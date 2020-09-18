Обзор газеты "Вятский край.Суббота" за 19 сентября 2020 года

Субботний номер «Вятского края» открывается эксклюзивной информацией о судебном иске к дочери первого секретаря обкома КПРФ Сергея Мамаева. Против его семейства со стороны областной прокуратуры выдвинуты и другие обвинения.

Региональный минздрав «потерял» пациентов из Афанасьевского района. Эта и другие новости на странице «Новости из Сети».

Можно ли обеспечить бесплатное и полноценное питание школьников на 50 рублей? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «ВК» Сергей Смолин в процессе проведения областного родительского собрания. Его выводы публикуются под заголовком «Холодный суп и клейстер из риса».

Почему никто не следит за соблюдением масочного режима? Об этом в материале «Маски побоку».

В Кирове появится новый Генплан до 2040 года. Как идет его формирование, рассказывает обзор «Генплан со всех сторон».

Активисты ОНФ проверили обеспечение городских территорий контейнерами и доступность улиц для инвалидов. К каким выводам они пришли? С этим познакомит читателей страница «Прожектор ОНФ».

Купить ж-д-билеты тоже нужно уметь. Как при этом сэкономить деньги, можно узнать на полосе «Страна Советов». Там же есть другие полезные гражданам рекомендации.

Полезная информация по ведению домашнего хозяйства и сохранению здоровья публикуется под рубриками «Хозяин» и «Будьте здоровы!»