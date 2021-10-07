Обзор газеты «Вятский край» за 8 октября 2021 года

Пятничный номер «Вятского края» начинается с информации об избрании руководителей комитетов Законодательного собрания Кировской области.

Тему продолжает анализ партийных сил в новом созыве вятского парламента. Он называется «Новые дрожжи на старом сусле».

И вновь газеты вынуждена обращаться к теме льготного лекарственного обеспечения граждан. «Лекарства недоступности» - так озаглавил свой рассказ о ситуации в этой сфере корреспондент газеты Сергей Смолин.

Как меняют названия обычных блюд рестораторы, чтобы привлечь клиентов? Ответ на этот вопрос в заметке «Что скрывается за «консоме». Она публикуется на странице «Страна советов».

На кировских улицах появился новый комплекс видеофиксации нарушений ПДД. О нем в зарисовке А. Вяткина «Кордон»: «Я вас вижу!»

О том, как в конце 80-х депутатские корочки помогали доставать спиртное, рассказал Александр Широков. Его воспоминания «Депутатские полномочия» публикуются под рубрикой «Житейская история».

Хоккейный клуб «Родина» открывает сезон в новом составе. Об этом и других новостях на тематической странице «Спорт».

Завершают номер впечатления от выставки, посвященной маршалу Советского Союза Сергею Соколову, которая открылась в Музее воинской славы.