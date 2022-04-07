Обзор газеты «Вятский край» за 8 апреля 2022 года
«Вятский край» уже давно следит за деятельностью кировского бизнесмена Дмитрия Пантелеева, владельца злополучного Биохимзавода. Нарушений у него очень много. А сейчас стало известно, что у него многомиллионный долг за электричество. В материале «Сколько веревочке ни виться» автор задается вопросом: «Гендиректору КИБИХа (как называется сейчас БХЗ) все же придется платить по долгам?»
Газификация Кировской области идет низкими темпами. В чем причина? В публикации под заголовком «Обещанного ждут, но не три года» журналист попытался найти ответ. Однако областное руководство Газпрома так и не смогло объяснить, отчего газификация практически топчется на месте.
К 70-летию инженерного факультета Вятского государственного агротехнологического университета «Вятский край» публикует ряд статей. Первая из них - в сегодняшнем номере «ВК» под заголовком «Трактор - значит, Гуревич!»
В мае нынешнего года свою знаковую дату - 155-летие - отмечает Российский Красный крест. Под рубрикой «Дари добро!» этой дате посвящен материал Александра Широкова «Красный Крест: за судьбой - судьба».
О талантливых воспитанниках центра технического творчества, победителях конкурса «Вятский Левша», идет речь в статье «Умная скамейка от вятского Левши».
В международный день птиц в Кировском областном краеведческом музее открылась необычная выставка. Об этом рассказывается в репортаже под заголовком «Сова Юми, орлан-белохвост и другие».
В свежем номере «ВК», как всегда по пятницам, – программа телепередач на неделю, подборка новостей и криминала, спортивные новости и занимательный кроссворд.
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