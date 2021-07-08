Обзор газеты «Вятский край» за 9 июля 2021 года
Стали известны партийные списки на выборы в Законодательное собрание Кировской области. Это один из материалов сегодняшнего номера «ВК».
Лето в разгаре. Как обезопасить детей на пляже, на дороге? Об этом — в рубрике «Недетские проблемы».
Почему кировчане выбирают санатории Кировской области? Как пандемия ударила по отдыху жителей региона?
Общество «Знание» в новом формате: удастся ли возродить просветительскую работу с населением на новом этапе развития?
Владимир Путин подписал ряд законов, касающихся врачей и их пациентов, условий кредитования и ипотечных каникул.
В Белой Холунице прошел очередной фестиваль железа. Есть ли у металла душа?
В сегодняшнем номере «ВК» - спортивная подборка, криминальные новости и большой кроссворд.
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