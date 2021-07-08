Обзор газеты «Вятский край» за 9 июля 2021 года

08 июля 2021 40 0
На печать

 

Стали известны партийные списки на выборы в Законодательное собрание Кировской области. Это один из материалов сегодняшнего номера «ВК».

 

Лето в разгаре. Как обезопасить детей на пляже, на дороге? Об этом — в рубрике «Недетские проблемы».

 

Почему кировчане выбирают санатории Кировской области? Как пандемия ударила по отдыху жителей региона?

 

Общество «Знание» в новом формате: удастся ли возродить просветительскую работу с населением на новом этапе развития?

 

Владимир Путин подписал ряд законов, касающихся врачей и их пациентов, условий кредитования и ипотечных каникул.

 

В Белой Холунице прошел очередной фестиваль железа. Есть ли у металла душа?

 

В сегодняшнем номере «ВК» - спортивная подборка, криминальные новости и большой кроссворд.

 

 

 

 

 

 

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ
Как в Кирове будут решать проблему с комплектацией новых школ педагогическими кадрами?