Опасное соседство
ОБЩЕСТВО
Как люди тепловым сетям жить мешают
Бывает так: соберутся люди и решат во дворе в складчину детскую площадку поставить. Сделают. Добротно, красиво, удобно. И вот уже дети там играют, радуются, как вдруг приходит во двор дядя с папочкой и говорит: «Убирайте. И чтоб больше здесь ничего не было».
А еще случается так: поставит предприниматель киоск, красивый, стеклянный, с кучей разных товаров, нужных людям, откроет его, торгует - и сам рад, и люди из окрестных домов довольны: не нужно за каждой мелочью в супермаркет идти. А тут опять появляется тот же дядя с той же папочкой и говорит те же слова.
Вы скажете: «Выдумка это всё. Фантазия у автора разыгралась». И ошибётесь. Такие случаи в Кирове - не редкость. А дядя с папочкой (чаще всего) работает в «Т Плюс» или «Водоканале».
Война с детскими площадками
Какие интересные зигзаги иногда выписывает городская жизнь, просто диву даёшься. Во всех этих изменениях и поворотах не всегда даже поймёшь, где реальная забота о благе горожан, а где лишь её имитация.
Когда в «лихие 90-е» люди занимались только собственным выживанием, а дворы многоэтажек зарастали сорняками, покрывались слоями мусора, то это никого не волновало. Ни местную власть, ни тех, кто сидел выше.
Но как только жизнь начала налаживаться и у граждан появились запросы на более комфортные условия проживания не только в своей квартире, но и во дворе, в городе в целом, то сразу же появилась масса правил и ограничений, которые эти «хотелки» стремятся «обломать».
Примером тому стала необъявленная война, которую последние три года ведет компания «Т Плюс», в лице кировского филиала, против детских площадок, стоянок автотранспорта и прочих улучшений, которые создают жители Кирова в своих дворах.
Ведь, казалось бы, чем плохо, что кировские дворы в кои-то веки стали чище, ухоженнее, удобнее? Благо финансирование на них пошло не только из городской казны. И федеральный бюджет выделяет на это деньги в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», и областной подкидывает через проекты поддержки местных инициатив. Живи, планируй, твори, благоустраивай. Так нет же. Двор вроде бы общий, а чуть что - как минное поле: сюда не ходи, здесь не вздумай что-либо построить.
Целые трагедии и разборки происходят. Так, например, во дворе дома № 90-а на улице Розы Люксембург вздумали люди поставить современную и нарядную детскую площадку. Детей в доме живет много, да и в соседних их также немало. Детвора, она ведь границ не признаёт - играет там, где больше нравится.
Управляющая компания «ЖКО 1 Мая» жильцов поддержала и даже взяла на себя процесс согласования. И вот в 2019 году площадку построили.
А спустя два года пришел во двор злой дядя из «Т Плюс» и приказал её убрать. Ему директор УК Александр Самоделкин говорит: «Так вы же нам её согласовали». А ему начальник управления эксплуатации тепловых сетей кировского филиала «Т Плюс» Роман Батаков отвечает: «Убирайте всё немедленно. Площадка стоит на теплотрассе». А ещё добавляет: «Мы вам согласовывали во-о-о-от такой величины (и показывает ногтем большого пальца конец мизинца), а вы целый полигон отгрохали». Жильцы в шоке. «Управляйка» в недоумении: на демонтаж деньги нужны, а на перенос площадки в другое место - ещё больше. А где их взять?
Впрочем, здесь хотя бы жильцам и УК оставили выбор: сохранить площадку, уменьшив ее (что, собственно и было сделано), перенести в другое место или убрать совсем. В других дворах «Т Плюс» церемониться вообще не стало.
Так, в марте 2022 года Арбитражный суд Кировской области обязал управляющую компанию «Надёжно» в течение месяца вынести элементы детской площадки у дома на ул. Маклина, 45, из охранной зоны теплосетей кировского филиала «Т Плюс». А судебное решение - оно такое: выбора не оставляет.
И этот случай далеко не единичный. По информации «Т Плюс», на тот момент в судах было еще 49 аналогичных исков.
Нарушения не исчезли
Впрочем, под удар энергетиков попали не только дворовые детские площадки. Немало претензий было и к детским садам, которые (если кто-то не знает) находятся в ведении кировского муниципалитета.
В декабре 2019 года специалисты «Т плюс» выявили 20 площадок спорта и отдыха на территории детских садов и школ, которые возведены с нарушением охранных зон тепловых сетей. Все их требовалось перенести «в безопасное место». И это было только начало. Потом их количество лишь росло.
Так, в ноябре 2022 года в 23 детсадах привели свою территорию в соответствие с правилами охраны коммунальных тепловых сетей и перенесли детские площадки, веранды, игровые комплексы.
