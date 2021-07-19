Одномандатники готовятся к схватке на выборах в Заксобрание Кировской области

Выборная кампания-2021 набирает обороты. Важной ее составляющей стало выдвижение всеми парламентскими (и не только) партиями кандидатов в депутаты Законодательного собрания Кировской области по одномандатным округам. А их, напомним, в области 27, из коих девять приходится на областной центр.

Медицинский десант

В отличие от списочников, у которых место, как водится, в обязательном порядке достается первым номерам, а прочим - по «остаточному принципу», у одномандатников больше шансов пройти в областной парламент. Особенно у тех, кто имеет на местах финансовый и административный ресурсы. Но и конкуренция там выше. В районах люди чаще смотрят на то, что за человек идет от них в депутаты, чем на то, какую политическую силу (или идею) он представляет.

Поэтому «заруба», как выражается современная молодежь, в одномандатных округах предстоит серьезная. И главными среди них традиционно будут кировские.

Очень сильная команда по кировским округам у «Единой России». И это можно сказать без всякого сарказма. Так, по № 19 от «ЕР» идет главврач нововятской больницы и пока еще региональный депутат Ирина Морозова, по № 20 - еще один главврач, на этот раз - коминтерновской больницы, - Согомон Аракелян, по № 21 - опять же врач Никита Соломенников, по № 22 - руководитель фирмы «Маяковская» и активный деятель ОНФ Дмитрий Сергеев, по № 23 - главврач областной больницы Вадим Ральников, по № 24 - еще один медик, главврач детской областной больницы Наталья Муратова, по № 25 - нынешний зампред Заксобрания Герман Гончаров, по № 26 - директор санатория «Митино» Елена Копосова и, наконец, по № 27 - заместитель генерального директора по социальным вопросам агрохолдинга «Дороничи» Александр Михайлов.

Из всей этой команды «слабым звеном», и то лишь относительно, можно назвать Никиту Соломенникова, в силу его молодого возраста, и Елену Копосову. Они хоть и выиграли праймериз, но это новые и нераскрученные фигуры.

В целом же состав сильный. Но даже преобладание в нем медработников (что естественно в условиях пандемии, когда о них говорят только в самых комплиментарных выражениях) не должно никого обманывать. Главврачи - это не только врачи, но и администраторы, топ-менеджеры от здравоохранения. А потому за их плечами не только шлейф благодарностей от вылеченных пациентов, но и мощный административный ресурс. Что уж тогда говорить о владельце строительной фирмы Дмитрии Сергееве или заместителе самого богатого регионального депутата Константина Гозмана - Александре Михайлове?

Тот, кто сумеет переиграть каждого из этих депутатов, заслуживает памятного бюста на своей малой родине. Впрочем, оппозиционные партии не теряют надежды на победу.

В меру возможностей

В местном отделении ЛДПР также определились с теми, кто будет представлять эту партию по кировским одномандатным округам. Хотя, честно говоря, их выдвиженцы смотрятся менее узнаваемо. Так, например, кому известен предприниматель Сергей Целищев? Судя по его странице в соцсети «ВКонтакте», только узкому кругу спортсменов, которым он помог. А ведь его выставили в противовес Ирине Морозовой, которую в Нововятске не знает только самый крайний социопат.

Или другой пример - опять же предприниматель Евгений Полушин, которого противопоставили представителю «Дороничей» Александру Михайлову. Где крупнейший в области холдинг и где какое-то ИП? Их обороты просто несравнимы. Да и людей, работающих на Гозмана, в разы больше.

Нужно сказать, что жириновцы и сами знают и понимают, где у них слабые места. Поэтому когда они на своем сайте публиковали отчет о прошедшей конференции по утверждению предвыборных списков, то указали только «знаковые» фигуры собственных выдвиженцев. А они реально есть.

Так, руководитель АТП Денис Пырлог способен «по-взрослому» потягаться с идущим по тому же округу единороссом Германом Гончаровым. При грамотной организации предвыборной агитации элдэпээровцы могли бы напомнить нынешнему зампреду Заксобрания, например, скандал с установкой памятника «знаменосцу Победы» Григорию Булатову.

Другой сторонник Жириновского - кировский городской депутат Денис Ерохин также свое место в гордуме зря не протирал. Его позиция по отдельным знаковым для Кирова вопросам находила немало сторонников. Да и пиар свой в борьбе за место в региональном парламенте он начал вполне грамотно - с выступления на радио «Эхо Москвы» в Кирове». Кроме того, как утверждают некоторые источники, с недавнего времени Ерохин активно сотрудничает со скандально известной местной журналисткой Овчинниковой, благодаря нескольким публикациям которой его и заметили. И если он не снизит свою активность, то вполне может одолеть в 20-м округе Согомона Аракеляна, которому на активный пиар может элементарно не хватить времени и сил.

