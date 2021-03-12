«Он же памятник!» Ваше мнение!

В этом году исполняется 55 лет со дня появления в Кирове одного из самых известных и знаковых памятников города — монумента Сергею Кирову на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского. Монумент стал визитной карточкой областного центра и даже оброс народными загадками и шутками.

История появления этого памятника удивительна и полна самых разных, зачастую, казалось бы, малосвязанных между собой событий. Например, изначально памятник должен был стоять вообще в другом месте, но в результате сложных процессов оказался там, где мы привыкли его видеть.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Где изначально планировали установить памятник Кирову, который сейчас стоит на Октябрьском проспекте?

- На набережной Грина

- Возле драмтеатра

- У филармонии

- Где он и стоит, у ЦУМа

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: vmnews.ru

По поручению губернатора Кировской области Госжилинспекция региона составила рейтинг управляющих компаний Кирова. Расчет рейтинга происходил по следующим показателям: количество поступивших обращений граждан по фактам неудовлетворительной работы; введение в отношение УК процедуры внешнего наблюдения, либо признание управляющей организации банкротом.

Максимальная оценка эффективности составила 5 баллов, минимальная — 1 балл. В числе лучших УК находится 18 управляющих организаций, 10 УК получили минимальную оценку — 1 балл. Четыре балла получили 30 «управляек», 3 балла — 23 УК и 12 УК — по два балла.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы оцениваете работу вашей управляющей компании?

- удовлетворительно – 19 голосов (38,8%)

- неудовлетворительно – 25 голосов (51,0 %)

- я живу в частном доме – 5 голосов (10,2%)

Статью «Достучаться до УК» читайте в субботнем номере «Вятского края».