Обзор газеты «Вятский край» за 9 апреля 2021 года

Над расследованием причин ЧП в спорткомплексе «Вересники» работает специальная комиссия. Эта тема – на первой полосе сегодняшнего «ВК».

Городские чиновники рассказали о проблемах специализированного жилищного фонда. «Маневренный и востребованный» - так называется публикация.

Театр-студия «Алые паруса» стала финалистом конкурса «Театральное Приволжье». О своем коллективе, его постановках и планах рассказывает руководитель Ольга Соломонова.

Переименуют ли Кировский областной краеведческий музей в исторический? Об этом рассуждает директор этого учреждения Артем Маркелов. Есть и другие, противоположные мнения.

Ложки, вилки, банки... Таковы лишь некоторые из предметов, какие применяют умельцы для того, чтобы принять цифровое ТВ.