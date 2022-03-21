Омбудсмен Галина Буркова: «Помощь людям греет сердце»

Сегодня в гостях у «Вятского края» уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Игоревна Буркова. Вот что она рассказала об особенностях работы своего аппарата в 2021 году.

- Прошлый год для нас был очень напряженным. Всего к нам поступило 1472 обращения. Остановлюсь на самых важных из них. Так, 111 обращений было по вопросам реализации права на социальное обеспечение и получение социальных услуг, в том числе инвалидами. В 2021 году пандемия пошла на спад, и мы стали чаще проводить выездные приёмы. Так, мы посещали инвалидов-колясочников на дому. Смотрели, есть ли у них возможность выходить на прогулку. Бывает, что инвалиды живут и на четвертом, и на пятом этажах, а приспособлений для них в подъезде никаких.

«Точка кипения»

- В Кирово-Чепецке мы увидели, что для одного инвалида сделали дополнительный вход в квартиру через лоджию (живет на первом этаже). Он написал заявку в администрацию, на его просьбу откликнулись: нашлись и спонсоры, и из бюджета добавили. Сейчас он на машине подъезжает к дому, пересаживается на коляску и по специальному въезду оказывается сначала на лоджии, а затем и в квартире.

К сожалению, не всегда идут навстречу просьбам маломобильных групп населения. В том же Кирово-Чепецке в одном из многоквартирных домов проживают сразу два инвалида. Во время общего собрания жильцы отказались от предложения устроить для них спе­циальные приспособления в подъездах из-за неудобств: вдруг ребенок спот­кнется, да и мебель помешают переносить. Поинтересовалась в семье инвалидов: как же на прогулку они сейчас выходят? «На себе таскаем», - ответили родственники одного, а другой вообще дома сидит. Ситуации разные, ищем вместе с ними, как решить проблему.

Часто у инвалидов возникают сложности при вызове врача, особенно это обострилось в период пандемии. Никак не могут дозвониться, или их «кормят завтраками». Посетив такого больного, я тотчас еду к главврачу - реагируют сразу. Иногда достаточно просто по душам поговорить. Нам ведь не поссорить надо людей и власть. Бывает, что мы принимаем жалобы на органы власти разного уровня. К нам люди идут только после того, как попытались решить свою проблему в такой-то инстанции и им там отказали. Чтобы обжаловать решение, которое легло в основу отказа. Бывает, что отказали справедливо: по закону не положено. И ищешь тогда пути решения на личных договоренностях, через «пожалуйста». Просим помочь конкретному человеку, который не может ждать, когда что-то изменится в законе. Что называется, «точка кипения», наступил предел. И мы стараемся каким-то способом найти выход из положения. Наша главная задача - не поссорить людей и власть, а урегулировать конфликт.

С уважением к человеку

- У меня был на приёме один человек, который пришёл с обидой, раздражением, ругая власть от местной до президента. «Да мне положено...» Начали разбираться. Когда начинаешь объяснять, что вот тут вы уже реализовали свое право, по закону вам правильно отказали. Разъяснишь ему всё то же самое, что и чиновник, но другими, понятными словами и с уважением к человеку, и даже с сочувствием, что на сегодня его проблема вряд ли решаема, но это не значит, что она никогда не решится. И человек уже уходит с ощущением, что с ним поступили пусть не по справедливости, но хотя бы по закону. И это очень важно, чтобы не назревала социальная напряженность между людьми и органами власти.

Одна из острых тем прошлого года - доступ к коммунальным ресурсам, особенно к питьевой воде. Столько обращений было из районов по этому поводу.

- Необычное лето было, засуха.

- Да, люди жаловались, что колодцы пересохли, колонки вышли из строя.

В Котельничском районе жители за три километра ездили за водой. Техническая вода была такого желтого цвета, что даже для стирки не годилась. Водонапорные башни, насосные выходили из строя, но подвоз-то воды населению местные власти обязаны были организовать. Приезжаем, разбираемся. Жители жалуются, а глава поселка говорит, что за подвоз воды надо платить, в местном бюджете нет денег, а люди - не хотят.

- Муниципалитет не может наскре­сти эти копейки?

- Нет. Главе надо идти на поклон к предпринимателям, а к ним и так по каждому поводу приходится обращаться. А расходование бюджета строго расписано по статьям, и попробуй израсходуй на что-то другое, сразу прокуратура вмешается. Поэтому, когда я выступала с докладом, попросила и губернатора, и депутатов преду­смотреть выделение дополнительных субсидий муниципалитетам на случай чрезвычайных ситуаций.

Кстати, я не отделяю мас­штабные вопросы от «мелких». Равнодушия к проблемам конкретного человека не должно быть. Вопросы расселения аварийного жилищного фонда находятся под особым вниманием нашего аппарата. В прошлом году нам удалось помочь с жильём группе людей. Вы знаете, просто плясать хотелось от радости. На приём ко мне пришло восемь семей из Нововятского района. Они ждали лет 12 переселения из дома, признанного аварийным. За это время кто-то из соседей съехал, купив себе жильё, а оставшиеся расширяли свою площадь, но в бюро технической документации не оформляли. И в результате получилось, что, по документам, они проживают в коммунальной квартире, а по факту - в однокомнатной квартире с кухней и отдельным входом. И вот подошел срок расселения, жильцов пригласили за ордерами. А у них за 12 лет и дети народились, а им предлагают по комнате в коммуналке! Они пришли ко мне за помощью. Что делать? А всё по закону, по количеству квадратных метров. Занимаешь ты 28 квадратов - столько и получай, независимо от того, сколько людей на них проживает. На руках у них решение суда. Не по справедливости, но по закону. Поохали, поахали. С юристом посоветовались, оставалась маленькая надежда. В законе сказано, что если у администрации есть ресурсы, то она имеет право выделить квартиру большей площади. И так совпало, что это был конец года. Мы написали ходатайство и отправили без всякой надежды. И вдруг звонит женщина из этого дома и говорит, что их вновь пригласили за ордером на… двухкомнатную студию! «Мы сначала решили, - говорит, - что это розыгрыш, шутка. Когда же прочитала документ, у меня просто слёзы ручьем. Куда подпись ставить, не вижу». А у меня до сих пор мурашки, как узнала об этом. Такая неожиданная радость!