Например, в детском саду № 31 на ул. М. Гвардии, 63-а, из охранных зон были вынесены детский столик, лестница, баскетбольное кольцо, игровая машинка и песочница. А в дошкольном образовательном учреждении № 63 на ул. Чапаева, 57-в, на безопасное расстояние от теплотрасс перенесли мусорную площадку, целый игровой комплекс из столиков, лестницы, песочницы и детских домиков. И такие работы предстояло провести еще в 17 детсадах.
Городской бюджет заложил на 2022 год 12 млн. рублей на проведение всех этих мероприятий. Но никто из депутатов даже не заикнулся о том, чтобы это бремя переложить на саму «Т Плюс» путем пересмотра концессионного соглашения.
Впрочем, не только детские сооружения мешали «Т Плюс». К началу 2020 года компания имела претензии более чем к 300 парковкам и четырём киоскам. Они также находились не там, где надо.
На сегодняшний день, как сообщили в «Т Плюс», охранную зону теплосетей нарушают 154 объекта. При этом в 2022 году ликвидировано 110 нарушений, из которых 71 - добровольно, по решению суда (или по мировому соглашению) - 11, в ходе судебных заседаний (до принятия решения) - 28. В суде еще не определена судьба 41 сооружения.
Казус белли (повод для войны)
В этой войне «Т Плюс» с городскими постройками обращает на себя внимание несколько моментов.
Прежде всего нужно сказать о том, что претензии энергетиков обоснованны и базируются на существующих правовых нормах. Во всяком случае, «беспределом» их никак не назовешь.
Юридическим основанием выступают «Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей», которые утверждены приказом Минстроя РФ от 17 августа 1992 года № 197 (подготовленный в 2020 году проект положения, которое сменит эти правила, Правительством РФ пока не принят). Согласно пунктам 5 и 6 этих правил, в пределах охранных зон сетей без письменного согласия предприятий, организаций, в ведении которых находятся данные сети, нельзя: строить, проводить капремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; проводить земляные работы, планировку грунта, сажать деревья и кустарники, устраивать монументальные клумбы. Также запрещено: производить погрузочно-разгрузочные работы, работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды, переходы через трубопроводы теплосетей, устанавливать спортивные, игровые площадки, стоянки всех видов машин и механизмов и т. д.
Вот только нетрудно убедиться в том, что документу уже 30 лет, а активные действия «Т Плюс» начало совсем недавно. И тут обращает на себя внимание совпадение даты начала борьбы кампании с «неправильными» детскими площадками и передачи тепловых сетей Кирова ей в концессию.
В связи с этим так и вертится на языке вопрос: а что мешало АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК, входит в холдинг «Т Плюс») ранее на протяжении тридцати лет соблюдать установленные правила, следить, чтобы в охранной зоне не появлялись разного рода постройки, не давать разрешения возводить их там, где не положено? Муниципальные тепловые сети уже давно находятся в аренде у КТК, чего ждали?
И здесь напрашивается несколько предположений. Концессионное соглашение усилило монополию «Т Плюс» в части теплоснабжения и значительно снизило влияние городской администрации на деятельность концессионера. А всякая бесконтрольность часто порождает коррупцию. Где-то можно принципиально следить за нарушениями, а где-то и закрыть на них глаза.
Впрочем, возможно и другое объяснение. В 2019 году в Пензе обвалился грунт на проезжей части, туда упала Lada Largus, погибли двое мужчин. Дело было взято на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета РФ. После этого и начались массовые проверки нарушения защитных зон тепловых сетей по всей стране. И у нас, в Кирове, эту кампанию подхватили, да так до сих пор и не закончили.
Вот только ЧП, связанные с тепловыми сетями, случались и раньше (в Барнауле, например, в 2016 году, или в Сургуте - в 2013-м), но по их поводу никаких кампаний не возникло.
В общем, что реально стоит за активностью «Т Плюс», объяснить непросто.
От трагедии до анекдота
В конце прошлого года в Общественной палате Кировской области уже заслушивали директора кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергея Береснева по вопросам трассировки теплосетей и предотвращения нарушений их охранной зоны. И тогда общественники обратили внимание руководителя компании на тот факт, что город буквально пронизан различными подземными коммуникациями (не только тепловыми сетями). Поэтому найти место, которое не нарушало бы какую-либо охранную зону, крайне сложно. Они посоветовали «Т Плюс» относиться с пониманием к мнению горожан.
Впрочем, иногда люди сами находят выход из имеющихся ограничений и ответ на предъявленные претензии. И они бывают остроумны, и даже где-то анекдотичны.
Так, в доме на улице Свободы решением суда было предписано убрать один из шлагбаумов на въезде во двор из-за его расположения над сетями водоснабжения и водоотведения. В суде истцы делали упор на то, что этот шлагбаум является техническим сооружением и в таком своем качестве подлежит демонтажу. И жильцы решение суда выполнили. Вот только на месте снесенного шлагбаума появилась бетонная плита, которая «никаким сооружением не является», с ехидной улыбкой говорят жильцы этого дома.
Сергей СМОЛИН.
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