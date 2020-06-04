Обзор газеты «Вятский край. Пятница» за 5 июня 2020 года.

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом «В Кирове новый мэр». Городская дума утвердила на пост градоначальника Дмитрия Осипова. Эта была уже третья попытка утвердить главу администрации областного центра. На сей раз удачная.

Под рубрикой «О чем говорят» помещена статья о том, что в Кирове задержаны участники экстремистской организации. Что это за организация, каковы ее постулаты и рассказывается в материале «Идеологический «суп».

Законодательное собрание закончило деятельность в мае принятием новых законов. Что они дают кировчанам? Об этом — в публикации «Кому-то льготы, а кому-то новый налог».

Сегодня — День эколога. О том, какие достижения и планы у кировских защитников природы, рассказывается экологической странице, посвященной этому профессиональному празднику.

На днях музей истории развития железной дороги станции Киров отметил свое 25-летие. О выставке, приуроченной к этому дню, в материале «Офицер, колокол и...шарманка».

В свежем номере также — подборки новостей и криминала,программа телепередач на неделю, большой кроссворд и «Анекдотец-»ВК».