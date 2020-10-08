Обзор газеты «Вятский край» за 9 октября 2020 года

Пятничный номер газеты «Вятский край» открывается материалом с интригующим заголовком: «Ушли в подполье? или Почему поездка Сергея Миронова, лидера «Справедливой России», прошла тайно».

Руководство АО «Центральный рынок» начало снос павильона на Октябрьском рынке. О целях реконструкции, ожиданиях продавцов и покупателей идет речь в статье Сергея Смолина «Ломать - не строить».

«Без препятствий?» - так называется проблемная публикация, в которой рассказывается о том, где могут люди с ограниченными возможностями научиться водить автомобиль.

В заметке «Создавай будущее!» рассказывается об успешном участии кировских школьников в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена». Но финал еще впереди!

Большим праздничным концертом отметили в Кирове 60-летие Вятского симфонического оркестра музыканты и их почитатели. Об истории и достижениях коллектива идет речь в материале Веры Ануфриевой «От Моцарта до «Торбы-на-Круче».

Как не попасть на удочку к мошенникам, совершая покупку через интернет? О полезных правилах покупки и продажи вещей в виртуальных магазинах рассказывается в статье «Безопасные покупки».

В свежем номере, как всегда по пятницам, программа телепередач на неделю, подборки новостей и криминала, большой кроссворд и «Анекдотец «ВК».