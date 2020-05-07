Обзор газеты «Вятский край» за 8-9 мая 2020 года

Сегодняшний сдвоенный номер «Вятского края» посвящен, прежде всего, ветеранам войны. Он открывается стихотворением Михаила Ножкина, адресованного фронтовикам.

«Какой бизнес поддержать?» - так называется публикация о том, каким предприятиям нужна поддержка в условиях пандемии коронавируса.

В праздничные дни музы не молчат. О том, какие онлайн-проекты, выставки, конкурсы предложили зрителям работники культуры, читайте в обзоре «И жизнь, и слезы, и любовь...».

А в День Победы все, разумеется, поздравят тех, кто прошел огненными тропами Великой Отечественной и теперь жив-здоров. Воспоминания ветерана из Зуевского района Ивана Артемьевича Широкова — суровые, правдивые…

В сегодняшнем номере также о том, какие законы вступили в силу в эти майские дни.

Все сотрудники «Вятского края» поздравляют ветеранов войны, тружеников тыла, всех, кто ковал Великую Победу, кто не забыл о памяти, чести и долге, и ныне достойно продолжает традиции старших поколений!

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