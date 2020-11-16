Один против всех. Депутат Анатолий Чурин о сокращении состава Заксобрания

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«Конец вятского парламентаризма» - так прокомментировали многие местные СМИ принятие 29 октября этого года Законодательным собранием Кировской области закона об уменьшении численности будущего состава ОЗС с 54 до 40 депутатов.

Авторы предложенных изменений, в частности зампред ОЗС Роман Титов, настаивали на необходимости ликвидации из соображений экономии бюджетных средств прежде всего депутатских мест от политических партий, не трогая при этом их численность от избирательных округов. И хотя депутаты от оппозиционных фракций детально обосновали отсутствие необходимости таких изменений, «большинство» в лице депутатов от «Единой России» в очередной раз проигнорировало их мнение. И даже после отказа почти всех оппозиционеров участвовать в заседании их протест не был принят во внимание, хотя известно, что на последних выборах представители оппозиционных партий суммарно набрали голосов избирателей значительно больше, чем единороссы.

Из всех депутатов оппозиции против принятия этого закона проголосовал лишь депутат от КПРФ Анатолий ЧУРИН. Корреспондент «ВК» встретился с Анатолием Михайловичем и побеседовал с ним.

- Анатолий Михайлович, 29 октября Вы были в числе немногих депутатов от оппозиции, кто не отказался от участия в заседании ОЗС, и единственным проголосовавшим против этого предложения. Чем Вы руководствовались при принятии такого решения?

- В связи с партийной неоднородностью депутатского корпуса в ходе заседаний постоянно возникают конфликтные ситуации. И это вполне закономерно. Но отказываться от участия в работе ОЗС, на мой взгляд, - это крайняя мера, которой надо пользоваться очень осторожно. И только при полной поддержке политических сторонников. Ведь, покидая зал заседаний, депутаты фактически лишаются возможности выразить мнение своих избирателей путем голосования. Получается, что горстка людей, руководствуясь зачастую только собственными представлениями и эмоциями, бойкотирует работу ОЗС и берет на себя ответственность перед своими избирателями, не зная их реального отношения к обсуждаемой проблеме.

И еще. Отказываясь от участия в заседании ОЗС, оппозиция вольно или невольно расписывается в своем бессилии. При этом совершенно не используется такой политический рычаг давления, как привлечение своих сторонников для влияния на принимаемые решения. Иными словами, в современных условиях роль избирателей сводится только к тому, чтобы отдать свой голос за ту или иную партию. А дальше все будет решаться избранными депутатами, помимо воли тех, кто голосовал за них. И это отсутствие постоянной обратной связи между представителями политических партий, работающими в ОЗС, и их избирателями, бесконтрольность деятельности депутатского корпуса, на мой взгляд, являются самым слабым звеном в конструкции сегодняшней политической системы.

Я убежден, что вот эта замкнутость, отдаление оппонентов сегодняшней власти от основного населения страны, о чем еще в 1912 году писал в своей статье «Памяти Герцена» Ленин (помните: «Страшно далеки они от народа»!), позволяет «Единой России» принимать антинародные решения.

Вспомните: за последнее время усилиями единороссов протащены законы о сокращении социальной поддержки беднейших слоев населения, о повышении возраста для получения пенсии, о начале «мусорной реформы», о странных поправках в Конституцию и так далее При этом всё это происходило и происходит на фоне ухудшения положения основной массы населения. Второе пятилетие не растет экономика, не остановлена деиндустриализация, стремительно снижается уровень жизни россиян. Продолжается порочная практика оптимизации социальной сферы, обнажившая убогость нашей медицины, породившая череду провалов в образовании. Ускорилось разложение госаппарата, пораженного сверху донизу коррупцией, непрофессионализмом, безразличием к собственному народу. Страна оказалась в кольце враждебных государств. На территории бывших советских республик все ярче разгорается пожар «цветных революций» и межнациональных конфликтов. И, несмотря на это, народ молчит, потому что оппозиция ограничивается лишь словесной критикой, демонстрируя полную неспособность опереться на народные массы. Отгородившись от народа, конфликтуя между собой, оппозиционные политические партии не стремятся возглавить его в борьбе за изменение существующего положения. И, на мой взгляд, это-то и дает возможность правящей партии игнорировать мнение оппозиционных сил. В конечном итоге подобная политика может привести к разрастанию стихийного возмущения. А ведь в стране действует Конституция, которая закрепила механизмы смены власти на основе выборности органов управления сверху донизу. Поэтому оппозиции, если она, конечно, не бутафорская, недостаточно критиковать отдельные решения правящего класса или его представителей, а важно, завоевав доверие избирателей, получить большинство в органах власти и сменить антинародный курс. Конечно, никто добровольно власть не уступит. И вот здесь нужна поддержка самых широких слоев народа. Политические партии, если они действительно хотят изменить положение народа, должны вовлечь в политический процесс самые широкие слои трудящихся и проводить в жизнь их волю.

Поэтому то, что случилось 29 октября, в очередной раз подтверждает вывод: со «слабыми» никто не считается и уповать на благоразумие «партии власти» бессмысленно. И еще. Я не думаю, что подобный ход придумали функционеры местной организации «Единой России». Но, будучи уверенными в том, что никакого широкого отпора не будет, они пошли на этот непопулярный шаг, чтобы обез­опасить свое политическое будущее.

