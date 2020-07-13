Они ковали Победу. Достоин ли Киров звания Города трудовой доблести?

В день проведения исторического парада в Москве на Красной площади в нашем городе, тоже на главном плацу, стартовала патриотическая акция «Город, ковавший Победу». Она дала официальный старт началу сбора подписей за присвоение областному центру права носить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Первым свою подпись поставил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Новый статус учрежден по инициативе президента России. Он присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Пока материал готовился к печати, стало известно, что указом президента первыми звания «Город трудовой доблести» уже удостоились 20 городов нашей страны. Киров не вошел в этот список. Однако основной масштабный сбор подписей за присвоение данного звания столице региона пройдет в сентябре. Только после проведения этой необходимой процедуры соответствующую заявку направят в Российский организационный комитет «Победа».

Также согласно закону к ходатайству необходимо приложить экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести».

Губернатор области подчеркнул, что организационную работу постараются провести как можно быстрее, чтобы претендовать на присвоение звания в 2021 году или к 650-летнему юбилею города.

Сейчас важно услышать мнение горожан, ветеранов, трудовых коллективов, подкрепить заявку в федеральный комитет подписями кировчан.

Кстати, в 2012 году наш областной центр уже получил звание регионального значения «Город трудовой славы». Тогда в ходе развернутой общественной кампании за эту инициативу поставили свои подписи более 100 тысяч жителей г. Кирова. Законодательное собрание приняло закон, а на параде Победы знамя - символ звания - передали главе города.

Позже такие же статусы получили города Кировской области - Кирс, Орлов, Вятские Поляны, Омутнинск, Котельнич.

Больше городу чести!

Вот мнения кировчан о том, почему нашему городу необходимо присвоить почетное звание федерального значения «Город трудовой доблести».

Александр ГАЛИЦКИХ, председатель Кировского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

- Я был на мероприятии, когда на Театральной площади проходила патриотическая акция «Город, ковавший Победу». Киров, действительно, ее КОВАЛ! В свое время областной центр уже получил звание «Город трудовой славы». Тогда ездили в Москву, возили документы. Нам говорили: это ваше право, ведь звание-то имеет региональный характер. Но тем не менее мы его получили. А теперь - титул федеральный, и это дорогого стоит! Город давно заслужил такую честь за самоотверженный труд, огромный вклад в дело Великой Победы!

Звание «Город трудовой доблести» придаст нашему любимому городу еще больше уважения, авторитета. Поддерживаю!

Валентина ИВАНОВА, председатель Кировского областного отделения Российского детского фонда:

- Тут и спрашивать не надо: наш город давно должен звучать и на федеральном уровне! Когда-то я работала экскурсоводом, знала людей, кто трудился в годы Великой Отечественной на оборонных заводах, на фабриках шил полушубки для бойцов, трудился не покладая рук в сельском хозяйстве.

Я знала о жизни тружеников тыла, рассказывала, как они в 9, 10, 12 лет, заменяя взрослых, ушедших на фронт, вставали к станкам. Трудились по 16 - 18 часов. А ведь это были дети! Они выпускали снаряды, спали порой прямо в цехах, чтобы выполнить план. «Всё для фронта! Всё для Победы!» И выстояли, выжили! Честь им и хвала и низкий-низкий поклон!

А сколько в годы войны наш город спас эвакуированных из Ленинграда детей? Люди делились последним куском хлеба, чтобы малыши из легендарного города на Неве не нуждались. Для семей эвакуированных кировчане отдавали свои квартиры, сами ютились где придется. Это тоже доблесть человеческая!

А потому Киров заслужил присвоение почетного звания!

Виктор СУНЦОВ, председатель профсоюзного комитета завода «Сельмаш»:

- Инициативу, безусловно, поддерживаю! Тем более что наш завод тоже воевал, только в тылу. Достаточно вспомнить его историю. Проектирование строительства завода № 324, или почтового ящика № 423, началось в 1939 году. Идея принадлежала Наркомату боеприпасов СССР. Завод был задуман как оборонный и отнесен к типу металлообрабатывающих. Выпускать планировалось бронебойные и полубронебойные снаряды, фугасные гранаты для пушек, бетонобойные снаряды и даже авиационные бомбы.

