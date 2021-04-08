Обзор газеты «Вятский край» за 9 апреля 2021 года

08 апреля 2021 20 0
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Над расследованием причин ЧП в спорткомплексе «Вересники» работает специальная комиссия. Эта тема – на первой полосе сегодняшнего «ВК».

 

Городские чиновники рассказали о проблемах специализированного жилищного фонда. «Маневренный и востребованный» - так называется публикация.

 

Театр-студия «Алые паруса» стала финалистом конкурса «Театральное Приволжье». О своем коллективе, его постановках и планах рассказывает руководитель Ольга Соломонова.

 

Переименуют ли Кировский областной краеведческий музей в исторический? Об этом рассуждает директор этого учреждения Артем Маркелов. Есть и другие, противоположные мнения.

 

Ложки, вилки, банки... Таковы лишь некоторые из предметов, какие применяют умельцы для того, чтобы принять цифровое ТВ.

 

 

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