Обзор газеты «Вятский край» за 9 декабря 2022 года

В Котельничском районе опять перебои с водой: она пропала в поселке Светлом. «Где тонко, там и рвется», - этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

В Кирове прошел слет профсоюзной молодежи. О чем говорили молодые активисты?

Кто стал победителем на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», финал которого прошел в Кирове?

Декабрьские морозы сковали льды, а, значит, через реки появились ледовые переправы. Всегда ли они безопасны?

Статистика говорит о стабильно хорошем развитии вятского сельского хозяйства.

«ВК» продолжает цикл публикаций о музеях малой родины. На этот раз — экскурсия в Фаленский краеведческий музей.

В номере «ВК» есть также новости спортивной жизни.