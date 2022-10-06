Обзор газеты «Вятский край» за 7 октября 2022 года

06 октября 2022 7 0
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Как кировские чиновники от медицины пытались уйти от ответственности? Это тема одного из проблемных материалов сегодняшнего номера газеты «Вятский край».

 

Много ли в Кирове домов, об истории которых мы ничего не знаем? Один из них находится на улице Казанской, даже связан с именем Ленина. Какие тайны хранит дом с колоннами?

 

«ВК» продолжает публикации об известных выпускниках инженерного факультета Вятского ГАТУ. Один из них — Евгений Иванович Литвяков, почетный гражданин Верхнекамского района.

 

Почему легкоатлетический манеж в Вересниках преследует злой рок?

 

В Кировском областном краеведческом музее открылась выставка объемных картин, рассказывающая о стране Восходящего Солнца. В чем ее «изюминка»?

 

В пятничном номере «ВК» - спортивная подборка, криминальная хроника.

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