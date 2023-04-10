Одна мучка, да разные ручки. Кто нагреет руки на скандале вокруг «Вятавтодора»

Фото: gtrk-vyatka.ru

В сентябре прошлого года губернатор Кировской области побывал в Зуевском районе. Там местные чиновники показали ему то, что нужно было показать, и рассказали о том, что, на их взгляд, только и заслуживает рассказа. Однако на встрече с жителями района главу региона просветили: радужные рапорты - это одно, а жизнь от них сильно отличается. Проблемы есть, и их немало.

Одной из жалоб жителей Зуевского района традиционно стали дороги. Нет, не трасса, которая проходит через Зуевку, и не региональные участки путей сообщения, а межпоселковые. И они уже неоднократно были предметом критики.

«В неудовлетворительном состоянии очень много участков, проблема финансово затратная, - написал в соцсетях по итогам визита Александр Соколов. - Будем думать, каким образом можем помочь с решением этого вопроса».

И это он тогда еще не знал (а может, и знал), что дороги те уже ремонтировали. Причём делали это разные подрядчики и результаты были разные. Если у одного - АО «Вятавтодор» (несмотря на нынешнюю критику в его адрес со всех сторон) - это получилось, то у другого - ООО «СУ-43» - нет.

Жалобы услышали

Зуевский район - один их флагманов аграрного сектора области. Кто не слышал о племзаводе «Соколовка», который в советское время гремел на весь СССР? Да и сегодня это предприятие числится в ряду крепких хозяйств.

Но не «Соколовкой» единой может район похвалиться. Успешно работают там агрофирма «Мухино» (входит в холдинг Кировского молочного комбината), племзавод «Мухинский», славящийся применением современных технологий, а до недавнего времени в их числе была еще и Зуевская птицефабрика.

А ведь каждое из этих предприятий существует не в безвоздушном пространстве. Рядом с ними - сёла с социальной, как сейчас принято выражаться, инфраструктурой, торговыми точками и сферой услуг. И всё это большое хозяйство давно пришло бы в упадок, если бы аграрный бизнес обанкротился.

С учётом такого развития сельских территорий очень важное значение приобретают муниципальные дороги. Они связывают районный центр с периферией, сёла между собой. По ним люди ездят по своим надобностям - кто в больницу, кто в собес. По ним везут продукцию сельскохозяйственных предприятий - молоко, мясо, колбасы и иные вкусности. По ним в сёла поступают предметы первой необходимости.

Поэтому, когда в 2020 - 2021 годах жители района стали массово жаловаться на состояние дорог (в том числе в приемную Президента РФ в Кировской области и полномочному представителю Президента РФ в ПФО), их поддержали руководители аграрных предприятий. И эти жалобы были услышаны в правительстве Кировской области.

Принимая во внимание важность зуевских муниципальных дорог для развития сельского хозяйства области в целом, к решению проблемы подошли со всей серьезностью. Два участка дорог было решено сделать в асфальтовом исполнении. Один (Косино - Соколовка - Суна - Мусихи) ремонтировало СУ-43, второй (Зуевка - Октябрьский - Городище) - «Вятавтодор». На каждую из этих дорог было выделено около 300 млн. рублей.

Миллионы не помогли

В поселке Октябрьский базируется племзавод «Мухинский». Дорога, которая соединяет предприятие с райцентром и другими населенными пунктами, очень востребована. В хозяйство везут корма и добавки для животных, а из него потребителям ежедневно отправляют по 40 тонн молока.

Грунтовая дорога, которая была ранее, с такой задачей не справлялась. Не выдерживала столь высокую нагрузку. В непогоду машины застревали, и их приходилось вытаскивать.

Протяженность этой дороги составляет 8,3 километра. И ее решили заасфальтировать. А в связи с отсутствием инертных материалов, таких, как песок и щебень, трасса должна быть сделана с применением технологии стабилизации грунтов, с использованием минеральных и цементных добавок.

