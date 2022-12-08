Обзор газеты «Вятский край» за 9 декабря 2022 года
В Котельничском районе опять перебои с водой: она пропала в поселке Светлом. «Где тонко, там и рвется», - этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».
В Кирове прошел слет профсоюзной молодежи. О чем говорили молодые активисты?
Кто стал победителем на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», финал которого прошел в Кирове?
Декабрьские морозы сковали льды, а, значит, через реки появились ледовые переправы. Всегда ли они безопасны?
Статистика говорит о стабильно хорошем развитии вятского сельского хозяйства.
«ВК» продолжает цикл публикаций о музеях малой родины. На этот раз — экскурсия в Фаленский краеведческий музей.
В номере «ВК» есть также новости спортивной жизни.
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