Вот что такое мои полномочия? У меня нет права кого-либо наказать, нет финансовых возможностей помочь человеку. Я только могу просить, только вникнуть в ситуацию. Поиск варианта, как всё же помочь человеку, - наша задача. Кому-то пенсию надо было пересмотреть, детям-сиротам помогли встать на очередь на получение жилья. Да всё и не перечислишь. Политические вы­ступления - тоже наша тема. Акции протеста в поддержку политзаключённых, выборы. Бывает, что кандидаты жалуются или доступ на избирательные участки для инвалидов не обеспечен. Ну и, конечно, ситуация с QR-кодами очень острая была. Были жалобы, что человек с медицинскими противопоказаниями к вакцинации не мог попасть в то или иное учреждение.

Мы выделяем системные вопросы, и для того чтобы решить их не для одного человека, нужно вносить изменения в какой-либо правовой акт издаваемый правительством области или законодательным собранием. И мы выходим с законодательными инициативами.

Вместе с правозащитниками

- Судя по статистике, в прошлом году из 1472 обращений 474 пришло из исправительных колоний.

- Да, 47 раз я выезжала туда на проверку. Обычно смотрим санитарные и бытовые условия, как питание организовано. Беседуем с заключёнными, ведём приём.

- В ИК-6 вместе с московскими правозащитниками ездили?

- Вот мы (показывает фото) в этой колонии ведём совместный приём с членами совета по правам человека Бабушкиным, Евой Меркачевой и Кулепиным. Дело в том, что в том году в сети появились видеоролики о пытках в колониях Саратовской области и это взбудоражило заключённых и в других областях, а те, кто уже вышел на свободу, стали выкладывать свои видеоролики. Один из них принадлежал бывшему заключённому ИК-6. Стали поступать жалобы от родственников осуждённых, в том числе и в совет по правам человека. Члены его побывали у нас в СИЗО-1 и СИЗО-2, в кирово-чепецкой ИК-11. По тем учреждениям ничего особенного не было выявлено, типичные замечания: у кого-то матрац не той толщины, чье-то письмо вовремя не отправили… Для нас, может быть, мелочи, а для них - очень существенные во­просы. Поэтому каждое обращение обязательно рассматривалось и давался ответ. К примеру, по организации медицинской помощи было нарекание - на следующей же день я проверила, пришел ли врач к больному.

Во время приёма в ИК-6 мы сначала осмотрели помещение, медсанчасть. Претензий не было. Правозащитники проверили журнал травм и пригласили на приём всех, кто там был записан: двух человек и дополнительно ещё 16 осуждённых, по выбору членов СПЧ. И только двое в моем присутствии пожаловались на жестокое обращение. Один - на сокамерников, которые его избили за то, что не заправил постель. А другой рассказал, что жестокие меры со стороны сотрудников применялись к нему в… 2014 году. Большинство говорили, что никаких претензий нет. А один, сменивший 26 колоний, даже заметил, что лучше колонии не видел. (Начальник и сотрудники при разговоре не присутствовали.) Кстати, двое из заключённых изъявили желание побеседовать наедине. Разговор их с журналисткой Евой Меркачевой я не слышала. Поэтому прокомментировать ее публикацию о том, что они ей рассказали, не могу.

По каждому факту, выявленному во время приёма, мы написали запрос в прокуратуру. Мне пришёл ответ, что было допрошено 150 человек осуждённых и никто не подтвердил факты жестокого обращения со стороны начальника колонии и сотрудников.

Это очень большая и важная часть нашей работы. Обычные граждане найдут, куда обратиться, а у заключённых - три пути для жалоб: прокуратура, УФСИН и уполномоченный по правам человека. К силовым ведомствам они относятся с недоверием и предпочитают писать нам. По одному обращению как-то выехала, спрашиваю осуждённого, в чём дело. Молчит, а глазами как будто просит меня о чём-то, но фактов не называет, а значит, и у меня нет оснований для вмешательства.

И очень важны вопросы ресоциализации заключённых.В 2021 году вышли на свободу и остались в Кировской области 2300 осуждённых. У многих ни работы, ни жилья, им нужно помочь в адаптации. В этом плане у меня было предложение по созданию специализированных учреждений для освободившихся. А то некоторые говорят, что легче совершить какой-то проступок, чтобы снова угодить под крышу СИЗО. Еще один выход - организация исправительных цен­тров. Один из них открылся недавно на предприятии «Вахруши-Юфть». Это перевод на более легкий вид наказания, при котором можно работать и зарабатывать на жизнь.

- Галина Игоревна, как у вас хватает сил, нервов, сердца для такой работы, ведь вы же не для галочки всё это делаете?

- Может быть, мне повезло, что меня выбрали на эту должность. Я благодарна судьбе, что могу помогать людям, конечно с помощью сотрудников аппарата, юристов, которые работают вме­сте со мной.

Вера Ануфриева.

Фото автора.