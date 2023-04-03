Опасное соседство

Как люди тепловым сетям жить мешают

Бывает так: соберутся люди и решат во дворе в складчину детскую площадку поставить. Сделают. Добротно, красиво, удобно. И вот уже дети там играют, радуются, как вдруг приходит во двор дядя с папочкой и говорит: «Убирайте. И чтоб больше здесь ничего не было».

А еще случается так: поставит предприниматель киоск, красивый, стеклянный, с кучей разных товаров, нужных людям, откроет его, торгует - и сам рад, и люди из окрестных домов довольны: не нужно за каждой мелочью в супермаркет идти. А тут опять появляется тот же дядя с той же папочкой и говорит те же слова.

Вы скажете: «Выдумка это всё. Фантазия у автора ра­зыгралась». И ошибётесь. Такие случаи в Кирове - не редкость. А дядя с папочкой (чаще всего) работает в «Т Плюс» или «Водоканале».

Война с детскими площадками

Какие интересные зигзаги иногда выписывает городская жизнь, просто диву даёшься. Во всех этих изменениях и поворотах не всегда даже поймёшь, где реальная забота о благе горожан, а где лишь её имитация.

Когда в «лихие 90-е» люди занимались только собственным выживанием, а дворы многоэтажек зарастали сорняками, покрывались слоями мусора, то это никого не волновало. Ни местную власть, ни тех, кто сидел выше.

Но как только жизнь начала налаживаться и у граждан появились запросы на более комфортные условия проживания не только в своей квартире, но и во дворе, в городе в целом, то сразу же появилась масса правил и ограничений, которые эти «хотелки» стремятся «обломать».

Примером тому стала необъявленная война, которую последние три года ведет компания «Т Плюс», в лице кировского филиала, против детских площадок, стоянок автотранспорта и прочих улучшений, которые создают жители Кирова в своих дворах.

Ведь, казалось бы, чем плохо, что кировские дворы в кои-то веки стали чище, ухоженнее, удобнее? Благо финансирование на них пошло не только из городской казны. И федеральный бюджет выделяет на это деньги в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», и областной подкидывает через проекты поддержки местных инициатив. Живи, планируй, твори, благоустраивай. Так нет же. Двор вроде бы общий, а чуть что - как минное поле: сюда не ходи, здесь не вздумай что-либо построить.

Целые трагедии и разборки происходят. Так, например, во дворе дома № 90-а на улице Розы Люксембург вздумали люди поставить современную и нарядную детскую площадку. Детей в доме живет много, да и в соседних их также немало. Детвора, она ведь границ не признаёт - играет там, где больше нравится.

Управляющая компания «ЖКО 1 Мая» жильцов поддержала и даже взяла на себя процесс согласования. И вот в 2019 году площадку построили.

А спустя два года пришел во двор злой дядя из «Т Плюс» и приказал её убрать. Ему директор УК Александр Самоделкин говорит: «Так вы же нам её согласовали». А ему начальник управления эксплуатации тепловых сетей кировского филиала «Т Плюс» Роман Батаков отвечает: «Убирайте всё немедленно. Площадка стоит на теплотрассе». А ещё добавляет: «Мы вам согласовывали во-о-о-от такой величины (и показывает ногтем большого пальца конец мизинца), а вы целый полигон отгрохали». Жильцы в шоке. «Управляйка» в недоумении: на демонтаж деньги нужны, а на перенос площадки в другое место - ещё больше. А где их взять?

Впрочем, здесь хотя бы жильцам и УК оставили выбор: сохранить площадку, уменьшив ее (что, собственно и было сделано), перенести в другое место или убрать совсем. В других дворах «Т Плюс» церемониться вообще не стало.

Так, в марте 2022 года Арбитражный суд Кировской области обязал управляющую компанию «Надёжно» в течение месяца вынести элементы детской площадки у дома на ул. Маклина, 45, из охранной зоны теплосетей кировского филиала «Т Плюс». А судебное решение - оно такое: выбора не оставляет.

И этот случай далеко не единичный. По информации «Т Плюс», на тот момент в судах было еще 49 аналогичных исков.

Нарушения не исчезли

Впрочем, под удар энергетиков попали не только дворовые детские площадки. Немало претензий было и к детским садам, которые (если кто-то не знает) находятся в ведении кировского муниципалитета.

В декабре 2019 года специа­листы «Т плюс» выявили 20 площадок спорта и отдыха на территории детских садов и школ, которые возведены с нарушением охранных зон тепловых сетей. Все их требовалось перенести «в безопасное место». И это было только начало. Потом их количество лишь росло.

Так, в ноябре 2022 года в 23 детсадах привели свою территорию в соответствие с правилами охраны коммунальных тепловых сетей и перенесли детские площадки, веранды, игровые комплексы.