Точкой отсчета своей истории коллектив завода «Сельмаш» определил год ввода в эксплуатацию предприятия, а точнее, 23 июня 1943 года, когда был отправлен первый вагон с готовой продукцией - корпусами осколочно-фугасных гранат.

С тех пор завод если и менял свой профиль, то частично. И связано это с теми обстоятельствами, которые происходили в стране и мире.

После окончания войны завод получил задание организовать производство сельскохозяйственной

техники, запасных частей к ней и других видов гражданской продукции.

Тружеников тыла сейчас осталось немного. Мы их не забываем: собираем в День Победы, в День пожилых людей, не оставляем без внимания и в другие праздники. Они заслужили внимание, почет.

Недавно я подумал: почему же нашему заводу не присвоили ни одной награды - ни боевой, ни трудовой? Возможно, время было такое: главное - энтузиазм, а потом - радость от Победы. Хотели мира во всем мире. Или просто не дошла разнарядка «свыше» (были же такие правила в советское время). А может, люди у нас просто скромные - мол, зачем писать какие-то бумаги, мы свое дело выполнили достойно…

Мне кажется, историческую несправедливость исправить никогда не поздно. Теперь же, когда идет сбор подписей в поддержку звания «Город трудовой доблести», необходимо подумать: будут ли у завода заслуженные в годы войны награды? У других предприятий оборонного комплекса они, как известно, есть...

Подготовил А. ВЯТКИН.

Всё для фронта!

Вклад Кировской области в Победу трудно переоценить. Валовый объем продукции машиностроения за четыре военных года увеличился более чем в шесть раз. Предприятия Кирова выпустили свыше четырех тысяч танков, около двух тысяч «катюш», кроме того, три миллиона снарядов, пять миллионов бомб и авиаснарядов, двадцать миллионов гранат, двести кораблей, две тысячи аэросаней и много другой необходимой фронту продукции.

В годы Великой Отечественной войны город был тыловым. С первых её месяцев промышленность Кирова начала выпускать военную продукцию. Предприятия кожевенно-обувной и меховой отраслей давали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы.

В военное время в Кировскую область эвакуировали оборудование 117 заводов, фабрик и других промышленных предприятий. «Кузница оружия и боеприпасов» - так называли в годы Великой Отечественной наш город. Масштабная эвакуация в Киров крупных заводов превратила его в мощный промышленный центр. В годы войны объем производства вырос в три раза. Началось массовое изготовление оружия, военной техники и боеприпасов.

Так, на базе завода имени 1 Мая стартовало производство легендарных танков Т-60 и знаменитых «катюш». На заводе № 2 «Физприбор» создавались оптические приборы для артиллерии, на 41-м заводе, ныне это Вятский фанерный комбинат, - аэросани и торпедные катера. Кировский шинный завод делал «обувь» для военной техники, а завод имени Лепсе выпускал электрооборудование для бомбардировщиков Ту-2.

Кроме того, в годы войны Киров был одним из крупнейших центров военной медицины, принимавшим огромные потоки раненых бойцов.

Также Киров стал вторым домом для сотен тысяч эвакуированных, в том числе для детей блокадного Ленинграда. Только в 1941 году к нам прибыло более 200 детских интернатов, в которых было почти 23 тысячи воспитанников.

В сентябре 2016 года в сквере на углу ул. Карла Маркса и Профсоюзной открыли памятник «Кировчанам - труженикам тыла», выполненный в бронзе: мальчик, передающий из своих рук пистолет-пулемёт Шпагина.

Автор проекта, художник-скульптор Мария Галас, обратившись к участникам церемонии, тогда сказала: «В своей работе я хотела выразить дух того времени, самоотверженного труда стариков, женщин и детей, которые поднимали нашу промышленность, перевыполняли планы, чтобы мы с вами могли радоваться свободе и видеть мирное небо над головой. Надеюсь, моя работа будет напоминать вам о героизме ваших предков и украшать собой ваш старинный город...»