И поэтому главная причина «урезания» состава ОЗС тщательно скрывается. Дело в том, что в сентябре следующего года грядут очередные выборы в Государственную думу и региональные парламенты. Поэтому растерявшая авторитет «Единая Россия» уже сейчас начала свой поход за властью. У всех в памяти изменения, которые она перед выборами каждый раз продавливала в избирательном законодательстве, лишь бы сохранить свое ведущее положение в Государственной думе и Законодательных собраниях регионов. Вот только некоторые из них: отменен порог явки, созданы многочисленные партии-спойлеры, отменены прикрепительные талоны, увеличена продолжительность голосования с одного дня до трех и так далее. Видимо, сейчас наиболее эффективным шагом посчитали необходимость подрезать возможности оппозиционных партий за счет сокращения их представительства в ОЗС.

Авторы принятого закона даже не постарались объяснить, что изменится в работе ОЗС в результате сокращения численности депутатов. Для них крайне важным является ослабление позиций оппозиционных партий еще в большей степени, исключение их представителей из политической жизни области. И это закономерно. Правящая партия, представляющая интересы буржуазии, делала и будет делать всё от нее зависящее, чтобы сохранить власть над страной и не допустить изменения социально-экономического строя. Не случайно вновь в преддверии выборов правящий класс начал массированную атаку на наше прошлое. Официальная пропаганда стремится развенчать социалистический период в развитии нашего государства, опорочить достижения советского народа.

Поэтому, принимая решение голосовать «против», я исходил из того, что сокращение числа депутатов в Законодательном собрании Кировской области - это не частный случай. И голосовать за этот закон было нельзя, так как он в конечном итоге направлен на консервацию положения, при котором государство наше хиреет последние 30 лет, а народные массы лишились тех благ, которые были у них при советской власти. Я имею в виду не только прямые блага в виде зарплаты. Медицинское обеспечение, образование, коммунальное хозяйство и многие другие социальные условия, обеспечиваемые советской властью, оказались для них потеряны.

- Еще до начала заседания (а оно проводилось в режиме видеосвязи) депутат Каримуллина заявила, что фракция КПРФ не будет участвовать в голосовании, и сразу же отключила связь. Как вы прокомментируете такое решение ваших коллег по фракции?

- Это не первый случай, когда С.П. Мамаев и А.И. Каримуллина не участвуют в голосовании по принципиальным законопроектам. Мне кажется, это происходит от их недопонимания роли депутатов как выразителей интересов своих избирателей и от их личной амбициозности. Поэтому рассчитывать, что отказ от участия в заседании ОЗС добавит С.П. Мамаеву и А.И. Каримуллиной авторитета и политического веса, крайне сомнительно. К тому же они, как лидеры региональной организации КПРФ, сделали немало для того, чтобы ослабить фракцию партии в ОЗС, подорвать доверие к коммунистам.

Я уже говорил, но повторюсь еще раз, что, на мой взгляд, С.П. Мамаев как первый секретарь совершенно не годится в качестве руководителя региональной организации. За годы секретарства произошло его политическое перерождение. Он скатился в болото оппортунизма и всю свою деятельность подчинил критиканству отдельных сторон жизни области, клевете на руководителей разного уровня. При этом господин Мамаев никак не может понять, что эти руководители рано или поздно уйдут, но их уход не гарантирует перемен к лучшему.

И надо организовывать борьбу не против отдельных личностей, а против политической силы, которая руководит обществом. Тем самым своей крикливостью он дезориентирует народ. Вместо того чтобы прямо и открыто сформулировать задачу завоевания большинства в законодательных и представительных органах власти, организовать работу в трудовых коллективах, направленную на укрепление качественного и количественного состава регионального отделения, заняться подготовкой профессиональных партийных работников, вбрасываются нелепые лозунги, превращающие первого секретаря в откровенное посмешище для народа.

Трудно понять, почему на протяжении долгих тринадцати лет секретарства коллеги терпят его беспринципность, грубость, лицемерие, лживость, способность оклеветать невиновного человека, маниакальную уверенность в своей непогрешимости и правоте. Почему не замечают, что никто в области не сделал большего по укреплению власти «Единой России», чем господин Мамаев. Под его руководством КПРФ растеряла значительную часть своих членов, в ее рядах оказалось большое количество людей с явно выраженной буржуазной моралью. Она перестала быть революционным авангардом трудящихся нашей области, растеряла свой авторитет, превратившись в кружок пенсионеров и домохозяек. Потеряно большинство сторонников, активно голосовавших за партию на выборах, что привело к сокращению депутатского корпуса партии.

И поскольку деятельность Мамаева как руководителя оппозиционной партии дала обратный результат, ожидать, что она восстанет из пепла, как Феникс, и восстановит свой авторитет, абсолютно нереально. Тем более что, похоже, руководство регионального отделения КПРФ и не стремится активизировать свою деятельность в ходе нового избирательного цикла. Мне кажется, господин Мамаев надеется на то, что партия получит свои пять процентов голосов избирателей, а он - место депутата. И этого, видимо, ему вполне достаточно!

Беседовал Т. АНДРЕЕВ.