследовать систему водоснабжения и установить утечки на сетях. Одновременно министерство сообщило, что уже 9 ноября подача воды была (видимо, силами местных работников) восстановлена. Правда, уточнялось, напор воды слабый, и она поступает не выше первых этажей многоквартирных домов.

11 ноября сотрудники «Водоканала» заменили аварийный участок водопровода. Вода была подана. В посёлок по поручению губернатора Александра Соколова выезжал зампред регионального правительства Алексей Жердев. Он, как сообщило правительство области, «лично проконтролировал ход работ». Закрыл, так сказать, амбразуру своей грудью.

- Был момент замалчивания ситуации, я считаю, что если бы сразу обратились к нам, мы могли бы оперативнее отреагировать, - доложил Соколову о причинах произошедшего в Искре Жердев. - В итоге был заменен насос, были привлечены сотрудники городского «Водоканала», был найден прорыв с помощью оборудования, которое есть только в Кирове. Я прошелся по домам, услышал пожелания. Вопрос был закрыт полностью в пятницу вечером, вода под нормальным давлением поступает в дома.

Не трудно заметить, что в этом докладе уже назван «стрелочник», который отвечает за возникновение проблемы - глава района, который и «замолчал ситуацию». Соответственно, на него и обрушились «громы и молнии» начальства. Вот только так ли он виноват?

Обещанное… ждут

О том, что проблема с водоснабжение в Ленинской Искре существует, известно давно. Не один год. И столь же долго она не решается. А если точнее, то не решается должным образом, кардинально.

В январе этого года замерзшей водой разорвало поселковую водонапорную башню, а при ремонте труб после этой аварии насмерть завалило рабочего. «Вятский край» писал тогда об этих событиях.

Но Котельничский район и тогда, и сейчас - не исключение из неблагополучной картины с водоснабжением городов и посёлков области. Проблемы с обеспечением жителей питьевой водой отмечались и в других местах.

На тот момент правительство видело выход из сложной ситуации в создании на базе кировского «Водоканала» единого государственного оператора, полностью отвечающего за водоснабжение области. Но депутаты Заксобрания это предложение не поддержали.

А в мае произошла «рокировка» губернаторов: Игорь Васильев пост сдал, Александр Соколов пост принял. Последний в ходе знакомства с областью узнал и о проблеме с водоснабжением в пос. Ленинская Искра. О ней в июле этого года в ходе личной встречи рассказала ему местная жительница и попросила принять меры к исправлению ситуации.

- Во время поездки в Котельничский район мы с министром строительства, энергетики и ЖКХ проводили совещание по водоснабжению, - ответил женщине Соколов. - Было принято решение провести в Ленинской Искре замену сетей. Администрация района заключила контракт на капремонт артезианской скважины, область выделила около пяти миллионов рублей на восстановление магистральных сетей. Подрядчик найден, и в зиму войдем с уже отремонтированными сетями, а к 2024 году появится полностью обновленная система водоснабжения.

В сентябре в многострадальном посёлке началась долгожданная замена старых труб водопровода на участке от скважины до насосной станции. На место проведения работ выезжал зам. министра строительства, энергетики и ЖКХ, который объехал две скважины и два коптажных колодца, из которых осуществляется водоснабжение поселка. В ходе обследования, как сообщила пресс-служба правительства, было установлено, что оборудование исправно и находится в работе.

Казалось бы, на этом мучения искровцев закончились. Но жизнь такая штука - не любит она, когда выдают желаемое за действительное. Так и вышло. Ноябрь показал, чего стоят обещания главы региона и бравурные доклады его подчинённых. А потому никто сегодня не даст гарантий, что вода не исчезнет вновь из кранов жителей поселка.

Слова и дела губернатора

Решение проблемы с водоснабжением Искры - лишь один пример того, как «выполняет» свои обещания губернатор Кировской области Александр Соколов. И таких уже накопилось немало.

Например, в самом начале осени глава региона распорядился 15 сентября начать отопительный сезон в Кирове, но… КТК, которая к тому времени еще не завершила текущие ремонтные работы, выполнить распоряжение Соколова не смогла. Губернатор, конечно, «краснел и извинялся», но кому от этого было легче?

А вот еще пример. Летом этого года, будучи еще в статусе врио губернатора, Александр Соколов в своем телеграм-канале написал: «О Кировской области незаслуженно мало знают за ее пределами. Ожидается, что в этом году наш регион посетят около 350 тыс. туристов. Этого мало. К 650-летию Кирова мы должны достичь 1 млн. гостей. Поручил разработать программу по развитию туризма в Кировской области. Срок - до конца августа». Примерно то же самое он повторил тогда и на еженедельной планерке.

На дворе уже ноябрь, а о такой программе ни слуху ни духу. Зато в интервью, которое Соколов дал на днях интернет-порталу Свойкиров­ский.рф, губернатор отрекся от того, что писал и говорил ранее по этому поводу.

- Мне приписывают эту фразу (про миллион туристов к 2024 году - Ред.), но я её не говорил, - заявил он, не моргнув глазом. - Я говорил о том, что Кировская область потенциально может принимать миллион туристов в год. Но я прекрасно понимаю, что в 2024 году это сделать невозможно, если сейчас турпоток 300 тысяч. Где та волшебная палочка, которая умножает людей на три? Тем более сейчас сложная обстановка, у россиян происходит потеря мобильности, людей сейчас другое волнует. Поэтому говорить о том, что у нас кратно увеличится количество туристов в ближайшие два года, не стоит. Но потенциал для того, чтобы в Кировской области был миллион туристов в год, - есть.

Была такая фраза, которая потом стала очень популярной, из рекламы жевательной резинки: «Иногда лучше жевать, чем говорить». Найдется ли у Соколова помощник, который иногда будет подавать ему жевательную резинку?

Иван ТРОФИМОВ