Например, в детском саду № 31 на ул. М. Гвардии, 63-а, из охранных зон были вынесены детский столик, лестница, баскетбольное кольцо, игровая машинка и песочница. А в дошкольном образовательном учреждении № 63 на ул. Чапаева, 57-в, на безопасное расстояние от теплотрасс перенесли мусорную площадку, целый игровой комплекс из столиков, лестницы, песочницы и детских домиков. И такие работы предстояло провести еще в 17 детсадах.

Городской бюджет заложил на 2022 год 12 млн. рублей на проведение всех этих мероприятий. Но никто из депутатов даже не заикнулся о том, чтобы это бремя переложить на саму «Т Плюс» путем пересмотра концессионного соглашения.

Впрочем, не только детские сооружения мешали «Т Плюс». К началу 2020 года компания имела претензии более чем к 300 парковкам и четырём киоскам. Они также находились не там, где надо.

На сегодняшний день, как сообщили в «Т Плюс», охранную зону теплосетей нарушают 154 объекта. При этом в 2022 году ликвидировано 110 нарушений, из которых 71 - добровольно, по решению суда (или по мировому соглашению) - 11, в ходе судебных заседаний (до принятия решения) - 28. В суде еще не определена судьба 41 сооружения.

Казус белли (повод для войны)

В этой войне «Т Плюс» с городскими постройками обращает на себя внимание несколько моментов.

Прежде всего нужно сказать о том, что претензии энергетиков обоснованны и базируются на существующих правовых нормах. Во всяком случае, «беспределом» их никак не назовешь.

Юридическим основанием выступают «Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей», которые утвер­ждены приказом Минстроя РФ от 17 августа 1992 года № 197 (подготовленный в 2020 году проект положения, которое сменит эти правила, Правительством РФ пока не принят). Согласно пунктам 5 и 6 этих правил, в пределах охран­ных зон сетей без письменного согласия предприятий, организаций, в ведении которых находятся данные сети, нельзя: строить, проводить капремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; проводить земляные работы, планировку грунта, сажать деревья и кустарники, устраивать монументальные клумбы. Также запрещено: производить погрузочно-разгрузочные работы, работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды, переходы через трубопроводы теплосетей, устанавливать спортивные, игровые площадки, стоянки всех видов машин и механизмов и т. д.

Вот только нетрудно убедиться в том, что документу уже 30 лет, а активные действия «Т Плюс» начало совсем недавно. И тут обращает на себя внимание совпадение даты начала борьбы кампании с «неправильными» детскими площадками и передачи тепловых сетей Кирова ей в концессию.

В связи с этим так и вертится на языке вопрос: а что мешало АО «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК, входит в холдинг «Т Плюс») ранее на протяжении тридцати лет соблюдать установленные правила, следить, чтобы в охранной зоне не появлялись разного рода постройки, не давать разрешения возводить их там, где не положено? Муниципальные тепловые сети уже давно находятся в аренде у КТК, чего ждали?

И здесь напрашивается несколько предположений. Концессионное соглашение усилило монополию «Т Плюс» в части теплоснабжения и значительно снизило влияние городской администрации на деятельность концессионера. А всякая бесконтрольность часто порождает коррупцию. Где-то можно принципиально следить за нарушениями, а где-то и закрыть на них глаза.

Впрочем, возможно и другое объяснение. В 2019 году в Пензе обвалился грунт на проезжей части, туда упала Lada Largus, погибли двое мужчин. Дело было взято на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета РФ. После этого и начались массовые проверки нарушения защитных зон тепловых сетей по всей стране. И у нас, в Кирове, эту кампанию подхватили, да так до сих пор и не закончили.

Вот только ЧП, связанные с тепловыми сетями, случались и раньше (в Барнауле, например, в 2016 году, или в Сургуте - в 2013-м), но по их поводу никаких кампаний не возникло.

В общем, что реально стоит за активностью «Т Плюс», объяснить непросто.

От трагедии до анекдота

В конце прошлого года в Общественной палате Кировской области уже заслушивали директора кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергея Береснева по вопросам трассировки теплосетей и предотвращения нарушений их охранной зоны. И тогда общественники обратили внимание руководителя компании на тот факт, что город буквально пронизан различными подземными коммуникациями (не только тепловыми сетями). Поэтому найти место, которое не нарушало бы какую-либо охранную зону, крайне сложно. Они посоветовали «Т Плюс» относиться с пониманием к мнению горожан.

Впрочем, иногда люди сами находят выход из имеющихся ограничений и ответ на предъявленные претензии. И они бывают остроумны, и даже где-то анекдотичны.

Так, в доме на улице Свободы решением суда было предписано убрать один из шлагбаумов на въезде во двор из-за его расположения над сетями водоснабжения и водоотведения. В суде истцы делали упор на то, что этот шлагбаум является техническим сооружением и в таком своем качестве подлежит демонтажу. И жильцы решение суда выполнили. Вот только на месте снесенного шлагбаума появилась бетонная плита, которая «никаким сооружением не является», с ехидной улыбкой говорят жильцы этого дома.

Сергей СМОЛИН.