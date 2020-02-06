Обзор газеты «Вятский край» за 7 февраля 2020 года.

Пятничный номер «Вятского края» открывается материалом «Бегом к заветному миллиону». В интервью Сергею Смолину министр сельского хозяйства Кировской области Алексей Котлячков рассказал о перспективах молочной отрасли.

Несмотря на многочисленные заверения регионального минздрава о наведении порядка в обеспечении населения лекарствами, на деле проблемы возникают даже с жизненно необходимыми препаратами. Об этом — в заметке «За строкой чиновничьих отчетов».

Задорные песни, речевки, танцы. Студенты веселятся от души. Сессия позади, а впереди снежное путешествие по городам и селам области. Об открытии акции «Снежный десант» и идет речь в репортаже Веры Ануфриевой «Пломбир», который греет...»

«Как защититься от коронавируса?» С каждым днем этот вопрос становится все актуальнее, в том числе и для жителей России. Вот что рассказали в Роспотребнадзоре о заболевании и его профилактике.

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