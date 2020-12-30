Обзор газеты «Вятский край» за 8-9 января 2021 года

Рождественский номер «Вятского края» открывает поздравление Патриарха Кирилла.

«Вторая волна пошла», так называется заметка о ходе вакцинации против коронавируса в Кировской области.

Как обычно, с 1 января вступают в силу сразу несколько российских законов. Каких именно и чего от них ждать россиянам, на странице «Законотворчество». Отдельно «Вятский край» напоминает жителям области правила рыбалки.

О чем рассказал губернатор области Игорь Васильев на очередной «прямой линии», можно узнать под заголовком «700 телефонных звонков губернатору».

Как будет развиваться российский туризм и о чем следует знать при планировании своего отдыха жителям Кировской области, рассказывает обзор «Как изменится отпуск в 2021 году».

Завершает номер гороскоп на 2021 год.