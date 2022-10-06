Обзор газеты «Вятский край» за 7 октября 2022 года
Как кировские чиновники от медицины пытались уйти от ответственности? Это тема одного из проблемных материалов сегодняшнего номера газеты «Вятский край».
Много ли в Кирове домов, об истории которых мы ничего не знаем? Один из них находится на улице Казанской, даже связан с именем Ленина. Какие тайны хранит дом с колоннами?
«ВК» продолжает публикации об известных выпускниках инженерного факультета Вятского ГАТУ. Один из них — Евгений Иванович Литвяков, почетный гражданин Верхнекамского района.
Почему легкоатлетический манеж в Вересниках преследует злой рок?
В Кировском областном краеведческом музее открылась выставка объемных картин, рассказывающая о стране Восходящего Солнца. В чем ее «изюминка»?
В пятничном номере «ВК» - спортивная подборка, криминальная хроника.
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