Как пояснил экс-сотрудник «Вятавтодора», выбор такого варианта покрытия ставит перед исполнителем сложную задачу. Нужно найти правильное соотношение компонентов смеси, чтобы подложка под асфальтом служила долго, а дорога потом выдерживала нагрузки и не растаяла весной вместе со снегом. По его словам, «Вятавтодор» с этой задачей справился и пока претензий со стороны граждан и руководителей хозяйств к нему нет.

А вот с ремонтом дороги на Соколовку не задалось. Недавно на участке Коса - Соколовка побывало кировское телевидение и обнаружило там крайне неприглядную картину. Асфальта нет в помине. Щебень - только на обочине. Проезжая часть - сплошной песок с колеями от транспорта. Грязь и лужи.

Расстояние между Косой и Соколовкой - примерно восемь километров. Небольшое. Но поездка на машине из одного населенного пункта в другой занимает более получаса.

- Постоянно подвеска страдает, - пожаловались автомобилисты репортёру. - Моем машину. Раз прокатишься, и всё.

Местная власть говорит, что заставит дорожников переделать всё то, что они за прошлый год сделали.

- Контракт у нас заключён в 21-м году, - оправдывается глава Зуевского района Анатолий Кощеев. - Ремонт продолжается, был остановлен для принятия технического решения по основанию полотна. Сейчас контракт продлён до 30 октября. Дорога не принята.

«Вятский край» также побывал на этой трассе и убедился в правдивости телерепортажа. Вот только на плёнке состояние дороги выглядит всё же лучше, чем на самом деле.

Кстати, «Вятавтодор» по условиям контракта за ремонт своего участка дороги получил 210 млн. рублей, тогда как СУ-43 выделялось 274 с лишним миллиона.

А еще можно добавить, что СУ-43 неоднократно выигрывало конкурс на ремонт федеральной трассы Киров - Слободской - Омутнинск - Пермь в Слободском районе. В каком состоянии сейчас эта дорога и как много на нее жалоб, все, наверное, знают.

Кому это выгодно?

На фоне этого мы сегодня видим глобальный наезд со стороны областной власти на «Вятавтодор». Тут тебе и аудиторская проверка, проведённая Контрольно-счётной палатой (КСП) Кировской области, тут и пристальное внимание депутатов заксобрания с их обращением в Следственный комитет России.

Впрочем, оценивать выводы, к которым пришли аудиторы КСП, и результаты следственной работы - не дело журналистов. Они останутся на совести специалистов и зависят от их компетентности.

Мы также не склонны идеализировать то, что и как делал «Вятавтодор». И за ним были и есть грехи. Но, думается, они не перевешивают его полезность и те положительные результаты, которые он показывал. При этом, что немаловажно, «Вят­автодор» на сто процентов принадлежит области. Стало быть, всё, что заработает предприятие, останется в регионе.

Поэтому, естественно, встает извечный вопрос: cui prodest? То есть кому это выгодно? Кто выиграет от того, что «Вятавтодор» отстранят от дорожных работ? А выбор таких выгодоприобретателей невелик. В этой части можно согласиться с мнением экс-премьера областного правительства Александра Чурина, которое он высказал в интервью одному из региональных изданий.

- Считаю, - сказал он, - что ситуация удачно обыграна в пользу СУ-43 и ГК «Тигран Великий», которые заберут заказы «Вятавтодора».

Так что, чего больше в организованной шумихе вокруг «Вятавтодора», - политики или экономики, вопрос открытый.

Однако не забудем и об объявленной губернатором «дорожной десятилетке». Работы по ней предстоит немало, в том числе и в части исполнения надежд жителей Зуевского района на приведение в порядок муниципальных путей сообщения. Сможет ли губернатор Александр Соколов их оправдать и отработать ранее выданные авансы?

Иван ТРОФИМОВ.