Удалось договориться?

Среди кандидатов по кировским одномандатным округам есть сильные козыри и у «Справедливой России». В этот по-недельник она подала полный список своих кандидатов

в облизбирком.

В актив эсеров можно записать Дмитрия Русских, который в прошлом уже был депутатом областного Заксобрания, правда, тогда он активно поддерживал лидера коммунистов Сергея Мамаева. Его политический бэкграунд и финансовые возможности вполне могут вывести его в лидеры по округу № 21, где от единороссов ему будет противостоять «новичок» Никита Соломенников. Да и мало кому известный представитель ЛДПР Александр Чистов вряд ли отберет у него много голосов.

Не менее известна и нынешний депутат Заксобрания - помощник гендиректора Кировского молочного комбината Татьяна Платунова. В 22-м округе она поборется с Дмитрием Сергеевым (от «ЕР») и Дмитрием Плюсниным (от ЛДПР). Конечно, нельзя сказать, что ее вес выше, чем у того же Сергеева, но она способна идти с ним «ноздря в ноздрю».

Аналогичный расклад, скорее всего, ждет и Павла Дорофеева, который также известен кировчанам по своей работе в нынешнем составе регионального парламента. Понятно, что руководимая им «Большая столовая» в финансовом плане не может тягаться с «Дороничами». Но всё же имя Дорофеева на слуху в связи с несколькими выдвинутыми им законодательными инициативами. Чего нельзя сказать об Александре Михайлове, который пока что известен только тем, что является замом у Гозмана.

Впрочем, есть мнение, что «СР» и ЛДПР удалось договориться по вопросу выдвижения кировских кандидатов, чтобы не перебивать друг у друга возможную победу. Поэтому там, где у одной партии выставлена сильная фигура, у другой - более слабая.

Есть что скрывать

Вы, читатель, наверное, заметили, что пока мы ни слова не сказали о кандидатах от КПРФ. Оно и немудрено. Трудно говорить о том, о чём неизвестно. На момент написания этой статьи «последователи Сталина» всё еще не опубликовали полный перечень своих избранников с привязкой к округам. И для этого, возможно, есть свои основания. Как нам кажется, мамаевцам с каждым годом становится всё труднее находить своих сторонников среди знаковых и медийных персонажей в региональной политической тусовке. Во-первых, потому, что партийный состав коммунистов стремительно стареет, а голосовать за «бывших», пусть и имевших в прошлом какие-то заслуги, готово меньшинство.

Во-вторых, причина тому кроется, возможно, в самой фигуре Сергея Мамаева. Он, как показала практика, большой мастер наживать себе врагов среди друзей. Так случилось, например, с предпринимателем из Советска Михаилом Зубковым, который поддерживал Мамаева во время выборов на пост главы Советского района. Такая же судьба постигла Анатолия Максименко, который немало поспособствовал получению Мамаевым своего первого депутатского мандата в региональном Законодательном собрании. Потом были и Дмитрий Русских, и Леонид Сандалов, и еще немало людей, менее известных.

В общем, как нам кажется, «кадровый голод» у местных коммунистов сильно обострился. Об этом может свидетельствовать также то, что по 20-му округу, как уверяют некоторые источники, от КПРФ пойдет бывший единоросс из уходящего состава областного парламента Федор Киселев. Помимо неоднозначных своих выступлений в Заксобрании, он известен кировской публике как начальник юридического отдела Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения (КЗОРС). Того самого предприятия, владелец которого Леонид Яфаркин осуждён за махинации с участками земли у парка Победы. Кажется очевидным, что юридическое сопровождение выявленных на сегодня мошеннических схем, по крайней мере - в той части, в которой фигурировал КЗОРС, должен был осуществлять именно главный юрист предприятия - Федор Киселев.

И вот сегодня этот человек мало того что сменил политическую окраску (еще раз напомним: в нынешнем составе ОЗС Киселев входит во фракцию «Единой России», этой же партией он был и выдвинут в свое время в депутаты), так еще и идет от партии, которая совсем недавно обвиняла в коррупционных преступлениях и Яфаркина, который был начальником Киселева, и его партнера - бывшего кировского мэра Владимира Быкова.

При этом сам Сергей Мамаев заявляет: «Мы готовы к тому, что на этих выборах власть пустит в ход все свои грязные технологии».

Не знаю, что понимает под «грязными технологиями» Сергей Мамаев, но если подтвердится, что Федор Киселев идет от КПРФ, то они и нужны не будут. «Пятно» парка Победы на репутации «непримиримых борцов с олигархами и коррупционерами» электорат им явно не простит.

Иван ТРОФИМОВ.